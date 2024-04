Ubuntu 24.04 offre un avantage de 20 % en termes de performances par rapport à Windows 11 sur un ordinateur portable Framework Ryzen 7

Avec l'ordinateur portable Framework 16, l'un des tests de performance qui pouvait être réalisé consistait à comparer les performances de Linux à celles de Microsoft Windows 11 pour cet ordinateur portable modulaire et évolutif équipé d'AMD Ryzen 7 7840HS.Récemment, ce test a été effectué, les performances d'Ubuntu 23.10 ont également été comparées à celles d'Ubuntu 24.04 LTS à l'état presque final sur cet ordinateur portable, contre une installation Microsoft Windows 11 entièrement mise à jour. Pour rappel, l'unité de test Framework 16 est configurée avec le SoC Zen 4 AMD Ryzen 7 7840HS à 8 cœurs / 16 threads avec la carte graphique Radeon RX 7700S, un SSD SN810 NVMe de 512 Go, le WiFi MediaTek MT7922, et un écran 2560 x 1600.Au cours des quelques mois pendant lesquels le Framework 16 a été testé principalement sous Linux, tout s'est très bien passé. Avec une partition Windows 11 livrée par Framework, la mise à jour de cette installation a permis une comparaison intéressante avec les performances d'Ubuntu 23.10 et d'Ubuntu 24.04. Le même ordinateur portable Framework 16 AMD a été utilisé tout au long des tests pour examiner les performances prêtes à l'emploi de Microsoft Windows 11, d'Ubuntu 23.10 et de l'état presque final d'Ubuntu 24.04.Sur les 101 benchmarks réalisés avec les trois systèmes d'exploitation sur l'ordinateur portable Framework 16, Ubuntu 24.04 a été le plus rapide dans 67 % des tests, l'ancien Ubuntu 23.10 l'a emporté dans 22 % des cas (généralement avec une faible marge par rapport à 24.04), et Microsoft Windows 11 n'a été en tête que dans 10 % des cas.Si l'on prend la moyenne géométrique des 101 résultats de benchmark, Ubuntu 23.10 est 16 % plus rapide que Microsoft Windows 11, tandis qu'Ubuntu 24.04 améliore les performances d'Ubuntu Linux de 3 % pour obtenir un avantage de 20 % par rapport à Windows 11 sur cet ordinateur portable AMD Ryzen 7 7840HS. Ubuntu 24.04 semble très performant dans le domaine des performances et sa version stable sera disponible dès la semaine prochaine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de ces tests crédibles ou pertinents ?