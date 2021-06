À la faveur de cette annonce, la fondation RESF, dirigée par Gregory Kurtzer, le cofondateur de CentOS, explique que ce qui a commencé dans un fil de commentaires sur un blog Red Hat en décembre 2020 est devenu une communauté de plus de dix mille personnes dans une chaîne Slack en quelques jours. À partir de là, des équipes se sont créées autour de l’infrastructure, de la marque, du site Web, du développement, des groupes d’intérêt spéciaux, etc. En février 2021, plus de 80 millions de visites avaient été enregistrées sur diverses plateformes de médias sociaux et sites d’actualités. Et maintenant, quatre mois plus tard, nous avons un véritable système d’exploitation communautaire d’entreprise ouvert. Plus que cela, nous avons une communauté, qui va bien au-delà du cadre d’une simple distribution Linux.Si vous n’avez pas suivi cette affaire qui a remué la communauté de CentOS, il faut savoir qu’en fin d’année dernière, Red Hat a décidé que ses investissements auparavant destinés à soutenir CentOS Linux seraient redirigés vers CentOS Stream au cours de l’année 2021 . En d’autres termes, Red Hat ne s’engageait plus à soutenir CentOS après 2021. De même, la maintenance de CentOS Linux qui devait être assurée jusqu’au 31 mai 2029 a été rapprochée par Red Hat au 31 décembre 2021. Comme autre conséquence de cette décision, le nouveau projet CentOS Stream a été positionné en amont de RHEL tout en faisant disparaître CentOS Linux qui était en aval de RHEL.Constatant ouvertement l’abandon de CentOS par Red Hat, Gregory Kurtzer, le cofondateur de CentOS, a lancé le projet CentOS Linux , un système d’exploitation communautaire d’entreprise conçu pour être 100 % compatible bogue pour bogue avec Enterprise Linux afin de continuer à fournir une alternative à CentOS Linux positionnée en aval de RHEL.Avec cette première release candidate de Rocky Linux, RESF démontre que la distribution CentOS n’est pas morte. Tant s’en faut. En effet, plusieurs grands noms de l’industrie technologique comme Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, OpenDrives et CIQ font partie de l’équipe qui soutient Rocky Linux aussi bien en ressource, en finance, en logiciels, qu’en infrastructures.Toutefois, même si cette première release candidate de Rocky Linux marque une étape importante pour le projet, beaucoup de choses restent encore à faire. La fondation RESF reconnaît cela et admet que cette première RC n’est que le début dans le processus de développement durable d’un système d’exploitation d’entreprise ouvert conçu par la communauté et pour la communauté. Avec cette RC 1, la communauté pourra effectuer des tests afin de valider les nouvelles fonctionnalités intégrées. Mais déjà, les retours d’expérience montrent une satisfaction de plusieurs utilisateurs à cause de sa stabilité et des similitudes avec CentOS. En outre, même si cette distribution semble assez stable avec très peu de bogues découverts, la RESF déconseille fortement de l’utiliser en production. Cette version RC1 est fournie uniquement à des fins de test. En cas de découverte de bugs, la RESF recommande de les signaler sur son serveur Bugzilla pour qu’ils puissent être corrigés.Source : Rocky Linux Comment réagissez-vous face à l'annonce de cette première RC de Rocky Linux ?Selon vous, Rocky Linux pourra-t-il durablement remplacer CentOS ? Ou pensez-vous qu’il sera un échec ?