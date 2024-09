Le noyau Linux 6.11 est officiellement publié et introduit un nouveau sous-système de pilotes pour permettre la prise en charge en amont des puces Bluetooth/WLAN sur les plates-formes Qualcomm

Je suis une fois de plus en déplacement et je ne suis pas dans mon fuseau horaire habituel, mais c'est dimanche après-midi ici à Vienne, et le 6.11 est sorti.



La semaine dernière a été plutôt calme et tranquille, ce qui fait plaisir à voir. Le shortlog est ci-dessous pour ceux qui veulent regarder les détails, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de patches, et les patches sont tous assez petits. Rien de particulier ne ressort - le plus gros patch ici est pour la documentation Hyper-V Confidential Computing.



Quoi qu'il en soit, la fenêtre de fusion sera évidemment ouverte demain, et j'ai déjà plus de 40 pull requests en attente. Cela dit, justement _parce que_ je suis sur la route, le début de la fenêtre de fusion sera probablement assez lent, car non seulement je suis sur mon ordinateur portable, mais il y a OSS Europe qui commence demain et ensuite le sommet des mainteneurs du noyau mardi. Donc si je ne réponds pas immédiatement à votre pull request, soyez patient.



Mais avant cette activité de la fenêtre de fusion, essayez la dernière version !



Le noyau Linux est un noyau open-source et gratuit, de type UNIX qui est utilisé dans de nombreux systèmes informatiques dans le monde entier. Le noyau a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a rapidement été adopté comme noyau pour le système d'exploitation GNU (OS) qui a été créé pour être un remplacement gratuit d'Unix. Depuis la fin des années 1990, il a été inclus dans de nombreuses distributions de systèmes d'exploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. L'un de ces systèmes d'exploitation à noyau Linux est Android, qui est utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués.Linus Torvalds a annoncé la publication et la disponibilité générale du noyau Linux 6.11, la dernière version stable du noyau Linux qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.Les points forts de Linux 6.11 comprennent un nouveau sous-système de pilotes pour permettre la prise en charge en amont des puces Bluetooth/WLAN sur les plates-formes Qualcomm, la prise en charge de getrandom() pour vDSO sur les systèmes x86, l'ajout d'un nouveau type de mappage à mmap(2) qui permet au noyau de supprimer des pages à tout moment en cas de pression sur la mémoire, la prise en charge du hotplug du processeur virtuel pour les systèmes ACPI AArch64 (ARM64), et un nouveau mécanisme pour créer des domaines d'interruption.La fonction dmaengine_prep_peripheral_dma_vec() pour la prise en charge des transferts utilisant des vecteurs dma, la documentation et l'utilisateur d'AXI dma, la prise en charge de STMicro STM32 DMA3, la prise en charge d'une version minimale de la chaîne d'outils Rust, la prise en charge des plates-formes CPU Arrow Lake et Lunar Lake, la prise en charge du pilote Loongson-3 CPUFreq, la prise en charge du CPPC rapide dans le pilote amd-pstate cpufreq et la prise en charge de l'interface hwmon pour le pilote de ventilateur ACPI, sont également des nouveautés.En outre, le noyau Linux 6.11 met à jour le support KVM pour l'architecture LoongArch avec le support ParaVirt steal time, le support perf kvm-stat, et quelques améliorations de la migration VM, active le rétrécissement de sondage d'arrêt KVM par défaut, réécrit le schéma de comptabilité de disque pour le système de fichiers bcachefs pour stocker la comptabilité comme des clés btree normales, et implémente le support côté serveur NFS pour le nouveau type d'agencement NVMe pNFS.Il y a également un support pour les pilotes de blocs écrits en Rust, un allocateur de slab de bucket dédié qui protège contre les attaques de type heap-spraying, un support initial pour le mécanisme de virtualisation sécurisé et chiffré SEV-SNP d'AMD, des abstractions Rust pour le chargement de firmware, ainsi qu'un support de hotplug mémoire et un support STACKLEAK pour l'architecture RISC-V.Le noyau Linux 6.11 apporte également une couche d'API hypercall unifiée de VMware permettant d'ajouter une prise en charge d'API pour les solutions informatiques confidentielles, une nouvelle logique derrière la récupération du groupe de blocs en arrière-plan, la suppression automatique du cgroup après la suppression d'un sous-volume, et de nouvelles options de montage 'rescue=' pour le système de fichiers Btrfs, la prise en charge NUMA pour les systèmes RISC-V basés sur ACPI, ainsi que de nombreux pilotes nouveaux et mis à jour pour une meilleure prise en charge du matériel.Le noyau Linux 6.11 sera une autre branche éphémère qui ne sera prise en charge que pendant quelques mois. Il sera remplacé par le noyau Linux 6.12, dont la fenêtre de fusion a été officiellement ouverte par Linus Torvalds et qui devrait être la prochaine série de noyaux bénéficiant d'un support à long terme (LTS), prévue pour la mi-novembre ou la fin novembre 2024.Vous pouvez télécharger le noyau Linux 6.11 dès maintenant depuis l'arbre git de Linus Torvalds ou le site web kernel.org si vous avez envie de le compiler sur votre distribution GNU/Linux. Cependant, il est fortement recommandé d'attendre que Linux 6.11 arrive dans les dépôts de logiciels stables de votre distribution avant de mettre à jour le noyau.Voici l'annonce de Linus Torvalds :Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour ?