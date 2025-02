Il y a quelques jours, certains messages mentionnant des sujets, des sites ou des groupes liés à Linux sont bloqués sur Facebook pour des raisons inconnues. Des posts et des pages mentionnant DistroWatch ou parlant de Linux ont vu leurs posts supprimés, ou ont été complètement fermés. Les tentatives d'aborder des sujets relatifs au système d'exploitation à code source ouvert sont considérées comme une violation des normes communautaires de Facebook, les messages étant qualifiés de menaces pour la cybersécurité.Récemment, le géant des médias sociaux a admis que la censure musclée de Facebook sur les groupes et les sujets relatifs à Linux était « une erreur ». Facebook a déclaré qu'il avait fait une erreur et que le problème sous-jacent avait été rectifié. "", a déclaré un représentant de Meta.Cette déclaration permet d'écarter les diverses théories du complot selon lesquelles les géants technologiques de la Silicon Valley se sentiraient menacés par le mouvement open source. Comme la plupart des grandes entreprises, Meta semble lente à répondre et à réagir aux gaffes qui affectent négativement les utilisateurs.DistroWatch, hébergé à Copenhague, a fait appel de l'interdiction déclenchée par les normes communautaires peu après avoir constaté qu'elle était en vigueur (19 janvier). La dernière déclaration de DistroWatch, qui préfère désormais poster sur Mastodon, indique que Facebook a levé l'interdiction des liens DistroWatch. Dans le post ci-dessus, DistroWatch note qu'il est au courant de la supposée levée de son interdiction mais que le compte semble toujours bloqué.Il semble donc que nous ayons une issue satisfaisante à cette situation, même si Facebook n'aurait pas hésité à s'excuser publiquement auprès de DistroWatch, entre autres. En attendant, la raison du "Facebook Linux ban" reste un mystère. Si nous devions avancer une théorie derrière cette interdiction, elle mettrait probablement en évidence la façon dont Facebook fait passer son contrôle des faits à un modèle de notes communautaires de type X. Les transitions ont souvent des problèmes de mise en route, et il n'est pas surprenant que Facebook ne soit pas en mesure de les résoudre.Les transitions s'accompagnent souvent de problèmes initiaux, et Facebook publie de nombreuses données sur ses plateformes à chaque minute de la journée. Il est toutefois ironique que l'abandon de la "censure" professionnelle axée sur la vérification des faits ait pour conséquence que des discussions inoffensives sur les systèmes d'exploitation à code source ouvert soient si strictement censurées sur cette plateforme de médias sociaux.Outre la censure de Linux, l'ironie est que le système de modération automatisé de Facebook laisse passer les vendeurs de drogue. Début août 2024, des rapports ont révélé que Meta continue de diffuser des publicités pour des drogues illégales , même après que les médias aient révélé qu’elle faisait l’objet d’une enquête fédérale à ce sujet. Ces annonces dirigent les utilisateurs vers des marchés en ligne où sont vendues de la cocaïne, des opioïdes et d’autres substances illicites. Malgré les politiques de Meta interdisant la promotion de la vente de drogues récréatives ou illicites, l’entreprise continue de percevoir des revenus provenant de ces publicités.Pensez-vous que cette réponse de Facebook est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?