Les trois systèmes d'exploitation Linux testés par ComputerBase sont Arch Linux, Pop!_OS et Nobara OS. Arch est le plus "Linux" des trois, avec une installation par défaut minimaliste qui nécessite une personnalisation de la part de l'utilisateur pour en tirer le meilleur parti. Mais en même temps, elle propose des mises à jour de logiciels et de systèmes d'exploitation parmi les plus rapides de toutes les distros Linux. Si vous ne le saviez pas, le SteamOS 3 de Valve, qui équipe la Steam Deck, est basé sur Arch Linux.Les deux autres distributions Linux testées sont beaucoup plus conviviales pour les débutants, car elles proposent des installations par défaut accompagnées d'une multitude d'applications et de plugins, dont plusieurs sont conçus pour les jeux. PoP!_OS est un système d'exploitation basé sur Ubuntu et conçu par System76, qui intègre Steam, Proton et Lutris dès le départ. Nobara OS est une version modifiée de Fedora Linux spécialement conçue pour les joueurs, qui intègre d'emblée OBS, Wine et des pilotes NVIDIA tiers (pour n'en citer que quelques-uns).Les tests de ComputerBase ont été effectués sur une plate-forme de test entièrement AMD, comprenant une Ryzen 7 5800X (non 3D) et une Radeon RX 6700 XT. Les jeux testés comprenaient Cyberpunk 2077, Forspoken, Rachet & Clank, Starfield et The Talos Principle II. Pour rappel, tous ces jeux sont spécifiques à Windows et ont été exécutés à travers la couche de compatibilité Proton de Valve sur leurs systèmes d'exploitation Linux respectifs.Computerbase a constaté que les trois systèmes d'exploitation Linux étaient capables de battre Windows 11 de peu. Nobara OS a remporté la première place, avec 100 fps, tandis qu'Arch Linux et Pop!_OS ont pris les deuxième et troisième places, respectivement, avec 99 fps et 95 fps. Windows 11 a pris la dernière place, avec un taux de rafraîchissement moyen de 94 fps (1 de moins que Pop!_OS).Dans l'analyse avant le jeu, les classements sont moins cohérents, mais dans trois jeux (Cyberpunk 2077, Forespoken et The Talos Principle II), Nobara OS a battu les trois autres concurrents, et dans Starfield, c'est Arch Linux qui est arrivé en tête. Le seul jeu où Windows 11 est arrivé en tête est Rachet & Clank Rift Apart.À l'instar des résultats globaux, la différence de fréquence d'images entre chaque système d'exploitation était très faible, la plupart des titres affichant un écart de moins de huit images par seconde entre les systèmes d'exploitation les plus rapides et les plus lents. La seule exception est Cyberpunk 2077, qui affiche un écart de 17 fps entre le système d'exploitation le plus lent et le plus rapide. Étonnamment, le système d'exploitation le plus lent était Pop!_OS, qui a atteint 72,7 fps dans ce titre. Nobara, le système d'exploitation le plus performant, a atteint 89,6 images par seconde dans Cyberpunk, tandis que Windows 11 s'est classé troisième, avec un taux de rafraîchissement moyen de 82,3.Les benchmarks de jeux de ComputerBase montrent à quel point les performances de jeu de Linux sont devenues bonnes. Même avec la couche de compatibilité Proton de Valve, ces trois systèmes d'exploitation Linux ont réussi à battre ou à atteindre des performances très similaires aux performances natives de Windows 11.Il ne fait donc aucun doute que Linux est désormais une plateforme de jeu hautement compétitive qui peut jouer aux jeux Windows (grâce à Proton) sans sacrifier de sérieuses pénalités de performance - enfin sur du matériel AMD. Il serait intéressant de voir à quel point les résultats seraient proches de ces tests avec un système de test Intel / NVIDIA comparable.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de ces tests sont pertinents, crédibles et significatifs ?