Linux Foundation Charities (LF Charities), avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, est fière d'annoncer le lancement de Tazama, une solution logicielle open source révolutionnaire pour la prévention de la fraude en temps réel. Ce lancement marque une étape importante dans l'évolution des services financiers numériques, en introduisant la toute première plateforme open source dédiée à l'amélioration de la gestion de la fraude dans les paiements numériques.Tazama représente un changement important dans la manière dont la surveillance financière et la conformité ont été abordées au niveau mondial. Jusqu'à présent, l'industrie financière a été confrontée à des solutions propriétaires et souvent coûteuses qui ont limité l'accès et l'adaptabilité pour beaucoup, en particulier dans les économies en développement. Ce défi est souligné par la Global Anti-Scam Alliance, qui a indiqué que près de 1 000 milliards de dollars ont été perdus à cause de la fraude en ligne en 2022.Tazama remet en cause ce statu quo en proposant une alternative puissante, évolutive et rentable qui démocratise l'accès à des outils de surveillance financière avancés permettant de lutter contre la fraude.Tazama répond aux principales préoccupations des gouvernements, de la société civile, des utilisateurs finaux, des organismes industriels et de l'industrie des services financiers, notamment en ce qui concerne la détection des fraudes, la conformité AML et la surveillance rentable des transactions financières numériques. L'architecture de la solution met l'accent sur la souveraineté des données, la protection de la vie privée et la transparence, conformément aux priorités des gouvernements du monde entier. Hébergé par LF Charities, qui soutiendra l'opération et le fonctionnement du projet, Tazama démontre l'extensibilité et la robustesse des solutions open source, en particulier dans les infrastructures critiques telles que les commutateurs de paiement nationaux.Plusieurs organisations explorent des synergies avec Tazama, notamment BankservAfrica, IPSL, JoPACC et BCEAO. Les synergies comprennent une évaluation de l'efficacité, de l'évolutivité et de l'adaptabilité de la solution de Tazama dans des scénarios réels, en veillant à ce qu'elle réponde et dépasse les divers besoins des fournisseurs de services financiers numériques (DFSP) dans divers secteurs.Tazama invite les banques centrales, les régulateurs, les fournisseurs de paiements mobiles, les intégrateurs de systèmes, les organisations et les particuliers à s'impliquer et à participer.