Les paquets sont maintenant construits avec des drapeaux de compilateur plus stricts qui protègent contre les débordements de mémoire tampon. Le gestionnaire de paquets rpm utilise un analyseur OpenPGP basé sur Sequoia au lieu de sa propre implémentation. Si vous profilez des applications, vous apprécierez les pointeurs de trame désormais intégrés dans les paquets officiels. Bien sûr, il y a la mise à jour habituelle des langages de programmation et des bibliothèques : Ruby 3.2, gcc 13, LLVM 16, Golang 1.20, PHP 8.2, et bien plus encore.