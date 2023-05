Persistance du contrôle du trafic (TC) : Permet aux commandes de contrôle du trafic et aux données de configuration d'être transmises d'une machine à l'autre, ce qui simplifie la configuration et la mise en place.

Nouveau noyau 5.15 (LTS) : Sécurité et gestion accrues grâce au nouveau logiciel Kernel

DevOps rapide, offrant un accès anticipé à :

IEEE 802.1x : sécurité/patches dans le noyau et Switchdev QoS : (Mgmt) : permet la priorisation et l'optimisation de l'utilisation de la bande passante dans les sites distants IPv6 : pour une expansion continue et la prise en charge d'un plus grand nombre d'appareils IOT IGMP Snooping : aucun routeur n'est nécessaire sur le site de l'entreprise

Egress Policer

DENT en déploiement

Soutien de l'écosystème pour DentOS 3.0

Le projet DENT, un système d'exploitation réseau open source utilisant le noyau Linux, Switchdev et d'autres projets basés sur Linux, a annoncé aujourd'hui 20 avril le lancement de DentOS 3.0, sous le nom de code "Cynthia", un système d'exploitation réseau de pointe qui est maintenant passé à un cycle de publication plus rapide. Ce système d'exploitation innovant offre aux administrateurs de réseaux une plateforme flexible et personnalisable pour gérer leurs réseaux, tout en tirant parti de la puissance des technologies open source.DENT permet d'accéder à des commutateurs basés sur des sources ouvertes à un coût inférieur et avec plus de flexibilité que les commutateurs propriétaires avec des écosystèmes verrouillés. Les armoires de câblage réseau de nombreuses installations - notamment les magasins de détail, les entrepôts, les sites distants, les entreprises et les PME - sont souvent de petite taille, ce qui nécessite une solution compacte pour la gestion du réseau. En outre, l'expertise du personnel peut être limitée et les commutateurs de succursales des principaux fournisseurs peuvent nécessiter des contrats coûteux. DENT peut être facilement déployé sur du matériel " white-box " dans des espaces restreints, offrant ainsi une solution efficace et rentable pour la gestion du réseau. Par conséquent, le déploiement de DENT peut améliorer considérablement la gestion de réseau dans un large éventail d'environnements, en apportant plus d'efficacité, de fiabilité et d'évolutivité.DENT 3.0 s'appuie sur une base solide de fonctionnalités fondamentales du système d'exploitation pour la mise en réseau, élaborées depuis trois ans, qui incluent SwitchDev, POE+ et d'autres.Les mises à jour spécifiques de la version 3.0 sont les suivantes :DentOS permet à la technologie Just Walk Out d'Amazon de connecter et de gérer des milliers d'appareils tels que des caméras, des capteurs, des portes d'entrée et de sortie et des points d'accès à la périphérie du réseau.", a déclaré Jason Long, responsable de la mise en réseau pour Amazon Physical Retail Technology et président du conseil d'administration de DENT. "".", a déclaré Arpit Joshipura, directeur général, Networking, Edge et IoT, de la Fondation Linux. "Amazon rejoint Delta, Edgecore Networks et Marvell en tant que premiers membres de DENT, qui n'est possible que grâce aux contributions importantes de la communauté et de l'écosystème au sens large.Pour télécharger et tester DENT 3.0 dès aujourd'hui, visitez : https://github.com/dentproject/dentOS Pour rejoindre les groupes de travail techniques de DENT, visitez : https://lists.dent.dev/g/tsc/calendar ", a déclaré Mukesh Majithia, directeur (technique) de Quantum Networks, un utilisateur du projet DENT. "", a déclaré Charlie Wu, vice-président du Data Center RBU, Delta Electronics.", a déclaré Dean Lee, directeur principal de l'équipe des solutions cloud chez Keysight Technologies. "", a déclaré Luka Perkov, PDG de Sartura. "