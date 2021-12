", déclare Arjan van de Ven, Intel Fellow et sponsor technique fondateur du projet. ". "Le projet est soutenu par Alibaba, ARM, ByteDance, Intel et Microsoft et est représenté par des membres fondateurs, dont M. van de Ven, ainsi que K Y Srinivasan, vice-président de Microsoft, Michael Zhao, ingénieur chez ARM, Gerry Liu, ingénieur senior chez Alibaba, et Felix Zhang, ingénieur senior chez ByteDance. Le projet Cloud Hypervisor se concentrera initialement sur la sécurité et le fonctionnement moderne du cloud.", déclare Mike Dolan, vice-président senior et directeur général des projets à la Fondation Linux. "Source : La Fondation Linux Quel est votre avis sur le projet Cloud Hypervisor ?Que pensez-vous qu'il va ajouter de plus dans le monde du cloud et son adoption par les entreprises ?