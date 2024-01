Linux Mint 21.3 est disponible, elle est la première version officielle du système d'exploitation avec le support de Wayland

Linux Mint 21.3 est une version de support à long terme qui sera supportée jusqu'en 2027. Elle est livrée avec un logiciel mis à jour et apporte des améliorations et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour rendre votre bureau encore plus confortable à utiliser.



Informations importantes :



Les notes de version fournissent des informations importantes sur les problèmes connus, ainsi que des explications, des solutions de contournement et des solutions.



Configuration requise :



2 Go de RAM (4 Go recommandés pour une utilisation confortable).

20 Go d'espace disque (100 Go recommandés).

Résolution 1024×768 (pour les résolutions inférieures, appuyez sur ALT pour faire glisser les fenêtres à l'aide de la souris si elles ne tiennent pas dans l'écran).



Instructions de mise à jour :



Si vous utilisez la version BETA, vous n'avez pas besoin de mettre à jour, utilisez le gestionnaire de mise à jour pour appliquer les mises à jour disponibles.

Après avoir éliminé avec succès les bogues de la version bêta, les développeurs de Mint sont allés de l'avant et ont approuvé une version stable. On peut donc raisonnablement s'attendre à ne pas rencontrer de problèmes majeurs lors de l'installation ou de l'utilisation Linux Mint 21.3. Mint est basé sur Ubuntu 22.04 LTS et continue d'utiliser le noyau Linux 5.15 par défaut, mais des noyaux plus récents sont disponibles à l'installation dans le système d'exploitation.Lors des tests, on a trouvé que la prise en charge de Wayland par Cinnamon était bien équilibrée. Il n'est pas parfait, mais on n'a rencontré aucun problème majeur qui ait empêché de travailler. On n'a tenté que des tâches "basiques" comme la navigation sur le web, la lecture de musique et l'ajout d'applets lors des tests. Cependant, la prise en charge de Wayland par Cinnamon n'en est qu'à ses débuts, elle n'est pas activée par défaut et les développeurs de Linux Mint s'attendent à ce qu'elle ne soit pas assez bonne pour tout le monde avant la série 23.x (prévue pour 2026) au plus tôt.Pour l'essayer et voir si ça fonctionne : Sélectionnez la session 'Cinnamon on Wayland (Experimental)' dans le sélecteur de session de l'écran de connexion, puis connectez-vous normalement.De plus, la dernière version de Mozilla Firefox est préinstallée (sous forme de deb, pas de Snap).Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve une toute nouvelle catégorie de modules complémentaires de bureau - "Actions" - qui améliorent le menu contextuel du clic droit. (Ainsi, pour les fichiers .iso, il y a deux nouveaux choix : "Vérifier" ou "Créer une clé USB amorçable"). Il y a également "", ainsi qu'un "" pour les applications de Linux Mint.Source : Linux Mint Quel est votre avis sur cette mise à jour ?