Je travaille en ce moment sur un tout petit projet de remplacement d'un bête fichier Excel (on enregistre quelques données, on fait des additions, de divisions) utilisé par 4 personnes par un outil web (pas plus malin mais plus robuste).On a fait les choses bien, on a regardé les gens s'en servir, on a posé des questions, on a écrit un beau cahier des charges qu'on a édité quelques fois avec les clients et le DSI pour que tout le monde soit OK.La DSI a développé l'outil et l'a présenté, j'ai trouvé ça vachement bien.Réponse des 4 clients : désolé de vous avoir fait perdre votre temps mais on va garder notre fichier excel.Pourquoi on propose un outil plus puissant et plus ergonomique mais les clients n'en veulent pas?Il n'y avait que 4 clients donc on a négligé ce point et maintenant on rame pour qu'ils reviennent dans le projet.Alors quand je lis un Ministre qui dit "tkt, ça marche" je me dit que le projet est mort d'avance.Il y a certainement un challenge technique incroyable mais il y a surtout une tonne d'utilisateurs à convaincre et ça ne se passe pas quand tout est prêt mais pendant tout le projet.Et j'ai entendu plein de fois "Je suis ton chef donc obéi" et j'ai vu à peu près autant de fois ledit chef devoir expliqué l'échec de son projet à son chef "parce que les gens préfèrent rester dans leur système archaïque"