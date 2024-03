Publicités éliminées, intelligence artificielle intégrée et cryptographie renforcée dans Kde Gear 24.02

Entre innovations prometteuses et limitations évidentes

KDE Plasma est un environnement de bureau moderne et riche en fonctionnalités pour les systèmes d'exploitation basés sur Linux. Connu pour son design épuré, son interface personnalisable et son large éventail d'applications, il est également open source et dépourvu de publicités et fait de la protection de votre vie privée et de vos données personnelles une priorité. Avec Plasma 6, la pile technologique a subi deux mises à jour majeures : une transition vers la dernière version du Framework d'application, Qt, et une migration vers la plateforme graphique Linux moderne, Wayland.L’une des nouveautés apportées par la version 6.0 est la refonte du thème Breeze par défaut de KDE, qui utilise désormais beaucoup, beaucoup moins de cadres, ce qui signifie qu'il y a moins de bordures sur les bordures. L'espacement a également été rendu plus cohérent au sein de Breeze. Ces deux efforts rendent les applications KDE et les éléments de l'interface utilisateur un peu moins encombrés et chargés. Une autre amélioration importante est l'ajout du support pour les écrans HDR et la gestion des couleurs.Plasma sur Wayland propose désormais une prise en charge partielle de la gamme dynamique élevée (HDR), offrant ainsi des couleurs plus riches et plus profondes pour les jeux, les vidéos et les créations visuelles sur les moniteurs et les logiciels compatibles. En personnalisant les profils ICC pour chaque écran individuel, Plasma ajuste les couleurs de manière optimale.Bien que les applications soient actuellement restreintes à l'espace colorimétrique sRGB, les développeurs de Plasma travaillent activement à élargir la gamme d'espaces colorimétriques pris en charge. Dans un souci d'amélioration de l'accessibilité, la dernière version intègre également la prise en charge des filtres de correction du daltonisme, permettant de corriger la protanopie, la deutéranopie ou la tritanopie. Cette version est accompagnée de mises à jour d'un grand nombre d'applications KDE, et plusieurs paramètres par défaut de KDE ont également été modifiés pour mieux correspondre à ce que la plupart des utilisateurs attendent.Plasma Search offre également une fonction de conversion des fuseaux horaires, ce qui s'avère pratique pour ceux qui voyagent fréquemment ou ont besoin de rester en contact avec des collègues, des amis ou de la famille situés dans d'autres parties du monde. Suite à une refonte et à une optimisation, Plasma Search affiche généralement une amélioration de sa vitesse, avec une recherche d'applications et de pages de configuration particulièrement plus rapide, tout en consommant moins de ressources CPU, et donnant aux utilisateurs la possibilité de mieux contrôler la façon dont les résultats de la recherche sont affichés.La version 24.02 de KDE Gear introduit de nombreuses applications compatibles avec Qt 6, accompagnées de changements notables dans l'esthétique Breeze, où de nombreuses applications ont adopté une interface sans cadre. La suite Kontact bénéficie de plusieurs améliorations axées sur la sécurité et la confidentialité. En particulier, la visionneuse de courriels KMail se distingue en éliminant les publicités et le code de suivi des courriels grâce à un bloqueur de publicités plus puissant écrit en Rust.KMail élargit également son champ d'action en intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle hors ligne et open source, telles que la prise en charge du modèle de traduction Bergamot et du moteur vosk-api pour la conversion de la parole en texte. Il est à noter que ces fonctions d'IA sont désactivées par défaut et peuvent être activées dans les paramètres de KMail.Le compositeur d'emails de KMail offre désormais une visibilité accrue sur la validité et le niveau de confiance des clés OpenPGP de vos destinataires, avec des alertes en cas de clés presque expirées. KOrganizer, pour sa part, étend ses fonctionnalités en permettant l'envoi d'invitations chiffrées et signées, ce qui s'avère crucial pour des communications confidentielles. Enfin, Kleopatra, l'interface GnuPG, offre la possibilité de visualiser les courriels cryptés provenant de clients web tels que Gmail, ne prenant pas en charge OpenPGP, offrant ainsi une solution appréciée également par les utilisateurs Windows de Gpg4win.Itinerary, l'assistant de navigation de KDE, a amélioré sa convivialité sur les téléphones en rendant les actions courantes accessibles via une barre de navigation inférieure, simplifiant ainsi la transition entre les navigations actuelles et passées. La ligne de temps principale a subi une refonte, permettant désormais d'élargir les entrées en ligne pour afficher les arrêts intermédiaires ainsi que les retards et perturbations en cours.En ce qui concerne les événements, il est désormais possible d'ajouter et de modifier manuellement des entrées, ainsi que de partager des voyages complets ou des réservations individuelles sur votre téléphone via KDE Connect. La carte intérieure d'Itinerary répertorie dorénavant toutes les commodités dans la zone visualisée, facilitant la recherche d'endroits tels qu'un café dans une grande gare ou un restaurant à proximité de votre hôtel. Cette fonction, alimentée par OpenStreetMap, ne nécessite pas de connexion internet, et les termes de recherche ne sont pas exploités à des fins de suivi.KHangMan, une adaptation du jeu du pendu, a été porté sur Kirigami. Kiten, une application pour apprendre le japonais, dispose d'un dialogue de recherche dans son navigateur de kanji. KWordQuiz, une application de cartes flash, inclut des contrôles audio pour vos fichiers audio. Kalzium n'utilise plus de dégradés et les couleurs des éléments du tableau périodique offrent un meilleur contraste avec votre palette de couleurs actuelle.Plasma 6, bien que porteur d'innovations, laisse transparaître certaines lacunes et déceptions. L'intégration de nombreuses applications compatibles avec Qt 6 est un pas en avant, mais la transition vers une interface sans cadre, bien que moderne, peut s'avérer déroutante pour les utilisateurs habitués aux versions précédentes. Les améliorations notables de la suite Kontact, axées sur la sécurité et la confidentialité, sont louables, mais l'extension des fonctionnalités d'intelligence artificielle de KMail semble encore au stade embryonnaire, avec des options désactivées par défaut. Malgré des efforts apparents pour renforcer la stabilité, des utilisateurs ont signalé des problèmes de performances et des bogues, mettant en doute la maturité de cette nouvelle version.Par ailleurs, bien qu'Itinerary ait apporté des améliorations significatives pour une meilleure expérience sur les téléphones, certaines fonctionnalités semblent encore perfectibles. La redéfinition de la ligne de temps principale offre une meilleure visibilité, mais l'ajout manuel d'entrées et le partage via KDE Connect peuvent parfois se révéler laborieux. De plus, bien que la carte intérieure d'Itinerary soit prometteuse avec son répertoire des commodités locales, son utilisation déconnectée d'Internet est louable mais limite considérablement sa fonctionnalité. Globalement, Plasma 6 montre des signes encourageants, mais des ajustements sont nécessaires pour concilier les innovations avec une expérience utilisateur fluide et sans faille.KDE Plasma émerge comme un environnement de bureau largement plébiscité dans le domaine des logiciels et utilitaires. Néanmoins, il existe plus de 25 alternatives à KDE Plasma, adaptées à diverses plateformes telles que Linux, BSD, Windows, Mac, et des applications mobiles Linux. Certains considèrent GNOME comme la meilleure alternative à KDE Plasma, en raison de sa gratuité et de son statut Open Source. Parmi les autres solutions de qualité comparables à KDE Plasma, citons Xfce, Cinnamon, MATE et LXDE.Source : KDE team Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous testé de KDE Plasma 6.0 ? Qu’en pensez-vous ?Quelles sont les améliorations que vous appréciez ?