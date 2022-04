Sous le nom de code « Jammy Jellyfish », Ubuntu 22.04 est une version Long Term Support (LTS). La distribution Linux sera soutenue pendant une longue période : cinq ans pour être exact. Ubuntu 22.04 LTS débloque l'innovation pour les industries ayant des besoins de sécurité d'infrastructure exigeants.La version standard d'Ubuntu 22.04 se distingue par l'utilisation de GNOME 42 comme environnement de bureau, que beaucoup considèrent comme le meilleur. La nouvelle version de GNOME est remplie de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs de l'environnement de bureau vont adorer le sélecteur de couleurs de Jammy Jellyfish, qui permet de personnaliser l'interface en proposant 10 couleurs d'accentuation parmi lesquelles choisir. Bien sûr, il y a aussi un nouveau fond d'écran méduse.GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. GNOME est avec KDE la principale alternative libre et grand public aux interfaces des systèmes d'exploitation plus répandus (c'est-à-dire Windows et Mac OS X).La version 42 de Gnome est le bureau par défaut de la version Long Term Support (LTS) d'Ubuntu, la 22.04. Cela signifie que de nombreuses personnes verront GNOME 42 tous les jours jusqu'en 2024. Le nouveau look de de GNOME 42 n'est pas seulement un thème facile à changer. Comme de nombreux ordinateurs de bureau modernes, GNOME utilise beaucoup de technologies Web.GNOME 42 sera le bureau par défaut de Fedora 36, bien que Fedora ne dispose pas de versions LTS. Une nouvelle version arrive deux fois par an, donc Fedora 37 aura presque certainement GNOME 43. Si les membres de la communauté Red Hat qui utilisent GNOME n'aiment pas l'aspect de 42, ils n'auront pas à le supporter longtemps, mais les utilisateurs d'Ubuntu devront le faire, ou passer au canal de support à court terme, ce qui n'est pas forcément viable pour tout le monde.Samba a été mis à jour vers la version 4.15.5, qui apporte quelques changements notables. Les versions SMB de développement SMB2_22, SMB2_24 et SMB3_10 ne sont plus reconnues. SMB2_22 et SMB2_24 doivent être remplacées par SMB3_00, et SMB3_10 doit être remplacée par SMB3_11,la prise en charge du multicanal du serveur n'est plus expérimentale.De nombreux paramètres de /etc/samba/smb.conf ont été modifiés, certains supprimés. Le paquetage CTDB a été ajusté pour fonctionner avec la nouvelle version du serveur NFS fournie dans Ubuntu 22.04.a été supprimé. Le support de glusterfs a été activé dans le paquetage Ubuntu. Cela a été possible parce que glusterfs a été promu à Main pendant le cycle de développement de la 22.04 LTS, ce qui a permis d'activer le module vfs de glusterfs. Ce module est maintenant présent dans le paquet samba-vfs-modules.Les images AWS amd64 utilisent maintenant une table de partition GPT et configurent une partition ESP pour permettre d'utiliser UEFI comme mode de démarrage.Les images Jammy Minimal sont disponibles pour les serveurs ARM64 sur Oracle Cloud Infrastructure. Notez que OCI publie des images à une cadence fixe, et la publication de Jammy sur OCI sera légèrement retardée.Pour ceux qui passent d'une version LTS précédente, Ubuntu 22.04 propose également Wayland comme serveur d'affichage par défaut, de nouveaux gestes sur le pavé tactile et un outil de capture d'écran amélioré. Ubuntu 22.04 utilise le noyau Linux 5.15 et Mesa 22. Ubuntu 22.04 contient également de nombreuses applications mises à jour, comme une nouvelle version de l'indispensable client de messagerie Thunderbird 91, ainsi qu'une version instantanée de Firefox 99. L'indispensable LibreOffice passe à la version 7.3. Et oui, LibreOffice est une alternative viable à Microsoft Office.Avec Ubuntu 22.04 LTS, l'ensemble de la gamme de périphériques Raspberry Pi récents est pris en charge pour la toute première fois, du nouveau Raspberry Pi Zero 2W au Raspberry Pi 4. C'est formidable de voir une version certifiée d'Ubuntu Desktop qui inclut la prise en charge du Raspberry Pi 4 de 2 Go, donnant ainsi aux développeurs du monde entier l'accès à l'environnement de bureau de développement le plus abordable.Ubuntu 22.04 serait la première version LTS conçue pour une utilisation bureautique sur Raspberry Pi. Eben Upton, le PDG de Raspberry Pi Trading, l'explique ci-dessous. Pour certains utilisateurs, Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) peut absolument remplacer Windows 10 ou Windows 11.Source : Canonical Selon vous, Ubuntu 22.04 peut-il vraiment remplacer le système d'exploitation de bureau de Microsoft ?