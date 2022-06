il permet d'exécuter facilement des applications graphiques Linux sur Windows 10 ;

il permet d'exécuter des applications graphiques situées sur des machines Linux distantes ;

il fournit une interface utilisateur simple pour lancer des applications Linux, les gérer graphiquement et créer des raccourcis Windows personnalisés pour elles.

Les employés de Microsoft ont choisi GNOME pour être le dernier bénéficiaire du Fonds FOSS de Microsoft, une initiative que le géant du logiciel gère depuis quelques années. Il a créé ce fonds pour « fournir des parrainages de 10 000 dollars à des projets open source » dans le cadre d'un effort visant à « redonner » aux communautés et aux projets sur lesquels ses employés comptent dans leur travail.Le Fonds FOSS de Microsoft offre un moyen direct aux ingénieurs de Microsoft de participer au processus de nomination et de sélection afin d'aider les communautés et les projets qui les passionnent. « L'Open Source permet aux produits et services Microsoft d'offrir à nos clients le choix, la technologie et la communauté », déclare Microsoft.Un projet du Microsoft Open Source Programs Office, le FOSS Fund fournit des parrainages de 10 000 $ à des projets open source sélectionnés par les employés de Microsoft. Afin de favoriser une culture de contribution ouverte au sein de Microsoft, les employés peuvent sélectionner des projets pour le fonds lorsqu'ils participent à des projets qui ne sont pas régis par Microsoft.Les projets sélectionnés pour le Fonds FOSS de Microsoft reçoivent 10 000 dollars de Microsoft, choisis par tous les contributeurs open source de Microsoft qui participent à la sélection. Les nominations sont acceptées tous les jours, et les projets sont sélectionnés tous les mois. « Microsoft est fier de participer plus que jamais aux communautés open source, que ce soit en contribuant à des projets, en publiant de nouveaux projets open source ou en utilisant l'open source pour que nos produits et services fonctionnent mieux pour le monde et nos clients », déclare Microsoft.Pour l’entreprise fondée par Bill Gates, le Fonds FOSS pourra aider à se connecter à un nouvel ensemble de projets qu’elle n'aurait peut-être pas pensé à financer dans le passé. « Alors que Microsoft et ses nombreuses équipes sponsorisent tout, des conférences sur l'open source à la contribution à des fondations telles que l'Open Source Initiative (OSI) et à des groupes industriels tels que la Linux Foundation, nous espérons que le Fonds FOSS pourra nous aider à nous connecter à un nouvel ensemble de projets que nous n'aurions peut-être pas pensé à financer dans le passé, en apportant une valeur réelle aux communautés et aux projets qui contribuent à faire fonctionner les produits et services Microsoft et nos clients ».Des librairies de bas niveau au gestionnaire de fenêtres en passant par les applications de l'utilisateur final, le projet GNOME est un élément essentiel de nombreux dispositifs graphiques Linux. Il fait également fonctionner Ubuntu, qui est le premier environnement de travail Linux soutenu par Microsoft.GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. GNOME est avec KDE la principale alternative libre et grand public aux interfaces des systèmes d'exploitation plus répandus (c'est-à-dire Windows et Mac OS X).GNOME est développé pardont les participants sont bénévoles ou rémunérés par des entreprises externes au projet. La majorité du travail est fournie par les contributeurs professionnels, en premier lieu ceux travaillant pour Red Hat. GNOME est l’environnement de bureau utilisé par défaut dans plusieurs distributions Linux, tels Ubuntu et Fedora. Ses logiciels sont généralement publiés sous la licence GNU GPL, et ses bibliothèques sous la GNU LGPL.L'équipe responsable de son développement a annoncé le 24 mars la disponibilité de la version 42 . Cependant, son nouveau look provoque déjà des grondements de mécontentement. Cette version est importante car elle sera bientôt le bureau par défaut de la prochaine version Long Term Support (LTS) d'Ubuntu. Cela signifie que de nombreuses personnes verront GNOME 42 tous les jours jusqu'en 2024.Les thèmes GNOME ont été décrits à l'aide de CSS. Depuis GNOME 3, le thème GNOME par défaut était Adwaita, et il était facile d'en installer de nouveaux, et il y avait beaucoup de choix. Aujourd'hui, cela a changé. Un des composants de GNOME 40 et des versions ultérieures est la version 4 de la boîte à outils Gtk. Avec Gtk 4, est arrivée une nouvelle bibliothèque appelée libadwaita. Elle intègre le thème Adwaita, autrefois séparé, et l'impose effectivement à toutes les applications qui utilisent Gtk 4. Le but est d'aider les développeurs à se conformer aux nouvelles directives de l'interface de GNOME. Canonical a annoncé la sortie de la version stable Ubuntu 22.04 sous le nom de code « Jammy Jellyfish », avec Gnome 42 comme bureau par défaut. Comme l'a révélé Emma Irwin, directrice de programme senior chez Microsoft, sur Twitter, le projet GNOME est le dernier bénéficiaire. Parmi les précédents lauréats du Fonds FOSS de Microsoft figurent systemd, curl, QEMU et OpenStreetMap.Le fait que GNOME bénéficie du Fonds FOSS de Microsoft est une belle reconnaissance. Non seulement le projet est une partie importante du paysage du logiciel libre, mais il s'avère qu'il est également important dans le paysage du logiciel chez Microsoft.« Gnome a été sélectionné par des employés qui ont estimé qu'il méritait un soutien supplémentaire. Peut-être Gnome est-il beaucoup utilisé en interne pour les bureaux Linux (je crois qu'Ubuntu est la distribution par défaut de WSL), ou pour toute autre raison. Mais il ne s'agit pas d'un "plan secret de prise de contrôle" ou de quelque chose du genre », déclare un internaute.De l’avis de certains internautes, Microsoft utiliserait une partie de la pile GNOME pour gWSL (Linux GUIs through WSL).Notons que GWSL automatise le processus d'exécution de X au-dessus de WSL et par SSH :Pour cet internaute qui se fait appeler Boogiepop, « Peu importe le projet qui recevra ce sponsoring, les gens diront toujours que Microsoft l'achète. Pourquoi les gens jettent-ils la haine contre Gnome ? S'ils donnent ce fonds, c'est parce qu'ils ont conclu qu'il le méritait. C'est la réaction excessive typique de la communauté Linux lorsqu'une société fait quelque chose comme ça, (par exemple : OBS et Blender) »Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Voyez-vous, comme certains, « un plan secret de prise de contrôle » du projet GNOME par Microsoft ?:feche: GNOME 42 signe un passage plus important à GTK4, introduit un thème sombre, propose une nouvelle expérience de capture d'écran et bien plus encore