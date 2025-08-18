Newelle 1.0, l'assistant IA pour GNOME, est disponible avec le chat vocal et peut faire des recherches web, lancer des commandes de terminal, lire des sites web, gérer des fichiers et éditer des documents

Newelle, l'assistant virtuel alimenté par l'IA pour Linux et GNOME, a récemment publié la version 1.0 en mettant l'accent sur l'extensibilité et la productivité. Le nouveau cadre de mini applications permet désormais aux développeurs de créer des mini applications personnalisées qui apparaissent directement dans la barre latérale. Newelle introduit également une mini-application de navigation intégrée, qui permet aux utilisateurs de naviguer sur le web et d'attacher des pages web sans quitter l'assistant.
GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre. Cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. GNOME est avec KDE la principale alternative libre et grand public aux interfaces des systèmes d'exploitation plus répandus (c'est-à-dire Windows et Mac OS X).
En élargissant les flux de travail des utilisateurs au sein d'une interface unique, la version 1.0 de Newelle améliore sa gestion des fichiers avec la prise en charge d'opérations de fichiers multiples et ajoute un éditeur de fichiers dédié pour apporter des modifications directes aux fichiers et aux blocs de code. Suite à ces améliorations, une mini application Terminal intégrée est désormais disponible, rationalisant l'accès des développeurs à la ligne de commande au sein de Newelle.
En s'appuyant sur la personnalisation, les prompts programmables permettent maintenant un contenu dynamique en utilisant des conditionnels et des chaînes aléatoires. La mise à jour ajoute également la prise en charge de l'exécution de sites Web HTML, CSS et JavaScript directement dans l'application, et introduit des capacités multilingues pour la synthèse vocale Kokoro et les composants Whisper.CPP. Pour une plus grande facilité d'utilisation, les utilisateurs peuvent modifier les noms des chats, et de nouvelles extensions telles que Calendar et Image Generator sont incluses. Des corrections de bugs mineurs et une nouvelle animation sur le changement de chat complètent la version.
Fonctionnalités
Les principales fonctionnalités de Newelle 1.0 sont énumérées ci-dessous :
- Personnalisation avancée : Adaptation de l'application à l'aide d'un large éventail de paramètres
- Prise en charge flexible des modèles : Choix parmi plusieurs modèles d'IA et fournisseurs pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs
- Exécution des commandes du terminal : Exécution à la volée des commandes suggérées par l'IA
- Extensions : Ajout de fonctionnalités et modèle à Newelle
- Support vocal : Discussion avec Newelle, avec la prise en charge de nombreux modèles Speech To Text et TTS, avec des options de traduction.
- Mémoire à long terme : Mémorisation des conversations des chats précédents
- Chat avec des documents : Discussion avec vos propres documents
- Recherche sur le Web : Obtention de réponses fiables à l'aide de la recherche sur le Web
- Lecture de sites Web : Récupération des informations sur les sites Web en ajoutant le préfixe #https://.. au prompt (instruction générative)
- Gestionnaire de profils : Création de profils de paramètres et passage de l'un à l'autre
- Gestionnaire de fichiers intégré : Gestion de fichiers avec l'aide d'AI
- Formatage riche : Prise en charge des formats Markdown et LaTeX
- Édition du chat : Modification ou suppression de n'importe quel message et gestion facilité des prompts.
Extensions
Newelle prend en charge les extensions afin d'étendre ses fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent utiliser les extensions existantes ou créer les leurs pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'application.
Source : Newelle 1.0
