La distribution Linux GParted Live 1.7.0 abandonne la prise en charge 32 bits, améliore la gestion des périphériques et ajoute un mécanisme pour réduire l'ordre aléatoire des périphériques de bloc.





Cette version inclut GParted 1.7.0, des paquets mis à jour et d'autres améliorations.



Les points à noter sont les suivants :



Seules les images amd64 (x86-64 bits) sont désormais disponibles :

Comme mentionné dans la liste de diffusion de la version Debian :

Abandon des paquets du noyau i386

Les paquets du noyau Linux i386 ont été abandonnés dans notre amont, Debian, Sid repo. Par conséquent, i686/i686-pae GParted live n'existera plus à l'avenir. À partir de cette version, seule la version amd64 (x86-64) sera disponible.

Abandon des paquets du noyau i386 Les paquets du noyau Linux i386 ont été abandonnés dans notre amont, Debian, Sid repo. Par conséquent, i686/i686-pae GParted live n'existera plus à l'avenir. À partir de cette version, seule la version amd64 (x86-64) sera disponible. Inclut GParted 1.7.0

Implémentation d'un mécanisme pour réduire la possibilité d'un ordre aléatoire des blocs de périphériques dans GParted live.

Basé sur le dépôt Debian Sid (au 2025/Jul/12)



L'image Linux a été mise à jour à 6.12.37-1



L'interface graphique du bureau X ne s'affiche pas avec les options d'amorçage par défaut ?

Essayez d'autres modes de GParted Live => GParted Live (paramètres graphiques sûrs, vga-normal). L'équipe de GParted est heureuse d'annoncer une nouvelle version stable de GParted Live.Cette version inclut GParted 1.7.0, des paquets mis à jour et d'autres améliorations.Les points à noter sont les suivants :L'image Linux a été mise à jour à 6.12.37-1L'interface graphique du bureau X ne s'affiche pas avec les options d'amorçage par défaut ?Essayez d'autres modes de GParted Live => GParted Live (paramètres graphiques sûrs, vga-normal).





Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 459 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Linux est une famille de systèmes d'exploitation libres de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation publié pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. [Linux est généralement présenté sous la forme d'une distribution Linux (distro), qui comprend le noyau ainsi que des logiciels et des bibliothèques d'appui - dont la plupart sont fournis par des tiers - afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous la licence copyleft GPL.GParted Live est une distribution Linux à but précis. Elle existe uniquement pour offrir aux utilisateurs un moyen simple et efficace de gérer les partitions des disques. Qu'il s'agisse de redimensionner des disques, de préparer un double démarrage ou de récupérer des données, ce système d'exploitation live vous couvre.La version 1.7.0 apporte quelques changements clés, à commencer par la fin de la prise en charge 32 bits. Si vous utilisez encore du matériel ancien, vous n'avez officiellement pas de chance. Cette décision fait suite à la décision de Debian de supprimer les paquets de noyau i386 de son dépôt Sid. Comme GParted Live est construit sur Debian Sid, il n'est désormais livré qu'en version 64 bits (amd64).Cette version inclut également GParted 1.7.0 ainsi qu'un noyau Linux mis à jour, la version 6.12.37. Une autre modification importante est l'ajout d'un mécanisme qui permet d'éviter l'ordre aléatoire des périphériques de bloc au démarrage. Ce changement peut empêcher les utilisateurs de sélectionner le mauvais disque par erreur, en particulier dans les systèmes avec plusieurs disques.GParted Live n'est pas conçu pour être un bureau Linux complet. Il démarre directement dans une interface graphique entièrement dédiée aux tâches de partitionnement. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit pour l'utiliser, ce qui le rend parfait pour les lecteurs flash, les kits de réparation et les travaux d'urgence.Si le bureau graphique n'apparaît pas avec les options de démarrage par défaut, les développeurs suggèrent d'utiliser l'option « Paramètres graphiques sûrs » dans le menu de démarrage. Cette solution est connue pour résoudre les problèmes d'affichage sur certains matériels.Pour les passionnés de Linux, les constructeurs de systèmes et les professionnels de l'informatique, GParted Live reste l'un des meilleurs outils gratuits pour gérer le stockage avec précision et confiance. Vous pouvez télécharger la dernière version sur le site officiel de GParted.Récemment, GParted Live 1.7.0-8 a été publié. Alimenté par le noyau Linux 6.12.37-1 et basé sur le dépôt Debian Sid (Debian 13) du 12 juillet 2025, GParted Live 1.7.0-8 est disponible cinq mois et demi après GParted Live 1.7.0-1 afin d'implémenter un mécanisme qui réduit la possibilité d'un ordre aléatoire des périphériques de bloc dans le système en direct.Il s'agit de la deuxième version de la série GParted Live 1.7, qui a introduit la prise en charge expérimentale du système de fichiers Bcachefs, la prise en charge de la reconnaissance des NBD (Network Block Devices), ainsi qu'un nouveau mécanisme qui empêche GParted probe de démarrer des groupes de volumes LVM (Logical Volume Management).GParted 1.7 a également amélioré la prise en charge des partitions exFAT en lisant l'utilisation du système de fichiers à partir de exfatprogs 1.2.3, a augmenté la version minimale requise de la bibliothèque libparted à 3.2, a corrigé un blocage lors de la recherche de partitions si btrfs-progs n'est pas installé, et a mis à jour les tâches CI pour Ubuntu 24.04 LTS et Rocky Linux 8.De plus, la version 1.7 de GParted a été livrée avec trois nouveaux paquets dans le système live, dont bcachefs-tools et bcache-tools pour la nouvelle fonctionnalité expérimentale de prise en charge de Bcachefs dans GParted 1.7, ainsi que util-linux-extra pour fournir des outils que l'on trouve couramment sur les systèmes où les humains se connectent de manière interactive.GParted Live 1.7.0-8 peut être téléchargé dès maintenant sur le site officiel sous forme d'images ISO et USB uniquement pour les systèmes 64 bits. Vous pouvez utiliser l'image ISO pour écrire GParted Live sur un support CD, et l'image USB pour écrire GParted Live sur une clé USB. N'oubliez pas que les systèmes 32 bits ne sont plus pris en charge.Voici l'annonce de GParted Live 1.7.0-8 :Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?