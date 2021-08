Du fait de cette situation tendue entre les deux pays, Lenovo n’a de cesse d’embrasser Linux. De façon historique, Lenovo a toujours certifié uniquement certains produits avec un sous-ensemble limité de configurations matérielles pour les utilisateurs qui déploient Linux sur un ordinateur de bureau ou un poste de travail mobile. L’entreprise étend désormais son offre de certification à plusieurs modèles d’ordinateurs grand public ThinkPad X, X1, L et T : ThinkPad X13 (Intel et AMD) ; ThinkPad X13 Yoga ; ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ; ThinkPad X1 Carbon Gen 8 ; ThinkPad X1 Yoga Gen 5 ; ThinkPad L14 ; ThinkPad L15 ; ThinkPad T14 (Intel et AMD) ; ThinkPad T14s (Intel et AMD) ; ThinkPad T15p ; ThinkPad T15. Les ordinateurs de la série L viendront préinstallés avec Ubuntu 18.04. Ceux des séries X et X1 sortiront des maisons Lenovo avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé Les ordinateurs de la série L viennent préinstallés avec Ubuntu 18.04. Ceux des séries X et X1 avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé.L’offre concerne également les stations de travail ThinkPad P et ThinkStation : ThinkPad P15s ; ThinkPad P15v ; ThinkPad P15 ; ThinkPad P17 ; ThinkPad P14s ; ThinkPad P1 Gen 3 ; ThinkStation P340 ; ThinkStation P340 Tiny ; ThinkStation P520c ; ThinkStation P520 ; ThinkStation P720 ; ThinkStation P920 ; ThinkStation P620. Celles-ci viennent équipées de Linux Ubuntu 20.04 LTS préinstallé. Lenovo devrait poursuivre avec la manœuvre pour d’autres modèles. En effet, cette extension fait suite à l’annonce de l’atterrissage d’une certification Linux sur sa gamme entière d’ordinateurs ThinkPad P et ThinkStation. Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise se veut claire : il s’agit de donner le choix entre Ubuntu et RedHat pour chaque modèle ou configuration. L'édition 2020 du Dell XPS 13 pour les développeurs est disponible pour un peu plus de 1000 dollars . Nouveauté : la certification Linux Ubuntu 20.04 LTS fruit du partenariat de longue date entre Canonical et Dell dans le cadre du projet Sputnik. Ainsi, l’entreprise américaine est avec Lenovo parmi les rares sur le marché à faire des incursions sur le terrain du matériel livré avec Linux préinstallé. Il se dit que c’est un préalable nécessaire pour que le célèbre système d’exploitation open source espère battre la famille des OS Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.La Linux Foundation consacre son temps et ses ressources à la normalisation et au soutien de la croissance et de l'adoption commerciale de Linux. Créée en 2000, l'organisation a réussi à faire participer de grands groupes technologiques comme Intel, AT&T, Google, IBM, Samsung, Huawei, Microsoft, VMWare au développement du noyau Linux. Ces entreprises versent également une somme importante à la Fondation Linux pour leur adhésion.Au cours des dernières années, la Fondation Linux s'est également concentrée sur le développement ou la croissance de divers projets open source sous son égide, tout comme le projet du noyau Linux. Ces projets comprennent Kubernetes, Automotive Grade Linux, Hyperledger, Cloud Native, Let's Encrypt, Cloud Foundry et bien d'autres encore.Il est indéniable que le travail stratégique acharné a fait des merveilles pour l'adoption commerciale de Linux. L'industrie informatique d'aujourd'hui ne peut être imaginée sans Linux. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Linux dans la filière des ordinateurs de bureau. Le fait de placer KDE et GNOME sous l'égide de la Fondation Linux ne serait pas apprécié par tout le monde. L'organisation devrait au moins faire des dons réguliers à ces organisations. Elle devrait également donner aux projets Linux pour desktop un certain poids dans leurs événements. La manoeuvre serait de nature à donner de la visibilité au fait que les gens peuvent aussi utiliser Linux sur le desktop.Une autre idée serait que la Linux Foundation soutienne un concurrent du Chromebook de Google piloté par Linux. Même s'il est vrai que la Fondation Linux ne s'occupe pas vraiment des aspects hardware, un appareil bon marché et portable fonctionnant sous Linux, et non sous Chrome OS basé sur Linux, pourrait aider à stimuler l'adoption de Linux pour le bureau.Que pensez-vous de ces initiatives de livraison d’ordinateurs préinstallés avec Linux ?Que faut-il en plus de celles-ci pour que Linux puisse arracher plus de parts de marché dans la filière des ordinateurs de bureau ? L’implication de la Linux Foundation peut-elle changer la donne ?Linux peut-il devenir le champion sur le desktop ? Si oui, que faudrait-il qu'il remplisse comme conditions ?