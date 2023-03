Grille de sélection des fichiers

Panneaux de configuration mis à jour

Sécurité des périphériques

Accessibilité

Un paramètre de suramplification a été ajouté pour augmenter le volume au-delà du seuil maximal habituel.

Une option a été ajoutée dans la rubrique "Dactylographie" pour activer les fonctions d'accessibilité à l'aide du clavier.

Il y a maintenant une zone de test pour le paramètre de clignotement du curseur.

Un nouveau paramètre permettant de rendre les barres de défilement toujours visibles a été ajouté à la section Voir.

Sonorité

Le contrôle du niveau de volume a été déplacé dans une fenêtre séparée, ce qui rend les contrôles de sortie et d'entrée les plus couramment utilisés plus faciles d'accès.

Il est désormais possible de désactiver le son d'alerte, et une nouvelle fenêtre de son d'alerte permet de parcourir facilement les sons disponibles.

La fenêtre de test des sons a été redessinée, éliminant les problèmes de mise à l'échelle qui se posaient lorsqu'il y avait beaucoup de sorties, et offrant une interface plus attrayante.

Souris et pavé tactile

Paramètres rapides améliorés

Le bouton des réglages rapides du Bluetooth dispose désormais d'un menu. Celui-ci indique les appareils connectés et permet de les connecter et de les déconnecter.

Le menu répertorie désormais les applications qui ont été détectées comme étant en cours d'exécution sans fenêtre ouverte. Cette fonctionnalité permet de vérifier si une application particulière fonctionne en arrière-plan. Actuellement, seules les applications Flatpak sont incluses dans la liste des applications en arrière-plan.

Des descriptions ont été ajoutées à chacun des boutons de basculement des réglages rapides. Elles permettent d'en savoir plus sur l'état de chaque paramètre.

Logiciels simplifiés

Améliorations de Files

Lorsque Files a été converti à GTK4, il a perdu son option de développement des dossiers dans la vue en liste. Avec GNOME 44, cette option est de retour. Lorsqu'elle est activée dans les préférences, elle permet d'afficher le contenu d'un dossier sans y descendre, ce qui peut être particulièrement utile pour explorer rapidement des dossiers imbriqués.

Les onglets disposent désormais d'options supplémentaires, notamment la possibilité de les déplacer vers de nouvelles fenêtres. Il est également possible de faire glisser des éléments sur un onglet.

Enfin, le nombre de tailles d'affichage de la grille a été augmenté.

Encore plus d'améliorations des paramètres

Dans les paramètres Wi-Fi, il est maintenant possible de partager un mot de passe Wi-Fi en utilisant un code QR.

La section À propos inclut désormais les versions du noyau et du micrologiciel.

Les paramètres Thunderbolt ne s'affichent plus que lorsqu'il y a du matériel Thunderbolt.

Dans les paramètres réseau, il est désormais possible d'ajouter et de configurer les VPN Wireguard.

Les notifications de batterie faible de GNOME ont été retravaillées, avec de nouvelles icônes et un texte mis à jour.

Dans Contacts, il est maintenant possible de partager un contact en utilisant un code QR.

Web, le navigateur de GNOME, a été converti à GTK4. Cela fait partie de l'effort continu pour convertir les applications GNOME à la dernière version de GTK, qui offre des améliorations en termes de performances et d'expérience utilisateur.

Les résultats de la recherche dans les paramètres peuvent désormais être désactivés.

Web dispose de nouvelles fenêtres contextuelles pour sauvegarder les mots de passe. Elles remplacent les barres d'information utilisées précédemment.

Dans Maps, davantage d'endroits ont des images, grâce à la récupération d'images à partir de Wikidata et de Wikipedia. Maps comprend également une série de petites améliorations, notamment la possibilité de naviguer dans les résultats de recherche à l'aide du clavier.

Le glisser-déplacer dans la grille des applications a été amélioré.

Console, l'application de terminal, dispose désormais d'une option d'aperçu des onglets, qui permet d'afficher les onglets ouverts dans une grille.

La météo dispose désormais d'un graphique de température fluide et d'une barre d'en-tête remodelée.

Plusieurs raccourcis clavier manquants ont été ajoutés à Contacts, notamment Ctrl+F, Ctrl+, et Ctrl+Retour. D'autres corrections de bogues ont également été apportées.

La collection de fonds d'écran de GNOME comprend quatre nouveaux arrière-plans

Après 6 mois de travail acharné, le projet GNOME est fier de présenter la version 44 de GNOME. Cette dernière version comprend des améliorations substantielles, avec de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et de nombreux correctifs. Les points forts incluent des améliorations majeures de l'application Paramètres, un meilleur menu de paramétrage rapide, et une application Logiciels simplifiée. Plus de détails sont inclus dans les notes de version ci-dessous.GNOME 44 porte le nom de code " Kuala Lumpur ", en reconnaissance du travail effectué par les organisateurs de GNOME.Asia 2022.Les boîtes de dialogue du sélecteur de fichiers de GNOME n'ont jamais eu qu'une vue en liste, ce qui est très bien lorsque vous voulez choisir un fichier en vous basant sur son nom, mais moins bien lorsque vous choisissez des fichiers en vous basant sur leurs vignettes. Au fil des ans, les utilisateurs de GNOME ont donc demandé à plusieurs reprises qu'une vue en grille soit ajoutée au sélecteur de fichiers.Avec GNOME 44, cette demande a enfin été satisfaite. Il s'agit de l'un des changements les plus positivement accueillis. La nouvelle grille est disponible dans les sélecteurs de fichiers qui utilisent GTK4. Certaines applications peuvent utiliser l'ancienne version GTK3 du sélecteur de fichiers, qui n'inclut pas la nouvelle vue en grille.GNOME 44 est une version importante pour l'application GNOME Settings, avec quatre panneaux de configuration qui ont été retravaillés pour la nouvelle version.La sécurité des périphériques a été introduite dans l'application Paramètres lors de la dernière version, dans GNOME 43. Depuis, ils ont reçu une série de mises à jour majeures.La nouvelle version affiche l'état de sécurité de l'appareil sous la forme d'une description, telle que " Échec des vérifications ", " Vérifications réussies " ou " Protégé ". Le panneau est ainsi plus facile à comprendre.Pour ceux qui souhaitent approfondir les détails techniques ou signaler un problème concernant la sécurité de leur appareil, une nouvelle fonctionnalité permet de générer un rapport complet sur la sécurité de l'appareil. Ce rapport donne une vue d'ensemble de ce qui se passe sous le capot et peut être facilement copié dans les rapports de problèmes et les demandes d'assistance.Les paramètres d'accessibilité de GNOME ont été revus pour GNOME 44. Les différentes sections des paramètres sont maintenant séparées pour faciliter la navigation. Le design des paramètres individuels a également été amélioré, pour être plus clair et plus cohérent avec le reste des paramètres. En outre, des descriptions ont été ajoutées à de nombreux paramètres.Les nouveaux paramètres d'accessibilité comprennent également de nouvelles fonctionnalités :Les paramètres sonores de GNOME ont également été améliorés depuis la dernière version, ce qui les rend beaucoup plus faciles à utiliser :Les paramètres sonores ont également été améliorés, avec notamment de nouveaux indicateurs de niveau de volume et une meilleure présentation des périphériques manquants.Le dernier panneau de configuration à avoir été retravaillé pour GNOME 44 est la Souris et le pavé tactile. Le changement le plus notable est l'ajout de vidéos qui démontrent les différentes options disponibles. Non seulement ces vidéos sont superbes, mais elles rendent les différents réglages plus faciles à comprendre.Les autres améliorations apportées aux paramètres de Souris et pavé tactile comprennent une nouvelle fenêtre de test, un nouveau paramètre d'accélération de la souris et des marques de coche dans les différents curseurs.Le menu des réglages rapides était une nouvelle fonctionnalité de la dernière version, qui a été améliorée par la suite :Les logiciels dans GNOME 44 offrent une expérience plus fluide et plus rapide. Les pages de chaque catégorie de logiciels sont désormais affichées plus rapidement, ce qui vous permet de naviguer sans interruption. Le rechargement des pages a également été réduit.L'application offre également une meilleure prise en charge des formats de logiciels de nouvelle génération : Les runtimes Flatpak sont désormais automatiquement supprimés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, afin d'économiser de l'espace disque, et les mises à jour du système d'exploitation basées sur des images disposent désormais d'informations sur la progression et de descriptions.Enfin, la version 44 du logiciel comprend une série d'améliorations de l'interface utilisateur, notamment une meilleure présentation des commentaires et des messages d'erreur.Files est livré avec une collection d'améliorations pour GNOME 44 :En plus des nombreux panneaux de réglages retravaillés dans GNOME 44, il y a également une bonne collection de petites améliorations des réglages. Celles-ci incluent :Il y a beaucoup d'autres petites améliorations dans GNOME 44, y compris :Source : GNOME Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements introduits par GNOME 44 ?