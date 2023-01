Les responsables du projet de développement durable de la Fondation Linux réfléchissent aux défis du changement climatique lors de la COP27

Les conférences des parties (COP) sont des cirques à trois pistes comprenant (1) des négociations intergouvernementales, (2) une conférence et une foire commerciale, et (3) une conférence de la société civile. Elles ont lieu chaque année depuis la COP1 en 1995 à Berlin, à laquelle j'ai participé en tant que membre de la délégation américaine. Elles sont passées de quelques centaines de participants à l'époque à 49 704 à la COP27.L'objectif premier des COP est de faire progresser l'action des nations en matière d'atténuation du changement climatique, d'adaptation et de résilience par le biais d'accords intergouvernementaux sur les politiques et les financements publics. Une deuxième mission consiste à aider les "acteurs non étatiques", notamment les entreprises et les institutions financières, à agir. Les organisations universitaires et les ONG s'engagent pour fournir des informations au processus de négociation et pour faire pression sur les gouvernements.Pour qu'une organisation retire une valeur significative de sa participation à une COP, elle doit investir beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Par exemple, les membres du personnel et les membres de l'OS-Climate ont investi quelques centaines d'heures de préparation aux activités sur place et environ 90 000 USD. Les résultats de cette préparation ont inclus (1) le renforcement de la reconnaissance croissante de la marque OS-Climate comme l'une des principales organisations de données et d'informations commerciales et financières au niveau mondial, (2) la connexion avec plus de 150 membres et partenaires actuels et potentiels, et (3) le renforcement de notre relation avec deux de nos membres principaux (BNP Paribas et Goldman Sachs) et quelques membres généraux.Nous pensons que la Fondation Linux (FL) peut et doit être la principale organisation pour organiser et permettre une action open source sur les données et les analyses climatiques. De nombreux acteurs de l'open source sont impliqués dans le processus de la CCNUCC, dans le monde des affaires et de la finance, et dans la société civile, mais c'est la Fondation Linux qui a l'expérience et les capacités nécessaires.L'investissement de la Fondation Linux en temps, efforts et ressources pourrait avoir un impact sur l'action mondiale sur le climat, l'environnement mondial lui-même et la vie de milliards de personnes.Plusieurs projets de la Fondation Linux sont déjà activement engagés dans les domaines du climat, de l'énergie propre et d'autres objectifs de durabilité, notamment OS-Climate, Hyperledger Foundation, LF Energy, CNCF, LF Networking, LF Edge, AgStack et la Green Software Foundation. Les projets qui ne se sont pas concentrés directement sur le climat et l'énergie mais qui ont déjà ou pourraient avoir un impact important sur les objectifs liés à la CCNUCC comprennent AGL, Open Manufacturing Platform et Zephyr.