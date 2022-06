Si les distros Linux ont un meilleur bilan de sécurité que les systèmes Windows 11 et macOS parce qu'elles sont intrinsèquement plus sûres ou parce qu'elles ne sont tout simplement pas autant ciblées, le débat est ouvert, mais Linux n'en reste pas moins faillible.Le malware Symbiote, découvert par des chercheurs en sécurité de BlackBerry et d'Intezer Labs, en est la preuve. Symbiote est inquiétant pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'il est décrit comme "presque impossible à détecter". Il s'agit également d'un malware extrêmement dangereux qui "parasite" les systèmes, infectant tous les processus en cours d'exécution et offrant aux acteurs de la menace des fonctionnalités de rootkit, un accès à distance, etc.Symbiote est appelé ainsi en raison de la nature des attaques, le terme "symbiote" étant un terme biologique désignant un organisme qui vit en symbiose avec un autre organisme, parfois de manière parasitaire. Les chercheurs en sécurité affirment que Symbiote existe depuis au moins novembre 2021 et semble avoir été développé pour cibler le secteur financier.Symbiote est également capable de dissimuler son activité réseau à l'aide de diverses techniques. Cette couverture est parfaite pour permettre au logiciel malveillant de récolter des informations d'identification et de fournir un accès à distance à l'acteur de la menace.Sources : Blackberry Qu'en pensez-vous ?