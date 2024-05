À partir d'aujourd'hui, de nouvelles fonctionnalités de Google AI et de jeux sont disponibles sur Chromebook Plus. Vous pouvez désormais écrire comme un pro avec Help me write, booster vos idées avec Gemini, retoucher vos photos en un clin d'œil avec Magic Editor, et bien plus encore, le tout sur des ordinateurs portables Chromebook Plus, à partir de 350 dollars US.



À partir d'aujourd'hui, de nouvelles fonctionnalités de Google AI et de jeux sont disponibles sur Chromebook Plus. Vous pouvez désormais écrire comme un pro avec Help me write, booster vos idées avec Gemini, retoucher vos photos en un clin d'œil avec Magic Editor, et bien plus encore, le tout sur des ordinateurs portables Chromebook Plus, à partir de 350 dollars US.

Tous les Chromebooks seront également dotés de nouveaux outils et d'intégrations Google pour faciliter l'accomplissement des tâches. Et avec notre large gamme d'appareils, dont quelques nouveaux ce printemps, vous pouvez trouver le meilleur Chromebook pour vous.

Help me write (Aidez-moi à écrire) vous permet de bénéficier de la puissance de l'IA de Google là où vous écrivez, qu'il s'agisse d'un commentaire sur un site web, d'un formulaire PDF tel qu'une demande de location d'appartement, ou d'une application web installée sur votre Chromebook. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris pour obtenir des suggestions ou modifier le ton en fonction de votre public. Aidez-moi à écrire vous aidera à créer un texte à partir de zéro à l'aide d'une invite ou vous pourrez réécrire votre texte existant pour le rendre plus formel, plus court ou le reformuler complètement.

Les fonds d'écran AI génératifs et les arrière-plans d'appels vidéo intégrés au système d'exploitation vous aideront à imaginer de nouveaux mondes sur votre Chromebook Plus, quelle que soit l'application de vidéoconférence que vous utilisez.



Pour vous aider à démarrer, Google a inclus une série d'invites pour créer des arrière-plans, des plus amusants et fantaisistes aux plus zen et professionnels. Sélectionnez ce que vous voulez voir et Google AI on Chromebook s'en chargera.

Magic Editor sur Google Photos arrive sur les ordinateurs portables exclusivement sur Chromebook Plus. Sélectionnez une photo à modifier dans l'application Google Photos et appuyez simplement sur le bouton « Magic Editor » pour commencer.



Touchez ou encerclez l'objet que vous souhaitez modifier, maintenez le doigt appuyé et faites-le glisser pour le repositionner, ou pincez pour le redimensionner. Vous pouvez également utiliser des suggestions contextuelles pour améliorer l'éclairage et l'arrière-plan, et réimaginer votre photo en quelques clics.

Configuration simple avec votre téléphone Android. Configurez votre nouveau Chromebook avec l'aide de votre téléphone. Scannez un code QR et votre téléphone partagera les identifiants Wi-Fi et les identifiants de votre compte Google.



Grâce à l'outil de capture d'écran intégré, vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement les enregistrements d'écran au format GIF pour créer vos propres démos ou GIF de réaction.

Améliorez votre jeu avec le nouveau tableau de bord des jeux. Game Dashboard vous permet de contrôler votre expérience de jeu grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que le mappage des commandes de jeu, ce qui vous permet de jouer à n'importe quel jeu mobile et de mapper les commandes sur votre clavier. En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de jeu et le nouveau Acer Chromebook Plus 516 GE (disponible aux États-Unis).

Choisissez une fenêtre de temps, une tâche Google que vous souhaitez terminer et une liste de lecture YouTube Music, et Chromebook activera automatiquement la fonction « Ne pas déranger » et comptera vos progrès. Une aide précieuse pour les tâches à terminer immédiatement.

Contrôle mains libres alimenté par l'IA avec suivi des visages et des gestes. Google reprend le travail commencé par le projet Gameface et l'intégrera directement dans ChromeOS. Composez et envoyez un courriel, ouvrez et utilisez une application ou naviguez sur le web, le tout sans utiliser le clavier ni avoir besoin de télécharger et de gérer des logiciels tiers.

Chromebook est une gamme d'ordinateurs portables et de tablettes fonctionnant sous ChromeOS, un système d'exploitation développé par Google. Les Chromebook fonctionnent sous Android, Linux et avec des applications web progressives, tout en fonctionnant hors ligne. Ils sont fabriqués et proposés par différents OEM et, en plus des ordinateurs portables et des tablettes, ils sont disponibles sous forme d'ordinateurs de bureau, de tout-en-un.Google introduit le chatbot d'IA Gemini dans les modèles Chromebook Plus, améliorant des fonctionnalités telles que la réécriture de texte, l'édition d'images et le contrôle mains libres. La première fonctionnalité notable est, qui fonctionne dans n'importe quelle zone de texte. Sélectionnez du texte dans n'importe quelle zone de texte et cliquez avec le bouton droit de la souris : vous verrez apparaître une boîte à côté du menu contextuel standard du clic droit. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de Google de réécrire le texte sélectionné, de le reformuler d'une manière spécifique ou d'en changer le ton.Google apporte à ChromeOS le même système de papier peint à intelligence artificielle générative que celui d'Android. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans les paramètres de fond d'écran de ChromeOS et générer des images basées sur des paramètres spécifiques. Vous pouvez également créer ces images lorsque vous êtes dans une application d'appel vidéo. Vous verrez une option de menu à côté de la barre d'état système lorsque vous accédez au microphone et à la caméra vidéo. Tapez dessus et cliquez sur « Créer avec l'IA » pour générer une image pour l'arrière-plan de votre appel vidéo.Une autre fonctionnalité :de Google Photos. La fonctionnalité qui a fait ses débuts dans les smartphones Pixel 8 de Google est désormais disponible sur les ordinateurs portables Chromebook Plus. Dans l'application Google Photos, vous pouvez appuyer sur Modifier sur une photo et vous verrez l'option pour Magic Editor. Cette fonctionnalité vous permet d'effacer les objets indésirables de vos photos, de déplacer un sujet vers une autre zone du cadre et de remplir l'arrière-plan des photos.Ensuite, il y a. Il s'agit d'une application autonome à laquelle vous pouvez demander de faire à peu près n'importe quoi. Rédiger une lettre de motivation, décomposer des sujets complexes, demander des conseils de voyage pour un pays spécifique. Il suffit de vérifier les résultats et de s'assurer qu'il n'y a pas d'hallucinations. Si vous souhaitez profiter du modèle Gemini Advanced de Google, l'entreprise propose 12 mois gratuits aux nouveaux propriétaires de Chromebook Plus jusqu'à la fin de l'année, ce qui vous laisse un peu de temps pour profiter de cette offre. Il s'agit techniquement d'une mise à niveau de Google One, qui vous permet de bénéficier de Gemini for Workspace, de 2 téraoctets d'espace de stockage et de quelques autres avantages.Les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur tous les Chromebooks comprennent une configuration facile avec les téléphones Android via un code QR pour le partage des identifiants Wi-Fi, l'intégration de Google Tasks dans la barre d'état système, un tableau de bord des jeux pour la cartographie des commandes et l'enregistrement du gameplay sous forme de GIF, ainsi qu'un outil d'enregistrement d'écran intégré. Les améliorations à venir comprennent également le contrôle mains libres utilisant les gestes du visage, la fonction Help Me Read avec Gemini pour résumer les sites web et les PDF, et un écran Overview pour gérer les fenêtres ouvertes du navigateur, les onglets et les applications.Chrome déclare pour l'annonce :Avec les nouvelles fonctionnalités de Google AI, il sera plus facile d'accomplir des tâches sur Chromebook Plus.Pour les moments où vous souhaitez réfléchir à une nouvelle idée ou avoir de l'aide pour planifier votre prochain voyage, Google apporte. Pour discuter avec Gemini, appuyez sur l'icône dans votre étagère d'applications et commencez à planifier, écrire, apprendre et plus encore.Pour vous permettre d'accéder aux outils d'IA les plus performants de Google, Google propose le plangratuitement aux nouveaux utilisateurs de Chromebook Plus pendant 12 mois. Cette offre comprend l'accès à Gemini Advanced, 2 To de stockage et Gemini dans Docs, Sheets, Slides, Gmail et bien plus encore.Google lance également de nouvelles fonctionnalités qui intègrent davantage Google sur tous les Chromebooks pour vous aider à mieux travailler et à accomplir vos tâches plus rapidement.Les Chromebooks sont automatiquement mis à jour toutes les deux semaines, ce qui permet à Google de proposer en permanence les fonctionnalités les plus récentes et les plus performantes. Voici ce que vous pouvez attendre pour l'année à venir :: GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?