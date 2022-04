GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. GNOME est avec KDE la principale alternative libre et grand public aux interfaces des systèmes d'exploitation plus répandus (c'est-à-dire Windows et Mac OS X).La version 42 de Gnome est importante car elle sera bientôt le bureau par défaut de la prochaine version Long Term Support (LTS) d'Ubuntu. Cela signifie que de nombreuses personnes verront GNOME 42 tous les jours jusqu'en 2024.GNOME est développé par The GNOME Project dont les participants sont bénévoles ou rémunérés par des entreprises externes au projet. La majorité du travail est fournie par les contributeurs professionnels, en premier lieu ceux travaillant pour Red Hat. GNOME est l’environnement de bureau utilisé par défaut dans plusieurs distributions Linux, tels Ubuntu et Fedora. Ses logiciels sont généralement publiés sous la licence GNU GPL, et ses bibliothèques sous la GNU LGPL.L'équipe responsable de son développement a annoncé le 24 mars la disponibilité de la version 42 . Cependant, son nouveau look provoque déjà des grondements de mécontentement. Cette version est importante car elle sera bientôt le bureau par défaut de la prochaine version Long Term Support (LTS) d'Ubuntu. Cela signifie que de nombreuses personnes verront GNOME 42 tous les jours jusqu'en 2024.Les thèmes GNOME ont été décrits à l'aide de CSS. Depuis GNOME 3, le thème GNOME par défaut était Adwaita, et il était facile d'en installer de nouveaux, et il y avait beaucoup de choix. Aujourd'hui, cela a changé. Un des composants de GNOME 40 et des versions ultérieures est la version 4 de la boîte à outils Gtk. Avec Gtk 4, est arrivée une nouvelle bibliothèque appelée libadwaita. Elle intègre le thème Adwaita, autrefois séparé, et l'impose effectivement à toutes les applications qui utilisent Gtk 4. Le but est d'aider les développeurs à se conformer aux nouvelles directives de l'interface de GNOME.Une nouvelle préférence globale de style d'interface utilisateur sombre est arrivée dans GNOME pour la version 42. Cela peut être utilisé pour demander aux applications de se servir d'un style d'interface utilisateur sombre au lieu de clair. Le nouveau paramètre se trouve dans le nouveau panneau Apparence de l'application Paramètres et est suivi par la plupart des applications GNOME.La capture d'écran ci-dessus montre la différence. En haut à gauche se trouve la nouvelle application d'édition de texte, avec des coins de fenêtre fortement arrondis et des boutons de contrôle plats et sans bordure. En haut à droite, on trouve l'ancien GEdit et, en dessous, une fenêtre Fichiers. Le style est un mélange : Les coins supérieurs de GEdit sont moins arrondis et ses coins inférieurs sont carrés. Files a les coins légèrement arrondis de GEdit, mais les contrôles de sa barre de pseudo-titre CSD ont des bordures, contrairement à l'éditeur de texte plus moderne.Tous les fonds d'écran de GNOME prennent en charge la préférence de style sombre, de sorte que le passage au style sombre passe également à un style de papier peint plus sombre. Sous le capot, le nouveau style sombre permet aux applications de fournir leurs propres paramètres de style indépendants de la préférence de style du système. Cela permet de basculer des applications individuelles vers sombre ou clair, si vous préférez les utiliser de cette façon.Toutefois, il est important de préciser que le mode sombre n’est pas une nouveauté pour les utilisateurs d’Ubuntu puisque le thème Yaru de la distribution en proposait déjà un.Avec Gnome 42, l’installation des themes reste possible. Mais ils n'affecteront que les applications qui utilisent Gtk 3. Le petit hic de la version 42 est que certains composants du bureau GNOME lui-même utilisent toujours Gtk 3, notamment le programme Fichiers (toujours appelé Nautilus en interne). Cela signifie que le gestionnaire de fichiers ne correspond pas au nouveau, et si l'utilisateur essaye de le personnaliser, le décalage s'aggravera.Quel est votre sur le sujet ?