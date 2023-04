Aujourd'hui, je suis heureux de partager le résultat du travail acharné de milliers de contributeurs du projet Fedora : la version 38 de Fedora Linux est arrivée ! Avec cette version, nous entamons une nouvelle série de livraisons dans les temps. En fait, nous sommes prêts avec une semaine d'avance !Comme toujours, vous devez vous assurer que votre système est entièrement à jour avant d'effectuer une mise à niveau à partir d'une version précédente. Vous avez hâte de commencer ? Téléchargez pendant que vous lisez !Avez-vous cliqué sur le lien de téléchargement ci-dessus ? Vous avez peut-être remarqué que le site web a changé. C'est le résultat de plus d'un an de travail de notre équipe chargée des sites web et des applications, en partenariat avec l'équipe chargée de la conception et de l'infrastructure, ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté. Pour l'instant, vous trouverez des pages pour chacune de nos cinq éditions, mais ce n'est qu'un début. Les sites Spins et Labs seront mis à jour ultérieurement. À terme, ce site servira de base pour regrouper d'autres sites web. Je suis très enthousiaste à propos du rafraîchissement visuel et du fait que cela rendra nos sites web plus libre-service pour les équipes au sein de Fedora - et très fier de l'incroyable équipe communautaire qui s'est réunie pour créer cela.Fedora Linux 38 introduit plusieurs nouveaux Spins - des variantes qui présentent différents environnements de bureau. Le populaire environnement de bureau Budgie, qui a été packagé pour la première fois pour Fedora dans F37, a maintenant son propre Spin. Le Fedora Budgie Spin vise à fournir la première expérience Budgie Desktop sur Fedora Linux, la plateforme de pointe pour les développeurs et les utilisateurs.Pour les fans de gestionnaires de fenêtres en mosaïque, nous proposons désormais le gestionnaire de fenêtres Sway dans un Spin et dans une version rpm-ostree que nous appelons "Sericea". Sway utilise le protocole moderne Wayland et vise à remplacer le gestionnaire de fenêtres i3.Si vous souhaitez utiliser Fedora Linux sur votre appareil mobile, F38 introduit une image Phosh. Phosh est un shell Wayland pour appareils mobiles basé sur Gnome. Il s'agit d'un effort précoce de notre SIG Mobilité. Si votre appareil n'est pas encore supporté, vos contributions sont les bienvenues !Fedora Workstation se concentre sur l'expérience du bureau. Comme d'habitude, Fedora Workstation utilise la dernière version de GNOME. GNOME 44 inclut de nombreuses améliorations, notamment un nouvel écran de verrouillage, une section "background apps" dans le menu rapide, et des améliorations dans les paramètres d'accessibilité. En outre, l'activation des dépôts tiers permet désormais d'obtenir une vue non filtrée des applications sur Flathub.Avec cette version, nous avons raccourci le délai d'attente par défaut lorsque les services s'arrêtent. Cela permet à votre système de s'éteindre plus rapidement, ce qui est important lorsque vous devez prendre votre ordinateur portable et partir.Bien sûr, nous produisons plus que les éditions. Fedora Spins et Labs ciblent une variété de publics et de cas d'utilisation, y compris Fedora Comp Neuro, qui fournit des outils pour les neurosciences computationnelles, et des environnements de bureau comme Fedora LXQt, qui fournit un environnement de bureau léger. Et n'oubliez pas nos architectures alternatives : ARM AArch64, Power et S390x.Microdnf - la version allégée du gestionnaire de paquets par défaut - est remplacé par dnf5. dnf5 apporte des améliorations de performance, une empreinte mémoire plus petite, et un nouveau daemon qui peut fournir une alternative à PackageKit. Vous pouvez commencer à tester dnf5 dès maintenant avant qu'il ne devienne le gestionnaire par défaut dans une prochaine version de Fedora Linux.Pour les administrateurs de mainframes, nous avons augmenté le niveau d'architecture minimal pour le matériel IBM Z à z13. Cela vous permet de bénéficier des nouvelles fonctionnalités de cette plateforme et d'obtenir de meilleures performances du processeur.Nous nous efforçons toujours d'apporter rapidement de nouvelles fonctionnalités de sécurité aux utilisateurs. Les paquets sont désormais construits avec des drapeaux de compilateur plus stricts qui protègent contre les débordements de mémoire tampon. Le gestionnaire de paquets rpm utilise un analyseur OpenPGP basé sur Sequoia au lieu de sa propre implémentation.Si vous profilez des applications, vous apprécierez les pointeurs de framer intégré dans les paquets officiels. Cela fait de Fedora Linux une excellente plateforme pour les développeurs qui cherchent à améliorer les performances des applications Linux.En suivant notre fondation "First", nous avons mis à jour les principaux langages de programmation et les paquets de bibliothèques système, y compris gcc 13, Golang 1.20, LLVM 16, Ruby 3.2, TeXLive2022, PHP 8.2, et bien d'autres encore.Nous sommes impatients de vous voir essayer cette nouvelle version ! Rendez-vous sur https://fedoraproject.org/ et téléchargez-la dès maintenant. Ou si vous utilisez déjà Fedora Linux, suivez les instructions de mise à niveau