Les données analysées par l'équipe d'Atlas VPN, basées sur les statistiques de menaces de logiciels malveillants d'AV-ATLAS, montrent que les nouvelles menaces de logiciels malveillants Linux ont atteint un nombre record en 2022, augmentant de 50 % pour atteindre 1,9 million.Selon l'étude, la plupart des nouveaux échantillons de logiciels malveillants Linux (854 690) ont été détectés au cours du premier trimestre de 2022. Au deuxième trimestre, les nouveaux échantillons de logiciels malveillants ont chuté de près de 3 % pour atteindre 833 065.Les chiffres ont encore chuté au troisième trimestre de l'année, cette fois d'un énorme 91 %, à 75 841. Cependant, au quatrième trimestre de 2022, ils ont repris de plus belle, augmentant de 117 % pour atteindre 164 697.En revanche, les autres systèmes d'exploitation ont connu une baisse. Le nombre de nouveaux logiciels malveillants a globalement chuté de 39 % pour atteindre 73,7 millions en 2022. Android a connu la plus forte baisse des nouveaux programmes malveillants, avec une diminution de 68 % des nouveaux échantillons, qui sont passés de 3,4 millions en 2021 à 1,1 million en 2022.Bien qu'il ait été le système d'exploitation le plus ciblé l'année dernière, avec plus de 95 % de toutes les nouvelles menaces de logiciels malveillants, Windows a tout de même enregistré une baisse de 40 % des nouveaux échantillons de logiciels malveillants. Ils sont passés de 116,95 millions en 2021 à 70,7 millions en 2022. Les nouvelles applications malveillantes visant macOS ont chuté de 26 %, passant de 17 061 en 2021 à 12 584.Source : Atlas VPNQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regain d'intérêt des acteurs de la menace pour le système d'exploitation Linux ?