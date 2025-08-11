Debian 13.0 « Trixie » est désormais disponible, alimentée par Linux 6.12 LTS, avec le bureau GNOME 48 par défaut et des mises à jour de paquets tels que OpenJDK Java 21 et Python 3.13

Le projet Debian a annoncé la sortie de Debian 13 « Trixie », une mise à jour majeure qui apporte de nouvelles fonctionnalités, des composants mis à jour et de nombreuses autres améliorations.
Pour rappel, Debian est une distribution Linux libre et open source, développée par le projet Debian, fondé par Ian Murdock en août 1993. Debian est l'un des plus anciens systèmes d'exploitation basés sur le noyau Linux et sert de base à de nombreuses autres distributions Linux.
Après plus de deux ans de développement, Debian 13 « Trixie » est enfin disponible, optimisée par la série de noyaux Linux 6.12 LTS à support à long terme, qui apporte des pilotes nouveaux et mis à jour pour prendre en charge le matériel moderne. Le noyau Linux 6.12 LTS sera officiellement pris en charge avec des mises à jour de sécurité et de correction de bogues jusqu'en décembre 2026.
Les nouvelles fonctionnalités de Debian 13 « Trixie » comprennent la prise en charge officielle de l'architecture RISC-V 64 bits, APT 3.0 comme gestionnaire de paquets par défaut, la prise en charge du démarrage HTTP, la transition vers l'ABI time_t 64 bits prenant en charge les dates au-delà de l'année 2038, la prise en charge de wcurl et HTTP/3 dans cURL, et la prise en charge du dictionnaire Hunspell binaire BDIC.
Debian 13 améliore également la traduction des pages de manuel, ajoute la prise en charge de la vérification orthographique dans les navigateurs web Qt WebEngine, apporte des progrès significatifs pour garantir que les constructions de paquets produisent des résultats reproductibles octet par octet, et introduit un renforcement contre les attaques ROP et COP/JOP sur AMD64 et ARM64.
Une autre nouveauté de Debian 13 est le privilège run0 pour systemd, qui demande le mot de passe de l'utilisateur plutôt que celui de root. systemd crée désormais /tmp en tant que tmpfs par défaut, et la commande apt modernize-sources permet désormais de remplacer l'ancien format SourcesList « one-liner » par le format deb822.
Debian 13 est pris en charge sur les PC 64 bits (amd64), ARM 64 bits (arm64), ARM EABI (armel), ARMv7 (EABI hard-float ABI) ARMhf, PowerPC 64 bits little-endian (ppc64el), RISC-V 64 bits little-endian (riscv64) et IBM System z (s390x).
La mise à niveau de Debian 12 « Bookworm » vers Debian 13 « Trixie » est également possible et assez facile à réaliser en suivant les instructions officielles de mise à niveau. Debian 13 sera pris en charge par des versions mineures régulières qui introduiront des corrections de bogues et des composants mis à jour avec des correctifs de sécurité pendant cinq ans, jusqu'en juin 2030.
Cette sortie intervient alors que Debian est au cur d'un débat complexe sur la gestion des noms d'utilisateur dans ses systèmes. Surnommé « la boîte de Pandore des noms d'utilisateur », cet incident met en lumière le problème fondamental des systèmes Unix/Linux concernant les limitations historiques et les conventions parfois arbitraires de gestion des noms d'utilisateur.
Le téléchargement de Debian 13 est possible sous forme d'images live préinstallées avec les environnements de bureau KDE Plasma 6.3, GNOME 48, Xfce 4.20, Cinnamon 6.4, LXQt 2.1, MATE 1.26.1 et LXDE 13. Les images d'installation pour toutes les architectures prises en charge mentionnées ci-dessus sont également disponibles au téléchargement.
Source : Debian
