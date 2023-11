GNOME 45 introduit de nouveaux widgets et une application Image Viewer redessinée, améliorant à la fois l'esthétique et la fonctionnalité. L'environnement de bureau est devenu plus informatif grâce à un indicateur dynamique de l'espace de travail, qui donne aux utilisateurs une vue claire de leur bureau virtuel. Un nouvel indicateur d'activité de la caméra, en plus des fonctions de confidentialité préexistantes, avertit désormais les utilisateurs de l'accès à leur caméra.Le menu Paramètres rapides inclut un réglage du rétroéclairage du clavier pour les systèmes pris en charge, une amélioration subtile mais significative pour le confort de l'utilisateur. Fedora 39 fait également ses adieux aux thèmes Adwaita-qt et QGnomePlatform, optant à la place pour le thème par défaut en amont pour les applications Qt.Les applications principales de GNOME 45 ne sont pas en reste dans cette mise à jour. Elles utilisent désormais les nouveaux widgets de libadwaita 1.4, offrant un design élégant à deux tons et une meilleure adaptabilité aux différentes tailles de fenêtres. Le widget de la barre d'en-tête bénéficie également d'une amélioration visuelle, le distinguant clairement du reste du contenu de la fenêtre.Fedora Workstation 39 présente la nouvelle application de visualisation d'images GNOME, Loupe, qui est construite pour de hautes performances en utilisant Rust, GTK 4, et libadwaita. Les applications principales, comme l'application Paramètres, disposent désormais d'une nouvelle section Détails du système, d'un visualiseur de disposition du clavier et d'une navigabilité améliorée.Les améliorations de performance dans GNOME 45 sont notables : le décodage vidéo accéléré par le matériel est maintenant une option par défaut lorsque c'est possible, la génération de vignettes dans Fichiers est multithreadée, et il y a une réduction significative des bégaiements et de la latence du curseur. Ces améliorations sont renforcées par des optimisations systémiques dans GLib, GTK et systemd, rendues possibles par l'activation des pointeurs de trame dans la version précédente de Fedora.Fedora Linux 39 s'accompagne de sa propre série de changements sous le capot. Une invite Bash colorée accueille désormais l'utilisateur par défaut, les polices Noto remplacent les langages de script Indic, et le référentiel modulaire a été retiré en raison de son faible engagement et de sa maintenance insuffisante.Le projet Fedora ne s'arrête pas au bureau. Les images Fedora Cloud sont désormais disponibles sur Microsoft Azure, ainsi que sur Google Cloud et AWS, offrant ainsi plus d'options pour le déploiement dans le nuage. Il y a également des mises à jour des piles de langages de programmation, y compris Python 3.12 et Rust 1.73, et l'inclusion de la dernière version d'Inkscape, qui célèbre également son 20e anniversaire.La sortie de Fedora Linux 39 rappelle l'engagement du projet à fournir un système d'exploitation complet et à la pointe de la technologie. Qu'il s'agisse d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de serveurs ou d'infrastructures en nuage, Fedora continue d'incarner l'esprit de l'open source qui a été sa marque de fabrique pendant deux décennies.Pour plus d'information sur le projet Fedora et télécharger Fedora 39, c'est ici Source : Fedora Quel est votre avis sur cette annonce de Fedora 39 ?