Red Hat annonce la sortie de Red Hat OpenShift 4.18 qui améliore la sécurité et l’expérience de virtualisation

La mise en réseau compatible avec les VM permet de supporter les cas d’usage correspondants, avec la disponibilité générale des réseaux définis par l’utilisateur, ce qui permet de mettre en œuvre la plateforme de virtualisation. Étant également disponible avec OpenShift sur AWS et Red Hat OpenShift Service sur AWS, les utilisateurs peuvent ainsi profiter de capacités similaires pour les réseaux secondaires sur AWS, comme c’est le cas sur site, apportant une plus grande flexibilité dans le cloud hybride.

La migration du stockage des VM , disponible en prévisualisation technologique, comporte de nouvelles améliorations qui autorisent le mouvement non disruptif des données entre les dispositifs de stockage et les classes de stockage, alors qu'une VM est en fonctionnement, ce qui permet aux utilisateurs d'être plus agiles et de pouvoir s'adapter plus aisément à l'évolution des besoins de stockage.

La navigation avec vue en arborescence, disponible à titre d'aperçu technologique, permet un regroupement logique des VM par dossiers, avec une plus large granularité. Le regroupement logique, également disponible en prévisualisation technologique, permet aux utilisateurs de naviguer entre les VM, avec un simple clic.



Red Hat annonce la disponibilité générale de Red Hat OpenShift 4.18, la dernière version en date de la plateforme cloud hybride soutenu par Kubernetes. Red Hat OpenShift 4.18 introduit de nouvelles fonctionnalités et capacités qui permettent de rationaliser les opérations et de renforcer la sécurité des environnements IT, en assurant une plus grande homogénéité à travers l’ensemble des applications, qu’elles soient cloud natives ou soutenues par l’IA, jusqu’aux applications virtualisées et traditionnelles.Selon Gartner, la revirtualisation / dévirtualisation est l’une des tendances majeures auxquelles les entreprises devraient se trouver confrontées en 2025. Dans la mesure où les changements intervenant sur le marché de la virtualisation contraignent les entreprises à réévaluer leurs infrastructures et stratégies de virtualisation, c’est, pour beaucoup d’entre elles, l’occasion de mettre en œuvre les technologies qui permettront de répondre à leurs exigences IT actuelles et qui les aideront à satisfaire aux besoins de demain. Les dernières améliorations apportées à Red Hat OpenShift simplifient la gestion des machines virtuelles (VM) et des conteneurs, tout en dotant les entreprises d’une infrastructure commune pour dérouler leurs plans en matière d’IA générative.Red Hat OpenShift 4.18 introduit de nouvelles améliorations en matière de virtualisation qui facilitent la mise en réseau et la migration vers le stockage, en rationalisant la gestion des VM. Ces nouveautés réduisent la complexité opérationnelle, et confèreraient plus de flexibilité et d’efficacité. Il permet ainsi de gérer et d’adapter les environnements virtualisés à l’évolution des besoins.Red Hat OpenShift 4.18 permet égalementqui simplifie la segmentation et supporte des cas d’usage avancés tels que l’affectation IP statique des VM, la migration dynamique et une colocation plus robuste.Red Hat OpenShift 4.18 étend son support à d’autres fournisseurs de services cloud publics, offrant ainsi plus de flexibilité aux utilisateurs dans leur choix d’exécution des workloads. Red Hat OpenShift 4.18 supporte désormais les déploiements bare metal sur Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De surcroît, pour les utilisateurs en quête de virtualisation dans le cloud public, Red Hat OpenShift Virtualization est désormais disponible sur Oracle Cloud Infrastructure, en prévisualisation technologique.Red Hat OpenShift 4.18 apporte de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui aident à mettre en œuvre des opérations plus résilientes, en réduisant dans le même temps les risques potentiels. Le Secret Store CSI Driver désormais disponible offre aux utilisateurs une solution indépendante des fournisseurs pour gérer les informations d’identification et autres données sensibles pour les applications. Avec Red Hat OpenShift, les workloads peuvent accéder aux Secrets Managers extérieurs sans avoir à stocker des données critiques sur le cluster, ce qui améliore l’hygiène informatique globale et simplifie la gestion des informations d’identification. Avec cette évolution, les clusters restent dans l’ignorance des secrets, d’où une réduction significative des risques potentiels. Secret Store CSI Driver améliore également les solutions complémentaires, telles que OpenShift GitOps et OpenShift Pipelines, en leur permettant de consommer des secrets à partir d’un Secrets Manager extérieur, avec un plus haut niveau de sécurité.Mike Barrett, vice-président et directeur général, Hybrid Cloud Platforms, Red Hat, commente : "Red Hat, éditeur mondial de solutions Open Source, s’appuie sur une approche communautaire pour fournir des technologies Linux, de cloud hybride, de conteneurs et Kubernetes fiables et hautement performantes. Red Hat aide ses clients à développer des applications cloud natives, à intégrer des applications informatiques nouvelles et existantes et à automatiser et gérer des environnements complexes.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?