Linux atteint 5 % de parts de marché aux USA et passe en un an de 3 % à 4,28 % en France, selon Statcounter : Une croissance

Qui trouve une explication dans le malaise des utilisateurs de Windows 10 et 11

Windows continue de régner malgré la réticence des utilisateurs

Des exigences matérielles contraignantes : Windows 11 nécessite une puce TPM 2.0, un processeur récent (au moins Intel de 8ᵉ génération ou AMD Ryzen 2000), et une configuration relativement moderne. Cela exclut des millions de machines, encore parfaitement fonctionnelles.

Une interface controversée : certains utilisateurs dénoncent des changements inutiles (menu Démarrer centré, absence de certaines fonctions classiques, menus contextuels simplifiés).

Des pratiques jugées agressives : publicités intégrées, incitation constante à utiliser Microsoft Edge ou OneDrive, mise en avant de Copilot, le chatbot IA intégré.

Windows 10 : 54,94 %

Windows 11 : 41,07 %

Windows 7 et autres : < 4 % cumulés

Les appels au passage à Linux se multiplient donc compte tenu de cette situation



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 460 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il aura néanmoins fallu près de quatre ans pour que Windows 11 s’impose. Un contraste saisissant avec Windows 10, qui avait atteint 40 % d’adoption mondiale un an seulement après sa sortie en 2015.Pourquoi un tel retard ?Autant de freins qui ont ralenti l’adoption, surtout dans les contextes professionnels où la stabilité prime sur la nouveauté.Le cas français : résistance et conservatisme numériqueEn France, les statistiques montrent une résistance notable à cette tendance mondiale. D’après les chiffres actualisés de StatCounter pour la France en juin 2025, la situation est inversée :Le 14 octobre 2025, Microsoft mettra fin au support de Windows 10 . En raison des exigences strictes de Windows 11 en matière de matériel, on estime que 240 millions d'ordinateurs seront abandonnés, soit parce qu'ils présentent des risques pour la sécurité, soit parce qu'ils polluent fortement les déchets électroniques. Votre ordinateur en fait peut-être partie.Depuis l’annonce des spécifications minimales pour Windows 11 (notamment la nécessité d’un TPM 2.0, d’un processeur compatible relativement récent, et d'autres contraintes) des millions de machines encore parfaitement fonctionnelles se sont vues écartées de la mise à jour. Résultat : une obsolescence logicielle programmée qui frappe de plein fouet les consommateurs, contraints à envisager l’achat d’un nouvel appareil pour continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité au-delà de 2025.Face à cette situation, l'initiative Endof10 propose des solutions pour continuer à utiliser le même PC en changeant le système d'exploitation. Parmi ces OS, il y a Zorin OS qui serait conçu pour être le remplaçant idéal de Windows 10. Selon les développeurs de Zorin OS, il donne à votre ordinateur un nouveau souffle avec une expérience rapide, conviviale et sécurisée. Vous pouvez mettre à jour votre ordinateur vers Zorin OS gratuitement et continuer à l'utiliser avec des mises à jour pendant des années.Ils ont notamment déclaré : "Pourquoi dépenser des centaines ou des milliers d'euros dans un nouvel ordinateur pour obtenir Windows 11 alors que vous pouvez libérer le potentiel de votre ordinateur actuel avec Zorin OS ?"Récemment, The Document Foundation, créateur de LibreOffice, s'est également joint à l'initiative Endof10. Selon The Document Foundation, la fin de Windows 10 ne marque pas la fin du choix, mais le début d'une nouvelle ère . Elle affirmait : "Il est temps de changer. Linux et LibreOffice sont prêts — 2025 est l'année idéale pour choisir la liberté numérique !"De même, la campagne « W10 for Exiles » de KDE s'adresse aux millions d'utilisateurs de Windows 10 qui seront confrontés à la fin du support gratuit de leur système d'exploitation. KDE met en avant son environnement de bureau Plasma comme alternative gratuite, moderne et personnalisable, capable de fonctionner efficacement sur des machines plus anciennes.Cette initiative vise à offrir une solution aux utilisateurs dont les ordinateurs ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment l'absence de TPM 2.0 ou de processeurs récents.La page alarmante « Exiles » de KDE s'ouvre sur le texte « Votre ordinateur est bon pour la casse », suivi d'un avertissement selon lequel Microsoft veut transformer les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 en déchets à partir du 14 octobre : « Il peut sembler qu'il continue à fonctionner après cette date pendant un certain temps, mais lorsque Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10, votre ordinateur en parfait état sera officiellement obsolète. »Sous l'image d'une pile de déchets technologiques, dont un téléphone rotatif et quelques lecteurs de disquettes, KDE proclame : « Windows 10 se dégradera au fur et à mesure que de plus en plus de bogues seront révélés. Sans personne pour les corriger, vous risquez d'être piraté. Vos données, votre identité et le contrôle de votre appareil pourraient être volés ». En début d’année , ESET en Allemagne a donné son avis sur la fin prochaine du support de Windows 10 et sur la façon dont cela va affecter environ 65% ou approximativement 32 millions de PC dans ce pays. L'entreprise de sécurité a exprimé son inquiétude à ce sujet, car la grande majorité des propriétaires d'ordinateurs de bureau utilisent encore l'OS sortant (Windows 10), ce qui les rendra vulnérables.Elle a mentionné la politique de prix coûteuse du support étendu payant de Microsoft pour Windows 10 via son programme Extended Security Updates (ESU). L'ESET a également partagé des conseils de sécurité généraux et recommande à la mise à niveau vers Windows 11, mais ajoute également que les utilisateurs de matériel plus ancien non pris en charge pourraient également essayer Linux.Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Envisagez-vous de passer à Linux au vu des développements en cours dans l’écosystème Windows ?Sinon quelles approches comptez-vous implémenter pour rester dans l'écosystème Windows ?Linux est-il trop compliqué pour l’utilisateur moyen ? Pourquoi peine-t-il à s’imposer face à Windows sur le desktop ?