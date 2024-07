Nouvelle appel système mseal () pour l’étanchéité de la mémoire : Le noyau introduit un nouvel appel système, mseal ( ) , qui protège la cartographie de la mémoire contre les modifications et atténue les problèmes de corruption de la mémoire.

Dans le détail

mseal ( )

ioctl ( )

bpf_wq

userfaultfd ( )

Dans un courriel adressé à la Linux Kernel Mailing List (LKML), Linus Torvalds a annoncé la sortie de la version 6.10 de Linux :« La dernière semaine n'a donc peut-être pas été aussi calme que les précédentes, ce que je n'aime pas, mais elle n'a pas non plus été assez bruyante pour justifier un rc supplémentaire. Et la plupart des bruits de cette dernière semaine concernaient à nouveau bcachefs (avec netfs en deuxième position), ce qui fait que tout était assez compartimenté.« En fait, environ un tiers des correctifs de la semaine dernière étaient liés au système de fichiers (il y avait aussi des correctifs de latence pour btrfs et d'autres bruits), ce qui est inhabituel, mais rien de tout cela ne semble particulièrement effrayant.« Un autre tiers concernait les pilotes, et le reste est "aléatoire".« Quoi qu'il en soit, cela signifie évidemment que la fenêtre de fusion pour la 6.11 s'ouvre demain. Voyons ce qu'il en est, alors qu'une grande partie de l'Europe est probablement en train de se préparer pour les vacances d'été ».Voici les points saillants :Linux 6.10 embarque un nouvel appel systèmepour le scellement de la mémoire, la prise en charge du langage Rust pour l'architecture RISC-V, la prise en charge de la compression Zstandard pour le système de fichiers EROFS, la prise en charge de la pile shadow pour la sous-architecture x32, le chiffrement du bus TPM et la protection de l'intégrité, ainsi que la prise en charge initiale de la configuration des filtres PFCP (Packet Forwarding Control Protocol).Linux 6.10 ajoute également la prise en charge de kfuncs au compilateur PowerPC BPF JIT, les mappages de mémoire ring_buffer pour le mappage des tampons ring de traçage directement dans l'espace utilisateur, un nouveau protocole basé sur netlink pour le contrôle des serveurs NFS dans le noyau, la prise en charge de Landlock pour l'application de politiques aux appels, et la prise en charge de la protection de l'intégrité pour le système de fichiers FUSE.La prise en charge de basea également été introduite dans le noyau Linux 6.10 pour permettre aux programmes BPF d'utiliser les files d'attente dans le noyau, des abstractions Rust ont également été ajoutées pour la gestion du temps dans le noyau, et la fonction de protection en écritureest désormais prise en charge pour les systèmes AArch64 (ARM64).Le sous-système ntsync, qui fournit des primitives de synchronisation Windows NT pour les jeux Linux/Wine, est également nouveau, de même qu'un compilateur JIT BPF pour les processeurs ARCv2 32 bits et une nouvelle option high_priority pour le device-mapper dm-crypt, qui permet d'établir des files d'attente de travail à haute priorité pendant le traitement, ce qui peut entraîner une augmentation des performances sur les systèmes plus importants.En outre, la prise en charge de Rust a été mise à jour vers Rust 1.78.0, l'architecture ARM a reçu la prise en charge de Clang CFI (Control-Flow Integrity) et de LPAE privileged-access-never, le système de fichiers OverlayFS a obtenu la possibilité de créer des fichiers temporaires à l'aide de l'option O_TMPFILE, et il y a une nouvelle option de démarrage appelée "init_mlocked_on_free" qui mettra à zéro toutes les pages verrouillées dans la RAM lorsqu'elles seront libérées.Comme prévu, le noyau Linux 6.10 améliore la prise en charge du matériel en ajoutant de nouveaux pilotes ou en mettant à jour les pilotes existants. Les points forts incluent la prise en charge de la carte de développement Radxa ROCK 3C, des processeurs Intel Arrow Lake-H, des ordinateurs portables Lenovo Thinkbook 13x Gen 4, Lenovo Thinkbook 16P Gen 5, et Lenovo Thinkbook 13X, des ordinateurs portables ASUS ROG 2024, et de la manette de jeu Machenike G5 Pro.Linux 6.10 devrait également apporter de belles améliorations de performances sur différentes plateformes grâce à un AES-XTS plus rapide sur les processeurs x86_64 modernes, à la prise en charge de l'écriture zonée pour améliorer considérablement les performances sur les périphériques zonés, à l'amélioration considérable des performances d'envoi de zéro-copie avec io_uring, et à l'amélioration des performances d'écriture pour le système de fichiers OCFS2 (Oracle Cluster File-System v2).Source : annonce de Linus Torvalds Quelle nouvelle fonctionnalité du noyau Linux 6.10 vous semble la plus prometteuse ? Partagez vos avis sur les améliorations spécifiques qui vous intéressent le plus.Avez-vous déjà utilisé le langage Rust pour le développement système ? Discutez de vos expériences avec Rust et partagez vos impressions.Comment pensez-vous que la compression Zstandard affectera les performances du système de fichiers EROFS ? Plus généralement, quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de la compression des systèmes de fichiers.Quelles autres fonctionnalités ou améliorations aimeriez-vous voir dans les prochaines versions du noyau Linux ? Partagez vos idées.Quel est votre processus pour mettre à jour le noyau Linux sur vos systèmes ? Cela peut être l’occasion d’échanger des astuces et des bonnes pratiques.