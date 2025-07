Envoyé par smarties Envoyé par Avec la vente liée de toute façon, Linux prendra lentement.



Différents secteurs pourront adopter Linux plus ou moins vite (l'industrie, ça serait plus lent car les logiciels de dessin tournent sur Windows, parfois Mac et rarement Linux) : ça sera les logiciels métiers qui freineront l'adoption quand les décisions seront prises.

Envoyé par calvaire Envoyé par Je reste très sceptique concernant l'indépendance americaine avec l'open source:

Envoyé par calvaire Envoyé par la linux foundation et américaine

Envoyé par calvaire Envoyé par Linux Torvald et toute sa team sont américain

Envoyé par calvaire Envoyé par Une majorité de logiciels (firefox, tous les logiciels apaches) sont américain.

Envoyé par calvaire Envoyé par Seul la fondation KDE e.V. est allemande (a ma grande surprise, j'aurais parié usa).

Envoyé par calvaire Envoyé par La chine a lancé harmony OS Next, désormais indépendante avec son propre noyaux (Harmony Microkernel) et c'est vers ça que dois tendre l'ue et surtout pas dépendre de couches même open source financé et basé aux usa.

Envoyé par calvaire Envoyé par Enfin le pc fixe et "mort", faire un os desktop c'est bien, mais aujourd'hui c'est le mobile qui domine le monde. Les apps bancaire, les apps de sécurité comme la cni sont sur mobile pas sur pc. Les données les plus importantes/sensible sont sur mobile de nos jours.

Chaque politicien se balade en réunion critique qui ne devrait pas etre espionné non pas avec son pc dell ou lenovo mais bien avec un iphone/android.

Aucune chance de voir l'année de linux sur l'ordi de bureau, et c'est pas l'objectif (sauf les fameux "barbus")Meme en RUssie, là où micrososft n'a plus le droit de vendre : le pékin ordinaire continuera de trouver un windows. Beaucoup d'entreprises n'arriveront pas à s'en passer, malgré que quelques exemples fleurissent chaque année. N'oublions pas que Munich est retourné sous windows.Le principe d'une adoption de linux : que ce soit les gens qui la veulent, la demandent. Pas un accident de windows 11. Et ca peu de geeks sont prets à l'entendre.Elle a des branches Européennes et d'autres internationalesil est d'abord finlandais, et l'équipe n'est pas composée à 100% d'américainsils sont libres, rien ne nous empeche de les reprendre (variante/fork) dans notre cointout n'est pas perdul'UE, et ses politiques, sont très transatlantiques et américainisés.. aucun président/politique ne prendra jamais le risque de couper les contrats avec microsoft et les gafam. Faut savoir aussi : les gens adorent bouffer gafam à pleines dents, des jeunes tiktokisés/instagrammés à ne plus en finir, aux actifs qui ne jurent que par office/google.C'est exactement la raison pour laquelle j'ai jarté tout système ios/android/AOSP de mon quotidien : plusieurs années sous linux sur mon ordi, je fais absolument tout dessus. 2FA par SMS, par email, ou par boitier (1) : je ne possède aucune appli bancaire, n'en aurai jamais, puisque je ne possède pas, et ne possèderai aps de smartphone pour différentes raisons.C'est clair que le jour où les USA "débrancheront le cable" des gafam pour l'EU et la France, ca va faire jaser à haute tension. Et personnellement, ayant complètement dégafamisé mon quotidien, quitte à faire rire, ou pleurer, certaines personnes de mon entourage, ça me procure un bien fou et une indépendance insolite.N'ayant aucun smartphone, j'ai un quotidien zéro appli, zéro problème. Le service qui m'exige son appli, sera boycotté de fait (c'est pas un problème, mais ma solution), c'est la meilleure (et la seule) façon de marquer ma forte désapprobation de la dépendance nord-américaine.Apple/google/Fb/Msft n'ont juste pas de droit de présence dans mon quotidien, je suis bien trop souverainiste pour dépendre de l'ogre américain.Le problème d'ios/android/AOSP, c'est qu'on dépend souvent, par défaut, des boutiques officielles pour télécharger. Ils vous répondront : "Votre appareil n'est pas compatible avec cette application, veuillez mettre à jour votre équipement" (en gros, changez d'appareil à vos frais, pour les beaux yeux de votre banquière). D'autant plus qu'ils peuvent choisir l'interdiction d'installation d'une application (ce qui s'est passé en chine, pour whapp&co), et pourront choisir demain de ne plus filer le code source au premier venu (cf l'histoire RHEL de 2022, source dispo uniqueemnt pour clients pro)Diviser pour mieux régner, ne jamais mettre ses oeufs dans le même smartphone.J'admets qu'également, adorer l'idée de voir un jour "le choc" d'un débranchement de l'EU ou de la france par les USA. N'oublions pas : Les entreprises US ne peuvent plus faire de commerce avec la Russie (bien que les clients trouvent un marché parallèle), mais la Chine elle même a décidé que les gafam ne feraient pas partie de leur quotidien (l'empire du Mal, mais largement indépendant et souverain).J'aimerais tell-e-ment que ça arrive à la france, pour qu'on se rende compte d'une dépendance problématique. TTrop dangereux? C'est que des applis : les espagnols ont bien été secoués par 24 heures de panne électrique, qui leur servira de leçon : ils en sont pas morts !1: une banque qui ne propose aucune alternative à son appli bancaire, est une banque dont le compte est fermé dans la journée (vu plusieurs fois chez des seniors, meme en banque privée). Je considère qu'un banquier incapable de fournir une alternative à al 2FA par appli, est un banquier incompétent à fuir. La DSP2 n'oblige absolument pas d'appli, d'ailleurs elle ne mentionne ni appli ni smartphone, elle évoque seulement un "dispositif de sécurisation".L'appli = smartphone + abo aux frais du client. Pour ma part, la demande venant de la banque, qui n'a pas le droit de nous forcer sa vente, met ce genre de chose à disposition gratos. Faut juste insister un peu (ou beaucoup, voire menacer de partir à la concurrence) parce que les banquiers soit ne savent pas, soit feignent de pas savoir, parce qu'ils ont horreur qu'un client (qui leur rapporte peu) leur coute cet appareil en plus au lieu d'avoir tout à la charge du smartphone. Et y'en a pas mal qu'ont changé de banque pour cette raison (plusieurs exemples dans mon entourage)