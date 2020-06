De façon historique, Lenovo a toujours certifié uniquement certains produits avec un sous-ensemble limité de configurations matérielles pour les utilisateurs qui déploient Linux sur un ordinateur de bureau ou un poste de travail mobile. Le cas de certains ordinateurs portables ThinkPad de la série P l’illustre , mais l’entreprise a décidé d’aller plus loin ;. L’entreprise se veut claire : elle va désormais donner le choix entre Ubuntu et RedHatLesdits ordinateurs seront alignés sur une LTS dans le cas d’Ubuntu. En plus de la certification RedHat, Lenovo annonce un partenariat avec le projet Fedora dans le cadre d’un programme pilote qui cible les ordinateurs ThinkPad P53 et les systèmes P1 de deuxième génération.Ce n’est pas une annonce liée, mais il convient de rappeler que la note d’information de Lenovo intervient au moment où l’on se pose la question de savoir si la distribution Linux Lite peut remplacer Windows dans la filière des ordinateurs de bureau. En effet, avec la sortie de sa version 5 , sa présentation en tant que système d’exploitation passerelle mis sur pied pour rendre la transition de Windows vers Linux aussi aisée que possible est plus que jamais mise en avant. Linux Lite 5.0 ne corrige malheureusement pas l’une des plus grosses tares connues pour faire partie des raisons pour lesquelles Linux n’arrive pas à s’imposer dans la filière des systèmes d’exploitation de bureau face à Windows : l’éditeur ne propose pas de partenariat avec un fabricant d’équipement d’origine (OEM). À date, UOS Linux est l’un des rares systèmes d’exploitation basés sur le noyau Linux à adopter cette approche. Avec la sortie de UOS Linux (ou Deepin Linux v20) en mars dernier , l’éditeur assure que le système d’exploitation prend en charge des processeurs de fabricants locaux comme Longsoon et Sunway. La manœuvre est destinée à s’assurer que ce dernier soit installé sur des ordinateurs dotés dudit matériel et livrés aux utilisateurs. Union Tech annonce des temps de démarrage pouvant descendre jusqu’à 30 secondes sur lesdites plateformes. En sus, le groupe annonce des partenariats avec des entreprises comme Huawei dans le but de voir le système d’exploitation installé par défaut sur ses ordinateurs portables. La stratégie vise à faire en sorte que l’OS gagne plus en popularité au niveau national ; une approche qui pourrait avoir des retombées positives pour le système d’exploitation à l’échelle globale.C’est quasi pareil pour Lenovo : Linux gagnera en popularité sur ses ordinateurs portables. L’approche pourrait ensuite avoir un effet positif sur l’aura de Linux à l’échelle globale. Lenovo pour sa part justifie sa manœuvre par la nécessité d’accorder la priorité aux besoins des utilisateurs finaux spécialisés. L’entreprise va donc s’assurer au travers de cette initiative d’offrir la meilleure expérience Linux prête à l'emploi possible pour son public cible : développeurs, scientifiques de données, professionnels de l’intelligence artificielle, etc. C’est d’ailleurs pour cela qu’en plus du support technique lié aux problématiques comme ceux de la gestion des pilotes pour le matériel (l’entreprise va fournir les pilotes aux mainteneurs Linux), Lenovo entend pourvoir lesdits ordinateurs d’une large sélection d’outils logiciels et de frameworks spécialisés.Source : Lenovo Que pensez-vous de cette initiative ?Partagez-vous l’avis selon lequel la préinstallation par les OEM est l’un des ingrédients majeurs qui a manqué à ce que Linux s’impose sur le desktop ?Pourquoi les alternatives à Windows basées sur Linux peinent-elles à s'imposer aux yeux du public ?