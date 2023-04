Annonce de la sortie de Linux Lite 6.4

Navigateur Web - Chrome 111.0

Client de messagerie - Thunderbird 102.9

Suite bureautique - LibreOffice 7.4.6.2

Lecteur multimédia - VLC 3.0.16

Éditeur d'images - Gimp 2.10.30

Sauvegarde et restauration du système - Timeshift 21.09

Gestionnaire de fichiers - Thunar 4.16.10

Base : 22.04.2

Noyau : 5.15.0-69(des noyaux personnalisés sont également disponibles via notre dépôt pour les versions 3.13 - 6.0+)

Série : 6.x

Thème de fenêtre : Materia

Thème de l'icône : Papirus

Police : Roboto Regular

Mise à jour vers la dernière version stable de LibreOffice.

Jeu d'icônes mis à jour.

Nouveaux fonds d'écran.

Ajout du rapport SystemD au rapport Lite System.

Ajout du support webp dans le gestionnaire de fichiers Thunar pour afficher correctement les vignettes.

Inclusion du nouveau look de l'application de messagerie Thunderbird.

La base de données de matériel compte désormais plus de 80 000 soumissions.

Dernières versions stables de Chrome, des applications Lite, etc.

Corrections de bugs et améliorations.

Linux Lite 6.4 Final est désormais disponible au téléchargement et à l'installation. Le thème de cette série est l'inclusion, la familiarité, la fraîcheur et la stabilité. Vous obtenez le navigateur le plus récent, la suite Office la plus récente, le logiciel personnalisé le plus récent. Mon objectif a toujours été de fournir un système d'exploitation léger et pleinement fonctionnel. Dans la série 6x, nous continuerons à mettre l'accent sur ce point. Les nouveautés de cette version sont les suivantes : nos applications internes commencent à être reconditionnées en utilisant la compression ZSTD pour des vitesses de décompression significativement plus rapides et des taux de compression plus élevés, nous avons ajouté un rapport SystemD au rapport Lite System, nous avons également ajouté le support webp dans le gestionnaire de fichiers Thunar pour afficher correctement les vignettes et le nouveau look de Thunderbird a été inclus. Si vous venez de Windows, vous trouverez qu'il s'agit d'une version solide et stable qui vous aidera à faire la transition vers un système d'exploitation basé sur Linux. Si vous venez d'un autre système d'exploitation basé sur Linux, vous comprendrez que ce système d'exploitation léger est le bureau complet que vous recherchiez. Voir ci-dessous les nouveautés.Applications Linux Lite - Nos applications internes commencent à être reconditionnées en utilisant la compression ZSTD pour des vitesses de décompression nettement plus rapides et des taux de compression plus élevés, ce qui se traduit par des paquets plus petits et des installations de mises à jour plus rapides.