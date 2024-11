La distribution Fedora Linux 41 est officiellement disponible et apporte plusieurs nouveautés, dont les environnements de bureau GNOME 47 et KDE Plasma 6.2 ainsi que de nouvelles options pour le mode image

DNF 5

Mises à jour du bureau

Nouvelles options pour le mode image

bootc

rpm-ostree

rpm-ostree

bootc

Code : Sélectionner tout sudo bootc switch quay.io / fedora / fedora-iot

rpm-ostree

bootc

Prise en charge de Secure Boot pour les systèmes nécessitant le pilote propriétaire Nvidia

Prise en charge des caméras MIPI et Pipewire dans Firefox

Mises à jour Zero Day

Mise à niveau de Fedora Linux

Nouvelle installation

Fedora Linux est une distribution Linux développée par le projet Fedora. Elle a été développée à l'origine en 2003 dans le prolongement du projet Red Hat Linux. Elle contient des logiciels distribués sous diverses licences libres et vise à être à la pointe des technologies libres. Elle est aujourd'hui la source en amont de CentOS Stream et de Red Hat Enterprise Linux.Parmi les améliorations de cette version, Fedora 41 unifie désormais les emplacements /bin et /sbin de sorte que la séparation entre les deux n'est plus utile et que les besoins antérieurs ne sont plus pertinents , a indiqué Fedora en avril 2024. La fusion des répertoires /bin et /sbin simplifie ainsi la gestion des paquets et rend Fedora plus compatible avec d’autres distributions Linux. Fedora a également fusionné il y a plusieurs années /bin et /usr/bin et souhaite en dernier lieu unifier /usr/bin et /usr/sbin.Les nouveautés de Fedora Linux 41 sont présentées ci-dessous.Fedora Linux 41 utilise par défaut une nouvelle version majeure de l'outil de gestion de paquets en ligne de commande DNF. Cette version est plus rapide, plus petite et nécessite moins de paquets de support. Cela élimine le besoin de « microdnf » pour les conteneurs et les systèmes à mémoire limitée - maintenant, le même DNF peut être utilisé pour les conteneurs, les serveurs, les ordinateurs de bureau et les périphériques.Fedora Workstation 41 est basé sur GNOME 47. Notamment pour les utilisateurs de lignes de commande, le terminal par défaut a été remplacé par Ptyxis. Il est plus léger, mais possède également quelques nouvelles fonctionnalités. (Le terminal GNOME est toujours présent si vous avez besoin de la flexibilité qu'il offre).Fedora KDE Plasma Desktop est livré avec la dernière version de KDE 6.2. Un nouveau Spin est également disponible avec KDE Plasma Mobile.Si vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau, jetez un coup d'œil à Fedora Miracle ! Miracle est un nouvel environnement de bureau construit sur Mir et Wayland. Il propose une gestion des fenêtres en mosaïque, des graphismes flashy et des animations de fenêtres fluides.Des variantes de Fedora basées sur des images (comme Atomic Desktops, CoreOS et Fedora IoT) sont livrées avec un nouvel outil appelé «». C'est le successeur de, qui s'appuie sur ces idées d'une manière plus flexible - et vous permet d'utiliser des modèles de conteneurs pour définir votre propre style de Fedora.Si vous avez envie d'essayer, il est facile de passer de. Par exemple, pour Fedora IoT, exécutez la commande suivante :Bientôt, vous pourrez utiliser DNF 5 pour gérer de manière transparente les paquets installés localement, au lieu d'avoir à appeler directementou. (Il s'agit d'un travail en cours !)Les systèmes en mode image bénéficient également de bootupd, qui permet aux utilisateurs d'appliquer plus facilement les mises à jour du bootloader - par exemple, en cas de mise à jour de la base de données Secure Boot.Bien que Fedora ne livre pas de logiciels propriétaires, elle souhaite que les utilisateurs soient en mesure d'utiliser le matériel qu'ils possèdent, c'est pourquoi il a été fait en sorte qu'il soit facile d'installer les pilotes propriétaires à partir de dépôts tiers. Cependant, comme de plus en plus de systèmes sont livrés avec Secure Boot activé, cette option a été temporairement supprimée. Elle est maintenant de retour. Lorsque vous installez le pilote, GNOME Software crée une Machine Owner Key que vous pouvez activer manuellement.C'est passionnant ! Les caméras livrées dans les nouveaux ordinateurs portables utilisent une interface appelée « MIPI », qui attend beaucoup plus du système d'exploitation. Auparavant, il était difficile de les faire fonctionner. Désormais, le support des caméras MIPI attachées à l'Intel IPU6 est intégré. Firefox est également livré avec PipeWire pour la vidéo activé par défaut. Les nouvelles caméras en ont besoin - et en prime, vous obtenez un indicateur clair et agréable dans la barre supérieure de GNOME lorsque votre caméra est allumée.Plusieurs mises à jour importantes de sécurité et de correction de bogues sont également disponibles. Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version antérieure de Fedora Linux, vous les obtiendrez en même temps. Pour les nouvelles installations, assurez-vous de vérifier et d'appliquer les mises à jour dès que possible.Si vous avez un système existant, la mise à niveau de Fedora vers une nouvelle version est facile, et dans la plupart des cas, le processus n'est pas beaucoup plus long que le redémarrage pour les mises à jour régulières (sauf que vous aurez plus de temps pour aller chercher un café).Si vous êtes nouveau à Fedora Linux (bienvenue !) ou si vous voulez juste commencer à zéro, téléchargez le média d'installation pour les éditions phares de Fedora (Workstation, Cloud, Server, CoreOS, IoT), pour l' un des bureaux atomiques (y compris Silverblue et Kinoite), ou pour d' autres options de bureau (comme KDE Plasma, Xfce, ou la nouvelle version « Miracle »).FedoraQue pensez-vous de cette version Fedora 41 et de ses nouveautés ?