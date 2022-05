une gestion complète de la périphérie, fournie en tant que service, pour superviser et faire évoluer les déploiements à distance avec un meilleur contrôle et des fonctionnalités de sécurité, englobant le provisionnement sans contact, la visibilité de l'état du système et des mesures d'atténuation des vulnérabilités plus réactives, le tout à partir d'une interface unique ;

fournie en tant que service, pour superviser et faire évoluer les déploiements à distance avec un meilleur contrôle et des fonctionnalités de sécurité, englobant le provisionnement sans contact, la visibilité de l'état du système et des mesures d'atténuation des vulnérabilités plus réactives, le tout à partir d'une interface unique ; retour automatique des conteneurs avec Podman, la technologie intégrée de gestion des conteneurs de Red Hat Enterprise Linux, qui peut détecter automatiquement si un conteneur récemment mis à jour ne parvient pas à démarrer, puis revenir à la version de travail précédente.

Une sécurité étendue

Automatisation et développement cohérents dans le cloud hybride

La version 9 est la première version majeure depuis la conclusion de l'acquisition de Red Hat par IBM en juillet 2019. RHEL 8.0 est sortie deux mois auparavant. C'est également la première version majeure de la distribution d'entreprise depuis que Red Hat a redéfini sa distro d'entreprise gratuite CentOS comme étant en amont de RHEL plutôt qu'une reconstruction de celle-ci.IBM a fait une offre de 190 dollars par action émise et en circulation de Red Hat, qui a été acceptée. « L'acquisition de Red Hat change la donne, a déclaré Ginni Rometty, la patronne d'IBM. Elle change tout sur le marché du cloud. IBM va devenir le premier fournisseur mondial de cloud hybride, offrant aux entreprises la seule solution de cloud ouvert qui leur permettra de libérer toute la valeur du cloud pour leurs activités. »« Avec IBM Cloud, les clients peuvent profiter d'une architecture cloud ouvert pour accélérer le rythme auquel ils peuvent stimuler l'innovation, tout en donnant la priorité à la sécurité et à la résilience. Grâce à la prise en charge de Red Hat Enterprise Linux, nos clients, en particulier ceux des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, peuvent être assurés d'utiliser un environnement conçu avec la sécurité et les capacités d'entreprise à l'esprit. Alors que les entreprises donnent la priorité à la sécurité, à la conformité et à la vitesse de modernisation, cet environnement peut les aider à gérer les charges de travail dans leurs environnements de cloud hybride pour offrir une expérience cohérente », Hillery Hunter, directeur général, plateformes et solutions de l'industrie du cloud, CTO, IBM Cloud.Le dernier chiffre d'affaires annuel de Red Hat, pour la période de 12 mois allant jusqu'en février 2018, s'élevait à 2,9 milliards de dollars, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, et ses bénéfices s'élevaient à 259 millions de dollars, soit à peu près le même montant que l'année précédente. Les abonnements constituent la majeure partie de son chiffre d'affaires, avec une croissance annuelle de 20 %. Le cours de l'action se maintient à environ 1,2 % de hausse dans les échanges. Elle a récemment racheté CoreOS, une entreprise spécialisée dans la conteneurisation, pour 250 millions de dollars.Red Hat et IBM sont tous deux des partisans de premier plan de Linux, contribuant au noyau et aux logiciels qui l'entourent. IBM fait partie des grands noms du monde des affaires qui sont venus à la rescousse du monde Linux lorsqu'il était menacé par les patent trolls et Microsoft. IBM souhaite aussi vraiment, vraiment, vraiment se transformer en une plateforme de cloud hybride cool et branchée, plutôt que d'être considéré éternellement comme un mainteneur de mainframes et de bases de données hérités.Depuis deux décennies, Red Hat Enterprise Linux sert d'épine dorsale à l'informatique d'entreprise, tant dans le centre de données que dans le cloud, en mettant l'accent sur le choix et la flexibilité du client. Grâce à cette plateforme d'innovation, les clients de Red Hat peuvent choisir leur architecture sous-jacente, leur fournisseur d'applications ou leur fournisseur de cloud avec la cohérence nécessaire à l'informatique moderne.Tout cela a permis à Red Hat Enterprise Linux de devenir un épicentre de l'innovation. Selon une étude IDC1 parrainée par Red Hat, l'économie mondiale de Red Hat Enterprise Linux devrait dépasser 13 000 milliards de dollars en 2022. Cela inclut la prise en charge des activités commerciales des clients de Red Hat, dont les avantages financiers sont estimés à 1 700 milliards de dollars en 2022.« Qu'il s'agisse de vastes clouds publics, de minuscules périphériques, d'applications conteneurisées simples ou de charges de travail d'intelligence artificielle complexes, l'informatique moderne commence par Linux », Matthew Hicks, Vice-président exécutif, Produits et technologies chez Red Hat. « L'informatique ne se limite plus au centre de données de l'entreprise ou aux déploiements de clouds publics au contraire, les systèmes et les environnements d'exploitation doivent s'étendre jusqu'aux limites les plus éloignées du domaine numérique. Comme la virtualisation et le cloud computing avant lui, ce nouveau paradigme bénéficie d'une plate-forme Linux standardisée telle que Red Hat Enterprise Linux, qui offre aux équipes informatiques une base commune pour l'innovation, quel que soit le lieu où elles opèrent », Ashish Nadkarni, vice-président de groupe, groupe Systèmes, platesformes et technologies d'infrastructure, IDC.La version 9.0 de Red Hat Enterprise utilise le noyau 5.14, systemd 249, Python 3.9, PHP 8 et GCC 11.2. Elle inclut une console web basée sur le projet Cockpit, qui prend désormais en charge la correction en direct du noyau en cours d'exécution à l'aide de l'outil kpatch. Il y a aussi une boîte à outils pour la gestion des conteneurs, basée sur le projet amont toolbx.Flatpak reste un format principalement centré sur le bureau, contrairement au format Snap d'Ubuntu qui est destiné à la fois au bureau et au serveur, à notre avis. Comme la plupart des déploiements de RHEL 9 se feront probablement sur des serveurs, les conteneurs seront plus importants pour le déploiement d'applications. La nouvelle version apporte des modifications importantes à la gestion des conteneurs, notamment la version 2 de cgroups et l'utilisation de crun comme runtime de conteneur par défaut.Selon certains utilisateurs, RHEL est une distribution relativement lente et technologiquement conservatrice. Comme pour toute distribution bénéficiant d'un support à long terme, cela pourrait poser des problèmes lorsque l’utilisateur a besoin de versions plus récentes des composants de base. La solution de Red Hat à ce problème serait ce qu'elle appelle Application Streams, qui permet d'installer des versions spécifiques de composants du système d'exploitation ainsi que leurs diverses dépendances. Ces derniers reçoivent des mises à jour plus fréquentes que le système d'exploitation de base sous-jacent, bien que cela puisse signifier une durée de vie plus courte.« Des vastes clouds publics aux minuscules périphériques de périphérie, en passant par les applications conteneurisées simples et les charges de travail d'intelligence artificielle complexes, l'informatique moderne commence avec Linux. En tant que plateforme Linux d'entreprise leader dans le monde, Red Hat Enterprise Linux 9 s'étend partout où cela est nécessaire dans le cloud hybride ouvert et au-delà, en associant la colonne vertébrale fiable de Linux d'entreprise aux catalyseurs innovants des communautés open source. Linux est positionné à l'épicentre de l'évolution technologique rapide et ce Linux est Red Hat Enterprise Linux », Matthew Hicks.S'appuyant sur des décennies d'innovation incessante, la dernière version de la plateforme Linux d'entreprise leader dans le monde est la première version de production construite à partir de CentOS Stream, la distribution Linux livrée en continu qui précède de peu Red Hat Enterprise Linux. Cette approche permet à l'écosystème plus large de Red Hat Enterprise Linux, des partenaires aux clients en passant par les utilisateurs indépendants, de fournir des commentaires, du code et des mises à jour de fonctionnalités à la plateforme Linux d'entreprise leader dans le monde.IDC2 prévoit que « d'ici 2023, 40 % des entreprises du G2000 réinitialiseront les processus de sélection du cloud pour se concentrer sur les résultats commerciaux plutôt que sur les exigences informatiques, en valorisant l'accès aux portefeuilles des fournisseurs, du dispositif à la périphérie et des données à l'écosystème ».Pour Red Hat, cela signifie qu'il est crucial de disposer d'une plateforme standardisée capable de traverser toutes ces empreintes et de fournir une expérience optimisée à la fois pour l'innovation et la stabilité de la production. Red Hat Enterprise Linux 9 est conçu pour répondre à ces besoins, permettant aux équipes d'exploitation et aux développeurs de déployer de nouvelles initiatives sans abandonner les charges de travail ou les systèmes existants.Les clients peuvent utiliser Red Hat Enterprise Linux à l'endroit et de la manière qui leur conviennent le mieux pour répondre à leurs besoins opérationnels uniques, grâce à une large disponibilité et à des options de déploiement sur les principaux marchés du cloud. Les clients existants peuvent migrer les abonnements Red Hat Enterprise Linux vers le cloud de leur choix avec Red Hat Cloud Access, tandis que tout client souhaitant adopter l'échelle et la puissance du cloud pourra déployer la plateforme à la demande sur les principales places de marché des fournisseurs de cloud, notamment Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure.SelonRed hat, les entreprises s'intéressent de plus en plus à l'informatique périphérique et les prévisions annoncent un marché de plus d'un quart de billion de dollars d'ici 2025.3 Red Hat Enterprise Linux 9 intègre des améliorations clés spécialement conçues pour répondre à l'évolution des besoins informatiques périphériques. Ces capacités comprennent :Red Hat Enterprise Linux 9 souligne également les efforts de Red Hat pour fournir des fonctions clés du système d'exploitation sous forme de services, en commençant par un nouveau service de création d'images. En s'appuyant sur les fonctionnalités existantes de la plate-forme de base, ce service prend en charge la création d'images pour les systèmes de fichiers personnalisés et les principaux fournisseurs de cloud et technologies de virtualisation, notamment AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et VMware.Red Hat et AWS travaillent ensemble depuis plus de dix ans pour prendre en charge la dernière version de Red Hat Enterprise Linux au lancement sur AWS. Plus récemment, les clients peuvent désormais exécuter des charges de travail basées sur Red Hat Enterprise Linux sur des instances AWS qui utilisent des processeurs Graviton conçus par ARM. L'intégration de Red Hat Enterprise Linux 9 aux processeurs Graviton d'AWS permet d'optimiser les performances en termes de prix pour un large éventail de charges de travail en nuage exécutées dans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).« AWS et Red Hat collaborent depuis plus de dix ans pour fournir aux clients des solutions de cloud computing prêtes pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous apportons Red Hat Enterprise Linux 9, une plateforme Linux plus cohérente et innovante sur AWS, permettant aux clients d'exécuter leurs charges de travail critiques sur plus de 500 types d'instances généralement disponibles, y compris les processeurs AWS Graviton basés sur ARM les plus avancés qui alimentent la dernière génération d'instances Amazon EC2 », Fred Wurden, vice-président, AWS Commercial Software Services.À mesure que les équipes informatiques adoptent de nouvelles technologies et s'étendent à de nouvelles empreintes opérationnelles, le paysage des menaces devient plus dynamique et plus complexe. Red Hat Enterprise Linux 9 maintient l'engagement de Red Hat à fournir une plateforme Linux renforcée capable de gérer les charges de travail les plus sensibles, en associant l'innovation à des capacités de sécurité étendues. Les abonnements à Red Hat Enterprise Linux comprennent également l'accès à Red Hat Insights, le service d'analyse continu et proactif de Red Hat permettant de détecter et de corriger les problèmes potentiels de configuration et de vulnérabilité tout en optimisant l'utilisation des ressources et des abonnements dans le cloud hybride.Au-delà du durcissement, des tests et de l'analyse des vulnérabilités auxquels sont soumises toutes les versions de Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux 9 intègre des fonctionnalités qui aident à résoudre les vulnérabilités de sécurité au niveau du matériel, comme Spectre et Meltdown, ainsi que des capacités permettant aux processus de l'espace utilisateur de créer des zones de mémoire inaccessibles à un code potentiellement malveillant. La plate-forme est également prête à répondre aux exigences de sécurité des clients, en prenant en charge les normes PCI-DSS, HIPAA et autres.Red Hat Enterprise Linux 9 introduit également les hachages et signatures numériques IMA (integrity measurement architecture). Avec l'architecture de mesure d'intégrité, les utilisateurs peuvent vérifier l'intégrité du système d'exploitation à l'aide de signatures et de hachages numériques. Cela permet de détecter les modifications d'infrastructure malveillantes, ce qui facilite la limitation du potentiel de compromission des systèmes. Soutenant davantage le choix des entreprises en matière d'architectures et d'environnements à travers un cloud hybride ouvert, Red Hat Enterprise Linux 9 sera disponible sur IBM Cloud et complète également les fonctions et capacités de sécurité clés des systèmes IBM Power Systems et IBM Z.« Nous exécutons un vaste ensemble de services critiques sur Red Hat Enterprise Linux, et Red Hat Enterprise Linux 9 offre un ensemble étendu de capacités, notamment autour de la prise en charge des cloud-native et des conteneurs, qui nous aideront à améliorer et à affiner notre paysage Linux. Les mises à jour des fonctionnalités de gestion telles que le cockpit et la Red Hat Web Console sont celles que nous souhaitons explorer plus en profondeur, en particulier à mesure que notre environnement s'ancre dans les services cloud-native », James Jones, ingénieur DevOps III, PODS Enterprises, LLC.À mesure que les systèmes informatiques se développent pour englober une plus grande variété de charges de travail et d'empreintes, les équipes d'exploitation informatique utilisent des systèmes et des outils automatisés comme multiplicateurs de force. Red Hat Enterprise Linux 9 aide les organisations informatiques à adopter l'automatisation à travers le cloud hybride, avec des capacités adaptées pour aider à réduire la complexité et améliorer la gérabilité.« Red Hat Enterprise Linux 9 poursuit l'engagement de Red Hat à s'adapter au rythme incessant de l'innovation informatique dans tous les secteurs. La plate-forme est conçue pour un monde automatisé, où le système d'exploitation constitue le point de connexion entre des environnements et des technologies autrement disparates et déconnectés. Qu'il s'agisse d'étendre les compétences existantes à de nouvelles empreintes informatiques ou d'aider à mettre en production des charges de travail natives du cloud, Red Hat Enterprise Linux 9 constitue le moteur d'innovation de l'entreprise moderne et future », Ashesh Badani, vice-président senior, Produits, Red Hat.La plateforme introduit un ensemble étendu de rôles système Red Hat Enterprise Linux, qui fournissent un flux de travail automatisé pour créer des configurations système spécifiques. Red Hat Enterprise Linux 9 étoffe encore cette sélection en ajoutant de nouveaux rôles système pour Postfix, les clusters à haute disponibilité, le pare-feu, Microsoft SQL Server, la console Web, etc.Red Hat Enterprise Linux 9 prend également en charge l'application de correctifs en direct du noyau à partir de la console Web Red Hat Enterprise Linux, ce qui permet d'automatiser davantage la manière dont les organisations informatiques peuvent s'acquitter de tâches essentielles à l'échelle. Les équipes d'exploitation informatique peuvent ainsi appliquer des mises à jour à des déploiements de systèmes distribués de grande envergure sans avoir à accéder à des outils de ligne de commande, ce qui facilite la résolution des problèmes ayant un impact sur la production, du centre de données central aux cloud multiples, en passant par la périphérie.« Le calcul haute performance est un élément essentiel de l'innovation pharmaceutique, car la capacité d'identifier et d'analyser rapidement les nouveaux défis sanitaires mondiaux est cruciale pour notre mission d'entreprise. Red Hat Enterprise Linux prend en charge ces environnements pour nous, et Red Hat Enterprise Linux 9 est prêt à tirer encore plus de performance de ces systèmes de production dans nos efforts pour aider les communautés du monde entier à s'adapter à un paysage sanitaire en mutation », Mike Cross, propriétaire principal de produits, GlaxoSmithKline.S'appuyant sur l'alliance stratégique élargie avec Microsoft en 2015, Red Hat Enterprise Linux 9, disponible dès le lancement sur Microsoft Azure, offre une fondation prête pour les technologies clés de Microsoft, notamment Microsoft SQL Server, grâce à des efforts d'ingénierie conjoints avec Microsoft. Cela inclut des modules de copilote de performance adaptés, des profils réglés, un rôle système SQL Server alimenté par Ansible et bien plus encore. Red Hat Enterprise Linux 9 continue également à prendre entièrement en charge le développement et les applications .NET, ce qui permet d'intégrer les applications créées à l'aide de la plateforme de développement de Microsoft à la première plateforme Linux d'entreprise au monde.« Nous sommes impatients d'aider nos clients à continuer à innover lors de leur migration vers le cloud. Alors que les entreprises étendent les charges de travail du cloud à la périphérie, des solutions comme Red Hat Enterprise Linux sur Microsoft Azure offrent des avantages pour l'entreprise, notamment l'automatisation des charges de travail Red Hat Enterprise Linux via Red Hat Ansible Automation Platform sur Azure », Omar Khan, directeur général, Azure Infrastructure, Microsoft Corporation.Source : Red Hat Quel est votre avis sur cette version de Red Hat ?