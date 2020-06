Linux Mint 20 « Ulyana » est disponible, cette version n'est publiée que sur l'architecture 64 bits Et se sépare du format snap 0PARTAGES 6 0 Linux Mint 20 « Ulyana » est désormais disponible en version stable. Conformément à ce qui avait déjà été annoncé, cette version n’est publiée qu’en 64 bits, suite à la décision prise par Canonical de ne plus prendre en charge l'architecture 32 bits d'Ubuntu 19.10 et Ubuntu 20.04 LTS.



Parmi les outils qui ont été enlevés, notons aussi le retrait du format snap qui a suivi la décision impopulaire des développeurs de retirer aussi bien GIMP que VLC de Mint. Comme AppImage et Flatpak, Snap permet d’installer et mettre à jour plus simplement des applications Linux de manière transversale sur plusieurs distributions. Le format snap intègre à la fois l’application et les bibliothèques nécessaires, dans un seul paquet. Selon les concepteurs de Linux Mint, le Snap Store écrase une partie de la base APT de la distribution : « Les applications de ce store ne peuvent pas être auditées, épinglées ou corrigées. Vous avez autant de contrôle sur ces fichiers qu’avec un système propriétaire, c’est-à-dire... aucun contrôle. Il s’accorde les droits root et s’installe sans vous le demander ».



Cette version s’accompagne de Warpinator, une réimplémentation de Giver(un outil introduit avec Linux Mint 6 dans qui pouvait partager des fichiers sur le réseau local les uns des autres et vous pouviez simplement glisser-déposer des fichiers de l'un à l'autre). Pour le responsable du projet, la configuration du serveur (FTP, NFS, Samba) est l’idéal pour les transferts de fichiers occasionnels entre deux ordinateurs, et c'est vraiment dommage d'utiliser des médias externes (services Internet, clés USB, disques durs externes) juste pour partager des fichiers quand il y a un réseau local qui pourrait faire exactement cela. Avec Warpinator, Linux Mint 20 ramène le partage de fichiers facile à travers le réseau local.



Linux Mint 20 offre une prise en charge améliorée de NVIDIA Optimus. L'applet NVIDIA Prime affiche maintenant votre moteur de rendu GPU et vous pouvez sélectionner la carte sur laquelle vous voulez vous rendre directement dans son menu. Le profil NVIDIA « On-Demand » est désormais entièrement pris en charge. Lorsque vous êtes dans ce mode, c'est votre carte Intel qui effectue le rendu de la session et une option de menu est disponible pour vous permettre de décharger une application particulière sur votre carte NVIDIA. Sélectionnez une application dans le menu, effectuez un clic droit et sélectionnez « Exécuter avec NVIDIA GPU ».





Barre des tâches



XAppStatusIcon a reçu la possibilité de gérer les événements de défilement de la molette de la souris et une nouvelle fonction similaire à gtk_menu_popup() qui rend encore plus facile qu'auparavant le portage d'applications depuis GtkStatusIcon.



Dans toutes les éditions (Cinnamon, MATE et Xfce), de nombreuses icônes de la barre des tâches ont été harmonisées, étant donné les icônes symboliques et la prise en charge HiDPI.





Blueberry, mintupdate, mintreport, nm-applet, mate-power-manager, mate-media, redshift, rhythmbox utilisent tous XAppStatusIcon et donnent à la barre des tâches un aspect cohérent dans Mint 20.



Améliorations de XApps



L’éditeur de texte Xed a reçu la possibilité de joindre des lignes et de supprimer les lignes blanches avant d'enregistrer des fichiers.



Xviewer a été doté de nouveaux boutons sur sa barre d'outils notamment pour le plein écran et diaporama. De plus, le lecteur d’image se souvient si sa fenêtre a été agrandie.



Dans Xreader, un bouton d'impression a été ajouté à la barre d'outils.



Depuis le 14 juin 2020, Linux Mint 20 « Ulyana » est disponible en version bêta. Le système d'exploitation est livré avec le noyau Linux 5.4 et est basé sur Ubuntu 20.04. Linux Mint 20 a même un support officiel jusqu'en 2025 ! Mieux encore, vous pouvez choisir parmi trois environnements de bureau: Cinnamon (4.6), MATE (1.24) et Xfce (4.14).





Clément Lefebvre, responsable du projet Linux Mint, a remercié les bêta testeurs pour leur participation, notant que grâce à eux, 167 rapports ont pu être traité parmi lesquels certains qui pointaient vers des bogues importants qui ont été corrigés. « Parmi d'autres changements importants, la mise à l'échelle fractionnelle de Cinnamon a été rendue plus intuitive, de nombreux problèmes de traduction ont été résolus, les installations chiffrées LVM ne nécessitent plus de connexion Internet, la sélection de la disposition des panneaux a été rétablie dans l'écran de bienvenue, la prise en charge des icônes StatusNotifier (applications Qt et Electron) a été amélioré. De nombreux composants ont reçu des corrections de bogues et, comme toujours, la phase BETA nous a permis d'identifier de nouveaux problèmes et d'obtenir une meilleure version ».



Cependant, l’équipe a du se résoudre à prendre des décisions difficiles. Par exemple les nouvelles couleurs Mint-Y sont désormais reportées à Linux Mint 20.1. La modification qui rendait le menu Grub toujours visible a été annulée et le thème Grub, qui dans cette version empêchait Linux Mint 20 de démarrer sur des ordinateurs portables particuliers, a été supprimé.



Télécharger Linux Mint 20 'Ulyana' (MATE, Xfce)



Source :



Voir aussi :



