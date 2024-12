Après 21 ans, le gestionnaire de services GNU Shepherd v1.0, minimaliste mais puissant, est disponible avec des services temporisés, la rotation des fichiers journaux et bien plus encore

En un coup d'œil

Pour célébrer cette sortie, l'incroyable Luis Felipe López Acevedo a conçu un nouveau logo, disponible sous CC-BY-SA, et le projet s'est doté d'un site web digne de ce nom.Voyons d'abord ce qu'est le Shepherd et ce qu'il peut faire.Le Shepherd est un gestionnaire de services minimaliste mais riche en fonctionnalités et, en tant que tel, il héberge des services : il garde une trace des services, de leur état et de leurs dépendances, et il peut les démarrer, les arrêter et les redémarrer en cas de besoin. C'est un travail simple ; le faire correctement et fournir aux utilisateurs un aperçu et un contrôle sur les services est une autre histoire.Le Shepherd se compose de deux commandes :est le démon qui gère les services, etest la commande qui vous permet d'interagir avec lui pour inspecter et contrôler l'état des services. La commandepeut s'exécuter en tant que premier processus (PID 1) et servir comme « init system », comme c'est le cas sur Guix System ; ou bien elle peut gérer les services pour les utilisateurs non privilégiés, comme c'est le cas sur Guix Home. Par exemple, l'exécution deen tant que root permet de savoir ce que fait le démon NTP (Network Time Protocol) :Il fonctionne et enregistre des messages : les derniers sont affichés ici et il est possible d'ouvrirpour en voir d'autres. L'exécution demettrait fin au processus, et il existe également une actionetLes services peuvent également avoir des actions personnalisées ; dans l'exemple ci-dessus, une actiona été mise en place. Il s'avère que cette action est un moyen pratique d'obtenir le nom du fichier de configuration deBien sûr, un système typique fait tourner un certain nombre de services, dont beaucoup dépendent les uns des autres. La commanderenvoie une représentation de ce graphe de dépendance des services qui peut être envoyé àoupour le visualiser ; voici ce qui est obtenu sur un ordinateur portable :Il s'agit d'un graphe assez volumineux, mais il permet de tirer quelques enseignements. Chaque nœud du graphe est un service ; les rectangles correspondent aux services « réguliers » (typiquement des démons comme), les nœuds ronds correspondent aux services « one-shot » (services qui exécutent une action et s'arrêtent immédiatement), et les losanges correspondent aux services « timed » (services qui exécutent du code périodiquement).Une caractéristique unique de Shepherd est que vous le configurez et l'étendez dans son propre langage d'implémentation : en Guile Scheme. Cela ne signifie pas que vous devez être un expert dans ce langage de programmation pour commencer. Au contraire, il s'agit de faire en sorte que n'importe qui puisse commencer simplement avec son fichier de configuration et apprendre progressivement à en faire plus si et quand il en ressent le besoin. Avec cette approche, l'utilisateur reste dans la boucle, comme l'a dit Andy Wingo.Un fichier de configuration Shepherd est un extrait Scheme qui se présente comme suit :Ici, nous définissonset le démarrons dès quea lu le fichier de configuration. Les ellipses peuvent être complétées par d'autres services.Par exemple, le serviceest défini comme suit :Les parties importantes sontbit, qui indique comment démarrer le service, et, qui indique comment l'arrêter. Dans ce cas, le programmeest lancé, mais d'autres mécanismes de démarrage sont supportés par défaut : inetd, l'activation des sockets à la systemd, et les timers.Il n'y a pas de limite à ce queetpeuvent faire. Dans Guix System, vous trouverez des services qui exécutent des démons dans des conteneurs, qui montent/démontent des systèmes de fichiers (comme on peut le deviner dans le graphique ci-dessus), qui mettent en place/détruisent une configuration réseau statique, et une variété d'autres choses. Le projet Swineherd va jusqu'à étendre le Shepherd pour en faire un outil de gestion des conteneurs système - similaire à ce que fait le démon Docker.Notez que lorsque vous écrivez des définitions de services pour Guix System et Guix Home, vous visez une fine couche au-dessus de l'interface de programmation Shepherd. Comme il est d'usage dans Guix, il s'agit d'une programmation en plusieurs étapes : Les G-expressions spécifiées dans les champsetsont mises en scène et se retrouvent dans le fichier de configuration Shepherd qui en résulte.Il a été mentionné que Shepherd est minimaliste, et il l'est vraiment : 7.4K lignes de Scheme, sans compter les tests, selon SLOCCount. Ceci est en grande partie dû à l'utilisation d'un langage de haut niveau sans danger pour la mémoire et au fait qu'il est extensible - les fonctionnalités périphériques peuvent vivre en dehors de Shepherd.Des avantages significatifs proviennent également du framework de concurrence : le modèle des processus séquentiels concurrents (CSP) et les Fibers. En interne, l'état de chaque service est encapsulé dans une fibre. Accéder à l'état d'un service revient à envoyer un message à sa fibre. Cette façon de structurer le code est elle-même très inspirée du modèle de l'acteur. Il en résulte un code plus simple (pas de boucle événementielle redoutée, pas d'enfer des callbacks) et une meilleure séparation des préoccupations.L'utilisation d'un framework de haut niveau comme Fibers n'est pas sans poser de problèmes. Par exemple, il est arrivé qu'une fuite de mémoire se produise dans Fibers dans certaines conditions, et une telle situation n'est certainement pas souhaitable pour le PID 1. Mais le défi consiste vraiment à éliminer ces bogues de bas niveau pour que les fondations soient solides. Shepherd lui-même est exempt de ces problèmes de bas niveau ; sa logique est facile à raisonner et cela seul est immensément utile, il permet d'étendre le code sans crainte, et il évite les bogues de concurrence qui affligent les programmes écrits dans le style plus commun de boucle d'événements avec des callbacks.En fait, grâce à tout cela, le Shepherd est probablement le système init le plus cool pour hacker. Il est même livré avec un REPL pour le hacking en live.Un certain nombre d'améliorations concrètes peuvent être apportées à Shepherd, telles que la prise en charge des services dynamiquement reconfigurables (c'est-à-dire la possibilité de redémarrer un service avec des options différentes), l'intégration des groupes de contrôle (« cgroups ») sous Linux, l'intégration correcte de la suspension logicielle, etc.À plus long terme, il est envisagé d'entreprendre un voyage passionnant vers un Shepherd distribué et doté de capacités. Spritely Goblins fournit les fondations pour cela ; l'utiliser semble être une continuation naturelle du travail de conception de Shepherd : Goblins est un framework de modèles d'acteurs ! Juliana Sims a travaillé sur l'adaptation de Shepherd à Goblins et on a tous hâte de voir ce qui en sortira dans l'année à venir.Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?