Sortie officielle du noyau Linux 6.9, introduisant la prise en charge de Rust sur les architectures AArch64 (ARM64) et la prise en charge du mécanisme Intel FRED

Linux 6.9



Thorsten signale encore quelques corrections de régression qui ne me sont pas encore parvenues, mais aucune d'entre elles ne semble suffisamment importante ou inquiétante pour retarder la publication d'une semaine supplémentaire. Nous devrons faire un backport lorsqu'ils seront résolus et qu'ils arriveront en amont.



La 6.9 est donc sortie, et la semaine dernière a semblé assez stable (et l'ensemble de la version a semblé assez normal). Voici le shortlog de la semaine dernière, les changements étant principalement dominés par des mises à jour de pilotes (gpu et réseau étant les plus importants, mais "important" est encore assez petit, et il y a aussi d'autres bruits de pilotes).



En dehors des pilotes, il y a quelques corrections de systèmes de fichiers (bcachefs se distingue toujours, mais ksmbd apparaît aussi), quelques corrections de selftest tardives, et quelques corrections de réseau de base.



Et j'ai maintenant une machine arm64 plus puissante (grâce à Ampere), donc la semaine dernière j'ai fait presque autant de builds arm64 que x86-64, et cela devrait évidemment continuer pendant la fenêtre de fusion à venir. L'ordinateur portable M2 que j'ai est plus du type "test builds weekly" que "continuously".



Non pas que je m'attende à ce que cela révèle des problèmes - les builds de l'ordinateur portable n'en ont jamais révélé - mais je me sens plus heureux d'avoir un peu plus de couverture.



Quoi qu'il en soit, continuez à tester, et cela signifie évidemment que la fenêtre de fusion pour la 6.10 s'ouvre demain. J'ai déjà quelques douzaines de pull requests en attente, j'apprécie les lève-tôt.



Le noyau Linux est un noyau de système d'exploitation open-source et gratuit : 4 monolithique, modulaire, multitâche, de type Unix. Il a été écrit à l'origine en 1991 par Linus Torvalds pour son PC i386, et a été rapidement adopté comme noyau du système d'exploitation GNU, qui a été écrit pour être un remplacement libre d'Unix. Linux est déployé sur une grande variété de systèmes informatiques, tels que les appareils embarqués, les appareils mobiles (y compris son utilisation dans le système d'exploitation Android), les ordinateurs personnels, les serveurs, les ordinateurs centraux et les superordinateurs.Linus Torvalds a annoncé la publication et la disponibilité générale du noyau Linux 6.9, la dernière version stable du noyau Linux. Les points forts du noyau Linux 6.9 comprennent la prise en charge de Rust sur les architectures AArch64 (ARM64), la prise en charge du mécanisme Intel FRED (Flexible Return and Event Delivery) pour l'amélioration de la fourniture d'événements de bas niveau, la prise en charge des invités AMD SNP (Secure Nested Paging) et une nouvelle cible dm-vdo (virtual data optimizer) dans le device mapper pour la déduplication en ligne, la compression, l'élimination du zéro-bloc et le thin provisioning (provisionnement fin).Le noyau Linux 6.9 prend également en charge la fonction Named Address Spaces dans GCC (GNU Compiler Collection) qui permet au compilateur de mieux optimiser l'accès aux données par CPU, ajoute une prise en charge initiale de FUSE passthrough pour permettre au noyau de servir directement des fichiers à partir d'un serveur FUSE en espace utilisateur, ajoute la prise en charge de la mise à jour dynamique du modèle énergétique au moment de l'exécution, et introduit un nouveau mode LPA2 pour les processeurs ARM 64 bits.Le langage Rust a été mis à jour à la version 1.76.0 dans Linux 6.9, qui retravaille également le mécanisme de verrouillage dans le sous-système GPIO, ajoute la prise en charge du dérouleur de pile ORC et du correctif en direct du noyau pour l'architecture LoongArch, atténue la vulnérabilité RFDS (Register File Data Sampling) affectant les processeurs Intel Atom, et ajoute la prise en charge de l'appel système membarrier() pour l'architecture RISC-V.Parmi les autres modifications notables du noyau Linux 6.9 figurent la prise en charge de la compression LZ4 pour le code de création et de chargement de l'image d'hibernation, la prise en charge par les administrateurs NFSD de la révocation de l'état ouvert et verrouillé de NFSv4, la prise en charge de l'arborescence des enfants de sous-volume, l'amélioration du pipelining des journaux, l'amélioration du chemin de rejet, l'amélioration de la vérification de la structure des répertoires et la nouvelle aide mm dans le système de fichiers bcachefs introduite dans le noyau Linux 6.8.Le système de fichiers F2FS (Flash-Friendly File System) a bénéficié d'une prise en charge des périphériques à blocs zonés, d'une compression par fichier et d'une meilleure récupération des données après une coupure de courant soudaine sur un périphérique à blocs zonés, le système de fichiers exFAT a bénéficié d'améliorations des performances de synchronisation des répertoires, le système de fichiers EXT4 a reçu un indicateur d'inode pour les écritures atomiques et des améliorations de redimensionnement en ligne, et le système de fichiers Btrfs a reçu davantage de correctifs pour le mode zoné et des optimisations mineures des performances.En outre, les performances de gestion de la mémoire ont été améliorées, l'outil perf a reçu plusieurs nouvelles fonctionnalités, la prise en charge des jetons BPF a été ajoutée pour déléguer un sous-ensemble de fonctionnalités du sous-système BPF à partir de daemons privilégiés à l'échelle du système comme systemd, et les processeurs ARM 64 bits ont reçu une prise en charge initiale du bit PTE contigu pour permettre aux TLB de mapper une plage plus grande qu'une seule PTE si la plage est physiquement contiguë.Les améliorations apportées au réseau dans Linux 6.9 comprennent la prise en charge de TCP_NOTSENT_LOWAT dans MPTCP, la prise en charge du transfert des messages d'erreur ICMP dans IPSec, la prise en charge de la machine d'état de contrôle indépendante pour le bonding selon IEEE 802.1AX-2008 5.4.15, la prise en charge des hôtes avec plusieurs réseaux MCTP disjoints, la prise en charge des nouveaux modes de liaison 2.5GE et 5GE Energy Efficient Ethernet (EEE), la prise en charge des AMSDU SPP (signalisation et protection de la charge utile) et la prise en charge de l'OFDMA à bande passante élargie.De nouveaux pilotes sont inclus dans Linux 6.9 pour le contrôleur embarqué de ChromeOS, le VF Octeon PCI Endpoint NIC de Marvell, le générateur d'horloge sans fil FemtoClock3 de RENESAS, le processeur Snapdragon X Elite (X1E80100) de Qualcomm, les périphériques Bluetooth Wireless Action Mouse, Keyboard, GamePad, Book Cover, Universal Keyboard et HOGP Keyboard de Samsung, les manettes de jeu de Snakebyte, ainsi que les contrôleurs tactiles I2C et SPI de Goodix Berlin.Il ajoute également plus de blocs IP AMD pour prendre en charge le futur matériel AMD, met à jour le pilote graphique Intel Xe, ajoute la prise en charge du tunnel Displayport pour le pilote graphique Intel i915, ajoute la prise en charge HDMI pour le processeur Rockchip RK3128, ajoute la prise en charge SoundWire pour les systèmes AMD ACP 6.3 et la prise en charge du mode DSPless pour les systèmes Intel Soundwire, la prise en charge du contrôle de la charge de la batterie pour les ordinateurs portables Fujitsu, et la prise en charge de la clé de fréquence de rafraîchissement pour les ordinateurs portables Lenovo IdeaPad.Enfin, le noyau Linux 6.9 indique que le système de fichiers EXT2 est déprécié car il n'est pas (et ne sera pas) protégé contre le problème de l'an 2038. Bien que vous puissiez encore utiliser EXT2 dans le noyau Linux 6.9, les développeurs du noyau Linux recommandent de l'éviter. Dans le même ordre d'idées, Linux 6.9 supprime enfin l'ancienne implémentation du système de fichiers NTFS, en adoptant par défaut NTFS3 pour la prise en charge des systèmes de fichiers NTFS.Le noyau Linux 6.9 sera une branche éphémère qui ne sera prise en charge que pendant quelques mois. Elle sera remplacée par le noyau Linux 6.10, dont la fenêtre de fusion a été officiellement ouverte par Linus Torvalds. La sortie du noyau Linux 6.10 est prévue pour le milieu ou la fin du mois de septembre 2024.Voici l'annonce de Linus Torvalds :Quel est votre avis sur le sujet ?