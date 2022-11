Microsoft et Linux : une expression courante

Microsoft Teams est la solution de visioconférence tout-en-un qu’offre la multinationale informatique de Redmond connue pour son célèbre système d’exploitation Windows. Il offre un espace de travail pour la collaboration et la communication en temps réel, les réunions et le partage de fichiers. Les clients Linux qui s'appuient sur Microsoft Teams pour leurs besoins de collaboration et de communication ont exprimé leur volonté de voir la richesse des fonctionnalités de Teams disponible pour leurs utilisateurs de manière sécurisée. C'est désormais possible grâce à la PWA Teams.De plus, la PWA nous permet d'envoyer plus rapidement les dernières fonctionnalités de Microsoft Teams à nos clients Linux et nous aide à combler le fossé entre le client de bureau Teams sur Linux et Windows. L'expérience PWA est disponible pour les navigateurs Edge et Chrome fonctionnant sur Linux.Une progressive web app ou application web progressive en français est une application web qui consiste en des pages web et qui peuvent apparaître à l'utilisateur de la même manière que les applications natives ou les applications mobiles. Ce type d'applications tente de combiner les fonctionnalités offertes par la plupart des navigateurs modernes avec les avantages de l'expérience offerte par les appareils mobiles.Une PWA se consulte comme un site web classique, depuis une URL sécurisée mais permet une expérience utilisateur similaire à celle d'une application mobile, sans les contraintes de cette dernière (soumission aux App-Stores, utilisation importante de la mémoire de l'appareil…). Elles proposent de conjuguer rapidité, fluidité et légèreté tout en permettant de limiter considérablement les coûts de développement : plus besoin de faire des développements spécifiques pour les applications en fonction de chacune des plateformes : iOS, Android et bien d’autres.La PWA offre l'accès à davantage de fonctionnalités, notamment des arrière-plans personnalisés, une vue en galerie, des réactions, la fonction « lever la main » dans les réunions, ainsi que de grandes vues en mode galerie. La PWA offre également des fonctionnalités d'application de type bureau, telles que les notifications système pour le chat et les canaux, une icône de dock avec des contrôles respectifs, le démarrage automatique des applications et un accès facile aux autorisations des applications système.La PWA Microsoft Teams pour Linux peut être utilisée avec une configuration d'accès conditionnel, appliquée via Endpoint Manager, pour permettre aux utilisateurs Linux d'accéder à l'application web Teams tout en utilisant un navigateur en toute sécurité. Cela permet aux organisations d'utiliser une solution de gestion unifiée des points d'extrémité pour Teams à partir de points d'extrémité Linux avec une sécurité et une qualité intégrées.Microsoft est membre non seulement de la Fondation Linux, mais aussi de la liste de diffusion sur la sécurité du noyau Linux (une communauté plutôt sélective). Microsoft soumet des correctifs au noyau Linux « pour créer une pile de virtualisation complète avec Linux et l'hyperviseur Microsoft ». Et lorsque Microsoft a voulu ajouter la prise en charge des conteneurs à Windows, elle a choisi une spécification open source conçue à l'origine pour Linux plutôt que la mise en œuvre interne centrée sur Windows qu'elle avait déjà écrite.Aujourd'hui, les clients d'Azure bénéficient des mêmes avantages hybrides pour les contrats de support Linux que pour les licences Windows Server ; Windows exécute des binaires Linux ; certaines applications clés de Microsoft sont disponibles sur Linux ; et de nouveaux services pourraient être construits avec Linux. Il ne s'agit pas seulement des services les plus évidents, comme le service Azure Kubernetes : Microsoft Tunnel - le remplacement VPN pour les applications iOS et Android qui se connectent aux ressources de l'entreprise sur site via Azure AD - s'installe en tant que conteneur Docker sur un serveur Linux.Lors de la journée Azure Open Day, Brendan Burns, cofondateur de Kubernetes et vice-président de Microsoft, a expliqué que Microsoft avait une connaissance approfondie de Linux et contribuait aux projets open source existants basés sur Linux, tout en en créant de nouveaux, comme Dapr (Distributed Application Runtime).« Azure peut fournir le meilleur support de sa catégorie pour Linux et l'infrastructure de conteneurs et je pense que c'est parce que nous avons une compréhension profonde de ce qu'il faut pour exécuter Linux dans un cloud hyperscale », a déclaré Burns. "Nous avons une compréhension profonde et un engagement dans les communautés Linux et des conteneurs. Nous contribuons au code source de tous ces environnements."Mais oubliez l'idée de jeter le noyau Windows et de le remplacer par un noyau Linux, car l'approche de Microsoft vis-à-vis de Linux est bien plus pragmatique et complète. Bien que l'entreprise soit désormais totalement multiplateforme, toutes les applications ne passeront pas à Linux ou n'en tireront pas parti. Au lieu de cela, Microsoft adopte ou soutient Linux lorsque les clients sont là, ou lorsqu'elle veut tirer parti de l'écosystème avec des projets à code source ouvert.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Au vu de ce qui précède, peut-on affirmer sans risque de se tromper que Microsoft aime Linux ?