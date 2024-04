La distribution Fedora Linux 40 est officiellement disponible, elle est basée sur le noyaux Linux 6.8 et comprend les environnements de bureau GNOME 46 et KDE Plasma 6

Dans l'édition Fedora Workstation, les utilisateurs découvriront GNOME 46. Cette mise à jour inclut une variété d'améliorations qui visent à améliorer la convivialité et les performances. Les personnes intéressées par les spécificités des nouveautés de Fedora Workstation 40 peuvent trouver les mises à jour détaillées et les fonctionnalités mises en avant dans les notes de version.Pour les fans de KDE, Fedora 40 ne fait pas marche arrière. Le KDE Spin a été mis à jour pour inclure KDE Plasma 6, qui supporte désormais Wayland par défaut, promettant une expérience plus fluide et plus stable. Les améliorations détaillées et les fonctionnalités supplémentaires du KDE Spin peuvent être explorées plus en détail dans la section dédiée à la version.Fedora adopte également une nouvelle marque pour ses variantes de provisionnement basées sur ostree ou image sous le nom de « Fedora Atomic Desktop ». Ce changement de marque vise à mieux représenter les capacités de la technologie et inclut Fedora Silverblue et Fedora Kinoite, ainsi que de nouveaux ajouts comme Fedora Sway Atomic et Fedora Budgie Atomic.Sur le front des outils de développement, Fedora Linux 40 introduit son tout premier package PyTorch, un framework populaire pour l'apprentissage profond qui nécessite généralement des versions spécifiques de pilotes et de bibliothèques pour des performances optimales. Actuellement, le paquet prend en charge les opérations CPU, avec des plans pour étendre le support aux accélérations GPU et NPU dans les prochaines versions. En outre, cette version inclut ROCm 6, un logiciel open-source qui améliore la prise en charge des cartes graphiques AMD, renforçant ainsi les capacités de développement en matière d'IA et d'apprentissage automatique.Comme pour chaque version, Fedora 40 a fait l'objet de mises à jour approfondies avec des compilateurs et des bibliothèques améliorés qui contribuent à la correction de bogues, à l'amélioration de la sécurité et à des gains de performance. L'effort collectif de centaines de packagers et de testeurs Fedora intègre les dernières versions de logiciels open-source provenant de milliers de projets en amont, démontrant ainsi l'engagement de la communauté Fedora.Fedora 40 contient également d'importantes mises à jour de sécurité et de correction de bogues. Les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau à partir des versions précédentes de Fedora recevront ces mises à jour automatiquement, tandis que les nouvelles installations nécessiteront une vérification manuelle pour s'assurer que toutes les mises à jour sont appliquées.Que pensez-vous de Fedora 40 et de ses fonctionnalités ?