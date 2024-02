La société a déclaré que ChromeOS Flex continuerait à recevoir des mises à jour de sécurité régulières et des fonctionnalités telles que le cryptage des données, permettant aux utilisateurs de continuer à utiliser leurs systèmes Windows 10.Microsoft a déclaré que Windows 10 atteindrait la fin de son support le 14 octobre 2025, et ne fournirait plus de mises à jour de sécurité régulières, de corrections de bugs ou de support technique. La société a demandé à ses clients de passer à Windows 11 ou d'explorer d'autres options.Cependant, un rapport de Canalys Research suggère que la fin du support de Windows 10 pourrait envoyer environ 240 millions de PC à la décharge, car la demande pour des appareils sans mises à jour de sécurité pourrait être faible.Néanmoins, de nombreux PC équipés de Windows 10 pourraient rester fonctionnels pendant des années après la fin de la prise en charge du système d'exploitation.ChromeOS est nettement moins populaire que les autres systèmes d'exploitation. En janvier 2024, il détenait une part de 1,8 % du marché mondial des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau, loin derrière la part de Windows d'environ 73 %, selon les données du cabinet d'études Statcounter.ChromeOS a eu du mal à s'adapter plus largement en raison de son incompatibilité avec les applications Windows héritées et les suites de productivité utilisées par les entreprises.Google a déclaré que ChromeOS permettrait aux utilisateurs de diffuser en continu les anciennes applications Windows et les applications de productivité, ce qui aiderait à les livrer sur les appareils en les exécutant dans un centre de données.GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, l'utilisation de Chrome OS peut-elle poser des problèmes en matière de confidentialité des données ?