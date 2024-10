Ok, il y a beaucoup de trolls russes dans la nature.La raison pour laquelle le changement a été effectué est tout à fait claire, il ne sera pas annulé, et l'utilisation de plusieurs comptes anonymes aléatoires pour essayer de le faire passer par des fermes de trolls russes ne changera rien.Et pour information, pour les spectateurs innocents qui ne sont pas des comptes de fermes de trolls, les « diverses exigences de conformité » ne sont pas seulement une affaire américaine.Si vous n'avez pas encore entendu parler des sanctions russes, vous devriez essayer de lire les nouvelles un jour. Et par « nouvelles », je n'entends pas le spam sponsorisé par l'État russe.Pour ce qui est de m'envoyer un correctif, je vous prie d'utiliser la bouillie que vous appelez cerveau. Je suis Finlandais. Vous pensiez que je soutiendrais l'agression russe ? Apparemment, il ne s'agit pas seulement d'un manque d'informations réelles, mais aussi d'un manque de connaissances historiques.Linus