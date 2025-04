L'édition Debian de Linux Mint prend en charge les installations OEM avec LMDE 7, de sorte que Linux Mint peut être préinstallé sur des ordinateurs vendus dans le monde entier, ce qui change vraiment la donne

Cette amélioration survient peu de temps après que Linux Mint a détrôné MX Linux en tant que distribution la plus populaire sur DistroWatch . Avec plus de 2 400 visites par jour en décembre 2024, l'ascension de Linux Mint témoigne d'un regain d'intérêt pour son interface conviviale, sa stabilité et son support robuste.Le 9 avril dernier, Linux Mint a publié sa lettre d'information mensuelle et apporté quelques mises à jour passionnantes. Tout d'abord, les recherches de fichiers dans le gestionnaire de fichiers Nemo vont bénéficier d'un sérieux coup de pouce. En particulier, Nemo bénéficiera de nouvelles capacités de filtrage qui permettront d'effectuer des recherches en utilisant des expressions régulières pour faire correspondre les noms de fichiers.Par ailleurs, Cinnamon prend enfin des mesures pour prendre en charge Wayland. Bien que les développeurs aient indiqué que les dispositions de clavier et les méthodes d'entrée de Wayland sont actuellement en phase de test fonctionnel, elles ne sont pas encore prêtes pour la production.Ensuite, la version 7 de LMDE est désormais prête à prendre en charge l'installation OEM complète. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et les particuliers qui souhaitent expédier ou donner des ordinateurs préchargés avec Linux Mint.Avec le support des OEM, une machine peut être préparée pour un propriétaire potentiel sans spécifier les détails de l'utilisateur tels que le nom d'utilisateur, le mot de passe ou la disposition du clavier. L'utilisateur final configure ensuite ces paramètres à l'aide d'un assistant de première exécution, ce qui facilite grandement le processus d'intégration.Enfin, une autre évolution concerne CJS, le moteur JavaScript de Cinnamon. Traditionnellement, CJS partageait le même numéro de version que Cinnamon. À l'avenir, il sera versionné en fonction du moteur JavaScript sous-jacent de Mozilla et mis à jour indépendamment.Toutefois, comme indiqué dans la lettre d'information, ces fonctionnalités présentées en avant-première sont prévues pour les prochaines versions. Elles ne sont donc pas encore disponibles.Le gestionnaire de fichiers de Nemo a été amélioré. Sa fonctionnalité de recherche a évolué avec l'ajout d'un nouveau filtre permettant de trouver des fichiers à l'aide d'expressions régulières correspondant à leurs noms.Linux Mint a indiqué qu'elle travaillait actuellement sur l'ajout de la prise en charge des dispositions de clavier et des méthodes d'entrée dans Cinnamon sous Wayland. Selon l'équipe, cette fonctionnalité est opérationnelle, mais elle n'est pas encore tout à fait prête.Bien que ce soit une bonne nouvelle pour la compatibilité avec Wayland, cela peut avoir un impact sur la compatibilité avec les boîtes à outils et les méthodes d'entrée pour les langues asiatiques. L'équipe de Linux Mint a déclaré qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps pour la finaliser et la tester correctement.LMDE 7, qui sera basé sur la prochaine version de Debian Stable, sera entièrement compatible avec les installations OEM. Grâce aux installations OEM, Linux Mint peut être préinstallé sur des ordinateurs vendus dans le monde entier. C'est une fonctionnalité très importante et c'est l'une des rares choses qui n'était pas prise en charge par LMDE.OEM signifie « Original Equipment Manufacturers » (fabricants d'équipements d'origine). Ce terme désigne non seulement les fabricants, mais aussi toutes les entreprises, grandes ou petites, qui vendent des ordinateurs. Cette fonction est également utilisée par les particuliers qui donnent ou vendent leurs ordinateurs.Lorsque vous préparez un ordinateur pour la vente, vous ne connaissez pas son futur utilisateur. Vous ne pouvez pas choisir le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Les grandes entreprises peuvent même ne pas connaître la langue, le fuseau horaire ou la disposition du clavier de l'utilisateur. Cette fonction permet donc de préinstaller le système sur l'ordinateur, sans avoir à sélectionner les détails de l'utilisateur.Ces informations sont ensuite demandées à l'utilisateur par le biais d'un assistant de première exécution lorsque l'ordinateur est allumé.Linux Mint a changé la façon dont elle gère les numéros de version du moteur JavaScript qui alimente le bureau Cinnamon. Auparavant, l'interpréteur JavaScript (CJS) partageait le même numéro de version que l'environnement de bureau Cinnamon et n'était mis à jour que lorsque Cinnamon lui-même était mis à jour.Désormais, CJS sera versionné en fonction du moteur JavaScript de Mozilla qu'il utilise, et il sera mis à jour indépendamment de Cinnamon. Cela signifie que :Ce changement sera particulièrement bénéfique pour les distributions Linux telles que Debian et Ubuntu, car il leur sera plus facile de livrer Cinnamon sans avoir à maintenir plusieurs versions du moteur JavaScript de Mozilla.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces mises à jour de Linux Mint Debian Edition crédibles ou pertinentes ?