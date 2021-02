Nouveau lanceur d’applications

Améliorations des thèmes d'application

Système de surveillance de Plasm

KWin et Wayland

Paramètres du système

Les Applets sur Plasma 5.21

Plasma 5.21 sur mobile

Plasma regroupe l'ensemble des environnements de bureau KDE. Actuellement, trois versions différentes de Plasma sont en développement : Plasma Desktop pour les ordinateurs de bureau et portables, Plasma Netbook pour les netbooks et Plasma Active pour les tablettes.Le lanceur de Plasma permet de lancer facilement et rapidement des applications. Il permet également de marquer des applications comme préférées, rechercher des documents ou naviguer vers des emplacements usuels. Avec un historique des programmes récemment lancés et des fichiers récemment ouverts, il est possible de revenir à l’endroit précédent. Il mémorise les termes précédemment saisis pour des recherches, évitant ainsi une saisie supplémentaire.Les responsables du projet Plasma ont annoncé la version 5.21 qui vise à améliorer l'aspect et la convivialité du bureau KDE. Voici, ci-dessous, quelques améliorations apportées par Plasma 5.21Le nouveau lanceur d’applications de Plasma comporte deux volets pour faciliter la recherche des programmes et est doté d'un clavier, d'une souris et d'une entrée tactile corrigée, ce qui améliore l'accessibilité à tous les niveaux. La prise en charge des langues dont l'écriture va de droite à gauche (comme le japonais et l'arabe) a également été améliorée. L’équipe de développement de Plasma a également inclus une vue alphabétique, une vue en grille pour les outils préférés, et placé toutes les actions ("Sleep", "Restart", "Shut Down", etc.) au bas de l’info bulle du lanceur afin qu'elles soient toujours visibles et disponibles. Enfin, ils ont corrigé la plupart des bogues signalés par les utilisateurs, garantissant un accès plus fluide aux contenus.Les applications qui utilisent le thème par défaut de Plasma ont maintenant une nouvelle palette de couleurs et un tout nouveau style de barre d'en-tête unifiée, avec un nouveau look épuré.est une toute nouvelle application pour la surveillance des ressources du système et fait désormais partie intégrante de Plasma.offre une grande variété de vues différentes, avec une page d'aperçu contenant des informations sur les ressources importantes, telles que la mémoire, l'espace disque, le réseau et l'utilisation du CPU. Il offre également une vue rapide des applications consommant le plus de ressources. Cela vous permet de localiser et de supprimer facilement les applications ou les processus qui ralentissent votre ordinateur.Les développeurs de Plasma ont largement remanié le code de composition dans KWin et les changements devraient réduire la latence dans toutes les opérations de composition. Ils ont également ajouté un contrôle dans les paramètres afin qu’on puisse choisir entre une latence plus faible ou des animations plus fluides. En outre, ils ont également ajouté la prise en charge des configurations d'affichage à taux de rafraîchissement mixte sur Wayland.Il est désormais possible d’avoir un rafraîchissement d'écran à 144Hz et un autre à 60Hz, ce qui est idéal pour améliorer les postes de travail avec plusieurs moniteurs. La prise en charge préliminaire de plusieurs GPU a également été ajoutée sur Wayland.Le clavier virtuel de Wayland a été amélioré et prend désormais en charge les applications GTK utilisant le protocole text-input-v3. La prise en charge des graphiques sur tablettes a également été améliorée et inclut désormais toutes les commandes qui manquaient dans la version précédente. Outre les améliorations sur la stabilité, il y a un certain nombre de composants Plasma qui sont mieux pris en charge par Wayland. KRunner, par exemple, est maintenant capable de lister toutes les fenêtres ouvertes dans Wayland, un nouveau composant dans la barre d'état système du panneau informe sur la disposition du clavier. Les fonctionnalités requises pour GTK 4 sont également prises en charge.Plasma 5.21 apporte une nouvelle page aux paramètres du système : les paramètres du pare-feu Plasma. Ce module permet de configurer et d'installer un pare-feu sur le système. Il offre une manière simplifiée de configurer à la fois UFW et firewalld, deux des systèmes de pare-feu les plus utilisés sous Linux. De nombreuses pages de configuration préexistantes ont été complètement réécrites et sont désormais plus propres et plus faciles à utiliser.La présentation du widgeta été améliorée et inclut désormais la liste des applications qui diffusent actuellement de la musique dans l'en-tête sous forme de barre d'onglet. Une autre amélioration est que la couverture de l'album occupe désormais toute la largeur du widget.Plasma a été conçu pour s'adapter à tous les types d'écrans. Il peut fonctionner sur un ordinateur de bureau, mais il est aussi facilement adaptable pour fonctionner sur un smartphone ou sur tablette. Avec Plasma 5.21, deux nouveaux composants pour mobile sont ajoutés dans la version officielle. Il s'intègre visuellement au thèmede bureau basé sur des widgets et a été optimisé pour une utilisation limitée de la RAM et du GPU.Source : Kde Quel environnement de bureau utilisez-vous ?Sur quel système ? Quelle version ?Quelles sont les améliorations qui vous intéressent le plus ?