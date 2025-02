Red Hat est une société américaine de logiciels qui fournit des produits logiciels open source aux entreprises et est une filiale d'IBM. Red Hat crée, entretient et contribue à de nombreux projets de logiciels libres. Elle a acquis les bases de code de plusieurs logiciels propriétaires par le biais de fusions et d'acquisitions d'entreprises, et a publié ces logiciels sous des licences open source. Depuis mars 2016, Red Hat est la deuxième entreprise contributrice au noyau Linux version 4.14 après Intel.Voici les prévisions de Christian F.K. Schaller :Red Hat examine comment Fedora Workstation peut utiliser l'intelligence artificielle (IA). Grâce à l'effort de Granite d'IBM, Red Hat dispose d'un moteur d'IA qui est disponible sous des conditions de licence open source appropriées et qui peut être étendu à de nombreux cas d'utilisation différents. L'équipe Granite d'IBM a également un plan agressif pour publier des versions mises à jour de Granite, incorporant de nouvelles fonctionnalités d'intérêt particulier pour les développeurs, comme faire de Granite un excellent moteur pour alimenter les EDI et les outils similaires.Christian F.K. Schaller déclare que Red Hat réfléchi à diverses idées au sein de l'équipe sur la manière d'utiliser l'IA pour fournir des fonctionnalités améliorées ou nouvelles aux utilisateurs de GNOME et de Fedora Workstation. Il s'agit notamment de s'assurer que les utilisateurs de Fedora Workstation ont accès à d'excellents outils comme RamaLama, que la mise en place de l'IA accélérée dans Toolbx est simple, pour offrir un bon assistant de code basé sur Granite et trouver points d'intégration intéressants.La communauté Wayland a eu quelques défis à relever en 2025, avec des frustrations à plusieurs reprises dues au fait que le développement de nouveaux protocoles prenait beaucoup de temps. Une partie de ces frustrations était due à la difficulté de trouver suffisamment de personnes à travers de multiples projets ayant le temps de suivre et d'aider à la révision, tandis que d'autres parties étaient de véritables désaccords sur le type de choses qui devraient être des protocoles Wayland ou non.Christian F.K. Schaller pense que ce problème a été quelque peu résolu avec une compréhension générale avec l'espace de noms "" pour une raison, pour permettre aux gens d'avoir un espace pour réviser et faire des protocoles sans s'attendre à ce qu'ils soient universellement mis en œuvre. Cela permet aux protocoles qui n'intéressent qu'un sous-ensemble de la communauté d'aller dans "" et donc aux protocoles qui n'intéressent pas GNOME et KDE, par exemple, d'avoir un endroit où vivre.L'autre problème plus pratique est celui de la disponibilité des personnes pour aider à la révision des protocoles ou pour fournir des implémentations de référence. Dans un espace comme Wayland où vous avez besoin de plusieurs personnes issues de plusieurs projets différents, il peut parfois être difficile d'impliquer suffisamment de personnes à un moment donné pour faire avancer les choses, car les différents projets ont des priorités différentes et, bien sûr, les développeurs impliqués peuvent être occupés ailleurs.Une chose que Red Hat a faite pour essayer d'aider est de mettre en place une petite équipe interne, dirigée par Jonas Ådahl, pour discuter des protocoles Wayland en cours et assigner à des personnes la responsabilité de suivre les protocoles qui nous intéressent. Cela a été utile à la fois pour développer un consensus interne sur la meilleure façon d'avancer, mais la contribution de Red Hat en amont est devenue plus efficace grâce à cela.Christian F.K. Schaller pense aussi que les protocoles Wayland vont s'effacer un peu à l'avenir. Red Hat est actuellement à la dernière étape de la "" de la communauté sur Wayland et il y a donc beaucoup d'attention sur ce point, mais une fois dépassé cette phase, on verra probablement des cas comme les extensions X.org au fil du temps, à savoir que la plupart du temps, les nouvelles extensions sont tellement niches que 95% de la communauté n'y prête pas attention ou ne s'en préoccupe pas. Il y aura toujours une nouvelle technologie qui créera le besoin de nouveaux protocoles importants, mais ceux-ci sont susceptibles d'arriver à une cadence relativement lente.En ce qui concerne les protocoles Wayland concrets, la chose la plus importante pour Red Hat est la prise en charge du HDR pour Linux. Depuis, le protocole HDR a été fusionné. En ce qui concerne les progrès concrets sur la prise en charge du HDR, Jonas Adahl a soumis des demandes de fusion pour les contrôles HDR de l'interface utilisateur pour le Centre de contrôle GNOME. Cela signifie que vous pourrez configurer l'utilisation du HDR sur votre système dans la prochaine version de Fedora Workstation.Selon Christian F.K. Schaller, les choses pourraient ralentir un peu au fur et à mesure parce que toutes les fonctionnalités majeures fonctionnent bien maintenant. Le support de PulseAudio fonctionne bien. Les rapports de la communauté pro-audio montrent que PipeWire fonctionne aussi bien ou mieux que JACK pour la plupart des gens en termes de latence par exemple, et quand les problèmes avec pro-audio tendent à être plus souvent causé par des problèmes de pilotes déclenchés par PipeWire essayant d'utiliser le périphérique d'une manière que JACK n'a pas.Ces problèmes ont été résolus en ajoutant de plus en plus d'options pour coder en dur certaines options dans PipeWire, de sorte que, tout comme avec JACK, vous pouvez forcer PipeWire à ne pas essayer des choses avec lesquelles le pilote a des problèmes. Bien sûr, corriger les pilotes serait la meilleure solution, mais certaines de ces cartes audio professionnelles sont tellement spécialisées qu'il est difficile de trouver des développeurs qui veulent travailler dessus ou qui ont du matériel à tester.Red Hat continue à développer le support vidéo, bien qu'il soit maintenant très solide. La prise en charge de la capture d'écran est considérée comme totalement mature, mais la prise en charge des caméras est toujours un peu en cours, en partie parce que du changement de génération dans le paysage des caméras, les caméras UVC étant supplantées par les caméras MIPI. La résolution de ce changement de génération ne concerne pas uniquement PipeWire bien sûr, mais cela rend le paysage plus volatile pour faire mûrir quelque chose. L'avantage est que les applications utilisant PipeWire peuvent facilement basculer entre les caméras UVC V4L2 et les caméras MIPI libcamera, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience fluide pendant cette période de transition.Mais même avec les défis que cela pose, Red Hat avance rapidement avec le support des caméras Firefox PipeWire activé par défaut dans Fedora, Chrome qui arrive rapidement et OBS Studio qui supporte PipeWire depuis un certain temps déjà. Enfin, SDL3 est désormais disponible avec la prise en charge des caméras PipeWire.Hans de Goede, Milan Zamazal et Kate Hsuan continuent de travailler pour s'assurer que les caméras MIPI fonctionnent sous Linux. Les caméras MIPI sont un pas en avant en termes de capacités techniques, mais pour l'instant un peu en arrière en termes d'open source car beaucoup de vendeurs pensent qu'ils ont une « sauce secrète » dans les piles de caméras MIPI. Les travaux de Red Hat se concentrent principalement sur le fonctionnement de la pile MIPI d'Intel sous Linux, l'agrégateur MIPI de Lattice étant actuellement le plus grand obstacle pour certains ordinateurs portables. Alan Stern, le mainteneur du noyau USB, se penche actuellement sur la question, car il possède lui-même le matériel.Quelques améliorations majeures de la pile Flatpak ont eu lieu récemment avec le portail USB fusionné en amont. Le portail USB est issu du financement du fonds souverain pour GNOME et offre un moyen plus sûr de donner aux applications en bac à sable l'accès à vos périphériques USB. Dans le même ordre d'idée, Red Hat travaille toujours à rendre lessystème installables via Flatpak, le cas d'utilisation étant les applications qui ont un démon système pour communiquer avec un matériel spécifique par exemple (généralement via USB).Red Hat consacre beaucoup d'efforts à l'accessibilité ces jours-ci. Cela inclut le travail sur les portails et les extensions Wayland pour faciliter l'accessibilité, le travail sur le lecteur d'écran ORCA et ses dépendances pour s'assurer qu'il fonctionne parfaitement sous Wayland. Travailler sur GTK4 pour s'assurer que nous avons un support d'accessibilité de premier ordre dans la boîte à outils et plus encore.En 2024, Milan Crha a obtenu la prise en charge de la signature du pilote NVIDIA pour son utilisation dans le cadre d'un démarrage sécurisé. La principale fonctionnalité sur laquelle Milan se penche actuellement est la prise en charge de DNF5 dans le logiciel GNOME. Cela résoudra l'un des plus vieux désagréments, à savoir que la ligne de commandeet le logiciel GNOME maintiennent deux caches de paquets distincts. Martin Stransky et Jan Horak ont travaillé pour que Firefox soit prêt pour le futur, avec beaucoup de travail pour s'assurer qu'il supporte les portails nécessaires pour fonctionner comme un flatpak et en apportant le support HDR à Firefox. Martin vient de faire fusionner ses correctifs HDR pour Firefox. Ainsi, avec le support de la caméra PipeWire, le support Flatpak et le support HDR en place, Firefox sera prêt pour le futur.