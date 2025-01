Pourquoi la FSF est structurée comme elle l'est, les huit directeurs publient un article expliquant comment leur objectif et leurs principes sont protégés par la structure de gouvernance de l'organisation

Nous, les fondateurs de la FSF, avons créé la Free Software Foundation (FSF) en 1985, avec l'objectif moral de donner aux utilisateurs le contrôle de leur informatique, ce que nous appelons la liberté logicielle - et spécifiquement pour soutenir le développement du système d'exploitation GNU qui ferait de la liberté logicielle une possibilité pratique. La première décision cruciale à laquelle nous, les cinq fondateurs, avons dû faire face était de savoir comment la nouvelle organisation serait gouvernée afin de protéger son objectif et ses principes.Une option évidente, utilisée par de nombreuses organisations, était de permettre aux sympathisants de s'inscrire en tant que membres et de faire en sorte que les votes des membres contrôlent tout ce qui concerne l'organisation.Nous avons rejeté cette approche parce qu'elle aurait rendu l'organisation vulnérable à la prise de contrôle par des personnes en désaccord avec sa mission. Si une grande partie de la communauté des utilisateurs de logiciels libres n'est pas d'accord avec nous sur un point particulier, il ne serait pas surprenant que beaucoup d'entre eux rejoignent l'organisation, avec ou sans projet particulier, et votent ensuite pour changer la mission. Les gouvernements doivent être démocratiques parce qu'ils exercent un large pouvoir sur les gens, mais les organisations militantes doivent être stables dans leur mission.Dès 1985, nous avons pu constater que de nombreuses personnes qui appréciaient le travail du projet GNU (développer des logiciels GNU utiles) ne soutenaient pas notre objectif et nos valeurs. Considérer les questions logicielles en termes de liberté était radical et beaucoup étaient réticents à l'idée, et ils continuaient donc à évaluer les programmes sur la base de leur commodité pratique. Si la FSF était gouvernée par ses membres, elle compterait bientôt des centaines de membres qui considéreraient nos objectifs et nos valeurs comme sans importance et voteraient pour s'en passer -- s'ils le pouvaient. Pour éviter cette triste fin, nous avons dû concevoir l'organisation de manière à ce qu'elle ne soit pas vulnérable à ce danger.Nous avons donc opté pour une structure dans laquelle l'organe directeur de la FSF nommerait de nouvelles personnes en son sein.Notre première idée était de faire fonctionner le conseil d'administration de cette manière, mais notre avocat a déclaré que le conseil d'administration devait être élu par les « membres ». Nous avons donc décidé de faire jouer aux directeurs le rôle de membres, en les inscrivant sur la liste des membres votants. Toute personne élue au conseil d'administration devient un membre votant. Toutefois, les personnes qui quittent le conseil d'administration peuvent rester membres votants. En principe, les membres votants sont habilités à choisir de nouveaux membres votants à chaque réunion, mais en pratique, nous ne le faisons jamais ; une personne devient membre votant en devenant membre du conseil d'administration. Ainsi, les membres votants de la FSF sont tous les membres actuels du conseil d'administration et quelques anciens membres du conseil d'administration. Nous avons constaté que le fait que certains anciens membres du conseil d'administration restent membres votants aide à stabiliser la base de la gouvernance de la FSF.La divergence entre nos valeurs et celles de la plupart des utilisateurs s'est exprimée différemment après 1998, lorsque le terme « open source » a été inventé. Il désignait une catégorie de programmes libres/libres ou assez proches, mais il représentait les mêmes vieilles valeurs de commodité et de succès, et non l'objectif de liberté des utilisateurs de ces programmes. Pour eux, « gratter sa propre démangeaison » a remplacé la libération de la communauté qui nous entoure. Les gens pouvaient devenir des partisans de l'« open source » sans que leurs idées sur le bien et le mal ne changent.Alors que les médias qualifiaient sans cesse notre travail d'« open source », beaucoup l'ont adopté en pensant que nous l'approuvions, alors que ce terme leur donnait une fausse idée de ce que nous représentions. Nous avons dû travailler dur pour informer le public que nous défendions quelque chose de différent. Lorsque les gens ont appris notre position, certains ont adopté notre philosophie, mais beaucoup sont restés fidèles à l'« open source », qui ne remettait pas en question les valeurs que la société leur avait inculquées.Il aurait été presque inévitable que les partisans de l'« open source » rejoignent la FSF, puis votent pour la convertir en une organisation « open source », si sa structure le permettait. Heureusement, nous nous sommes assurés que ce n'était pas le cas. Nous avons donc pu continuer à diffuser l'idée que la liberté logicielle est une liberté dont tout le monde a besoin et à laquelle tout le monde a droit, tout comme la liberté d'expression.Ces dernières années, plusieurs organisations « open source » influentes ont été dominées par de grandes entreprises. Les grandes entreprises ont l'habitude de rechercher un pouvoir politique indirect, et les campagnes d'astroturfing sont l'une de leurs méthodes habituelles. Il serait facile pour les entreprises de payer des milliers de personnes pour qu'elles rejoignent la FSF si, ce faisant, elles pouvaient modifier ses objectifs et ses valeurs. Une fois de plus, notre structure défensive nous a protégés.Nous pensons que la liberté logicielle devrait être acceptée comme un droit de l'homme, ce qui signifie que chacun y a droit dans tous les domaines de la vie. Si des personnes qui laisseraient tomber cela au profit d'autres objectifs, aussi valables soient-ils, prenaient le contrôle du conseil d'administration de la FSF, quelqu'un leur demanderait certainement de subordonner la liberté des logiciels à des objectifs sans rapport avec elle. Nous devons nous assurer qu'ils ne placent pas leurs partisans au conseil d'administration de la FSF.Une source récente de désaccord avec la philosophie du mouvement du logiciel libre provient de ceux qui voudraient que les licences de logiciels interdisent l'utilisation de programmes pour diverses pratiques qu'ils considèrent comme nuisibles. De telles restrictions de licence n'atteindraient pas l'objectif de mettre fin à ces pratiques et chaque restriction diviserait la communauté du logiciel libre. Les restrictions d'utilisation sont hostiles à la communauté du logiciel libre ; quoi que nous pensions des pratiques qu'elles tentent d'interdire, nous devons nous opposer à ce que les licences de logiciels les restreignent. Les développeurs de logiciels ne devraient pas avoir le pouvoir de contrôler ce que les gens font avec leurs ordinateurs en imposant des restrictions de licence. Et lorsque certains actes qui peuvent être accomplis à l'aide de l'informatique appellent une interdiction systématique, nous ne devons pas permettre aux entreprises qui offrent des logiciels ou des services en ligne de décider lesquels. De telles restrictions, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être des lois, adoptées démocratiquement par les assemblées législatives.Le mouvement du logiciel libre repose sur un droit humain fondamental que nous n'avons pas explicitement listé parce que nous pensions que, dans un pays libre, il allait de soi : les gens ont le droit de réfléchir à des questions controversées (comme celle de savoir si les logiciels non libres devraient exister) et d'exprimer leur point de vue (même des points de vue controversés comme « non, ils ne devraient pas exister »). Par conséquent, nous respectons et défendons le droit général des gens à la dissidence - même pour affirmer que les logiciels non libres sont légitimes, à condition qu'ils n'associent pas faussement leurs opinions à la FSF ou au travail de la FSF.De nos jours, la liberté de dissidence est menacée, même aux États-Unis. Diverses causes politiques prônent la censure de quelque chose ou d'autre, et certaines exigent que tous se joignent à l'imposition de cette censure. Les adeptes d'une telle cause pourraient chercher à imposer leurs vues à la FSF ; nous ne pouvons plus considérer comme acquis le droit de professer des opinions dissidentes, même en ce qui concerne les logiciels et la liberté. La structure de la FSF nous aide à défendre fermement ce droit.Aujourd'hui, de grands mouvements politiques, des caïds du monde des affaires et divers gouvernements mènent des campagnes de désinformation qui peuvent convaincre des millions de personnes de croire presque n'importe quoi, même des incohérences qui changent de manière incompatible d'un jour à l'autre. Une telle campagne peut inciter ses adeptes à imposer leur point de vue à tout le monde. Si ces points de vue sont incompatibles avec les logiciels libres, notre structure doit être notre défense.Quels nouveaux désaccords politiques existeront dans la communauté du logiciel libre dans dix, vingt ou trente ans ? Les gens peuvent essayer de déconnecter la FSF de ses valeurs pour des raisons que nous n'avons pas anticipées, mais nous pouvons être sûrs que notre structure nous donnera une base pour tenir bon.Nous avons récemment demandé à nos membres associés de nous aider à évaluer les membres actuels du conseil d'administration de la FSF par le biais d'un processus qui nous aidera à préserver la structure de base qui protège la FSF des pressions visant à modifier ses valeurs. Il y a un an, nous avons utilisé ce processus pour sélectionner les nouveaux membres du conseil d'administration, et il a très bien fonctionné.Cordialement,Le Conseil d'administration de la Free Software Foundation