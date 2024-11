Linus Torvalds a annoncé la sortie du noyau Linux 6.12, et l'assortiment éclectique de changements qu'il contient en fait l'une des versions les plus importantes du noyau depuis un certain temps

Les points forts de Linux 6.12 sont la prise en charge du temps réel « PREEMPT_RT », un nouveau planificateur appelé sched_ext, les messages DRM panic sous forme de codes QR, la prise en charge de Clang (y compris LTO) pour nolibc, un outil cpuidle mis à jour qui affiche désormais la residency value des états cpuidle pour une vue plus claire et plus détaillée des informations sur les états d'inactivité lors de l'utilisation de cpuidle-info, et la prise en charge de l'implémentation de la file d'attente de commande virtuelle de NVIDIA pour SMMUv3.Le noyau Linux 6.12 introduit également des bindings SWIG pour libcpupower afin de permettre aux développeurs d'écrire plus facilement des scripts qui utilisent et étendent les fonctionnalités de libcpupower, la prise en charge de la traduction des adresses d'erreur normalisées signalées par un contrôleur de mémoire AMD en adresses physiques du système à l'aide d'un mécanisme UEFI appelé Platform Runtime Mechanism (PRM), ainsi que le chargement simplifié des correctifs de microcode sur les CPU AMD Zen et plus récents en utilisant la famille, le modèle et le pas encodés dans le numéro de révision du correctif.Parmi les autres nouveautés, on peut citer la prise en charge du montage de fichier pour le système de fichiers EROFS, la prise en charge du PMU invité pour LoongArch KVM, la prise en charge de l'énumération des contrôleurs d'interruption basée sur l'ACPI sur RISC-V, un nouveau module de test du noyau thermique permettant de créer des zones thermiques fictives et de les contrôler via debugfs pour exercer la fonctionnalité du noyau thermique, et la prise en charge de la « Permission Overlay Extension » d'ARM utilisant des clés de protection de la mémoire.De plus, Linux 6.12 ajoute la prise en charge de l'exécution en tant qu'invité protégé sur Android, ainsi que la perf et la prise en charge d'un certain nombre de nouveaux PMU d'interconnexion. Il ajoute également les conversions finales vers les nouvelles macros de correspondance du modèle de CPU Intel VFM, réécrit la gestion de l'allocation de la mémoire tampon PCM et les optimisations de verrouillage, et améliore le pilote audio USB.L'architecture RISC-V a bénéficié de la prise en charge de l'utilisation de Zkr pour alimenter KASLR, de la prise en charge du backtracking du processeur déclenché par l'IPI, de la prise en charge des vulnérabilités génériques du processeur signalées à l'espace utilisateur, de la prise en charge du traçage des piles de l'espace utilisateur et de la prise en charge de l'extension Svvptc.Certaines améliorations réseau sont également incluses, comme la prise en charge de Device Memory TCP, qui ajoute la possibilité de zéro-copie des charges utiles TCP reçues dans une région DMABUF de la mémoire, tandis que les en-têtes de paquets atterrissent séparément dans les tampons normaux du noyau, la prise en charge IPv6 IOAM6 pour le nouveau mode encap tunsrc, la prise en charge de l'indicateur IPv6 PIO p dans Prefix Information Option, et la possibilité de lire l'horloge matérielle PTP PHC (Physical Hardware Clock) en même temps que les horodatages MONOTONIC_RAW avec PTP_SYS_OFFSET_EXTENDED.Le noyau Linux 6.12 apporte également la prise en charge des lectures continues dans le sous-système SPI-NAND, la prise en charge de l'ajout de noms personnalisés à regmap irqdomains pour permettre l'association de plusieurs contrôleurs d'interruption à un seul périphérique struct, la prise en charge de la configuration de l'état de la broche MOSI lorsque le bus est inactif, ainsi que les ports de vDSO getrandom pour les architectures LoongArch64, ARM64 (AArch64), PowerPC, et s390x.De plus, il y a de nouveaux pilotes et des mises à jour pour un meilleur support matériel avec des ajouts comme le support i.MX95 NETCMIX dans le block control provider, de nouveaux pilotes pour les plateformes MSM8976 et MSM8937, un nouveau pilote pour le commutateur micro USB LC824206XA, un nouveau pilote pour le commutateur micro USB ON Semiconductor LC824206XA et la puce de détection d'accessoires sur la Lenovo Yoga Tablet 2 Pro-1380, ainsi que le support de la mise à l'échelle de la capacité du processeur hybride dans le pilote intel_pstate.Il y a également un support pour les contrôleurs Marvell xSPI, Mediatek MTK7981, Microchip PIC64GX, NXP i.MX8ULP, et Rockchip RK3576, un nouveau pilote pour les périphériques PCIe automotive de Realtek (RTL9054, RTL9068, RTL9072, RTL9075, RTL9068, RTL9071), un nouveau pilote pour Microchip LAN8650/1 10BASE-T1S MAC-PHY, un support pour RTL8126A rev. b, un nouveau pilote pour le contrôleur CAN-FD Rockchip RK3568, et un nouveau pilote pour le moniteur matériel externe Sophgo SG2042.Le pilote intel_idle gère désormais les processeurs Xeon Granite Rapids en mode natif, le pilote intel_rapl power capping reconnaît désormais la famille 1Ah des processeurs AMD et les puces Intel ArrowLake-U, et le pilote intel_pstate gère désormais les puces Granite Rapids et Sierra Forest en mode hors bande (OOB). En outre, le noyau Linux 6.12 ajoute la prise en charge du pavé tactile PixArt PS/2 et la prise en charge des RTL8852BT et 8852BE-VT (Wi-Fi 6).La liste du matériel nouvellement pris en charge se poursuit avec la prise en charge des appareils Surface basés sur ARM64, la prise en charge des régions d'opération sur les ordinateurs portables LG, la prise en charge de la modification des paramètres de charge de la batterie sur les ordinateurs portables Dell, la prise en charge des profils de ventilateur sur les ordinateurs portables ASUS Vivobook, la prise en charge de nouvelles fonctionnalités matérielles telles que le défilement de la roue en haute résolution, les chaînes tactiles avec mouvements relatifs et la prise en charge de deux anneaux tactiles dans le pilote Wacom, un nouveau gadget réseau 9p et les graphiques Intel Xe2 activés par défaut pour les processeurs Lunar Lake et Battlemage.Bien entendu, le noyau Linux 6.12 apporte diverses améliorations aux systèmes de fichiers EXT4, Btrfs, exFAT, FUSE, F2FS et Bcachefs, davantage de mises à jour Rust et la prise en charge des dernières versions de Rust, des améliorations de la documentation, des nettoyages et des corrections de bogues. Pour plus de détails, consultez le journal de bord de Linus Torvalds sur la page d'annonce.Vous pouvez télécharger le noyau Linux 6.12 dès maintenant depuis l' arborescence git de Linus Torvalds ou le site web kernel.org si vous avez envie de le compiler sur votre distribution GNU/Linux. Cependant, il est fortement recommandé d'attendre que Linux 6.12 arrive dans les dépôts de logiciels stables de votre distribution avant de mettre à jour le noyau.Que pensez-vous des nouveautés de cette nouvelle version du noyau Linux ?