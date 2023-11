Diriger une partie de l'effort de prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) et de la gestion des couleurs.

Diriger Xwayland en tant que pierre angulaire de la rétrocompatibilité avec les clients X11

Développer l'infrastructure pour supporter les solutions modernes de bureau à distance

Examen et développement de la prise en charge de la synchronisation explicite dans le protocole Wayland et les projets pertinents.

Création de Libei afin de fournir une solution pour l'émulation et la capture d'entrée

Co-animation de l'initiative Wakefield pour faire fonctionner OpenJDK avec (X)Wayland

Et des dizaines d'autres initiatives passées et à venir.

Bonjour à tous, je fais partie du groupe d'ingénierie et de produits qui se concentrent sur l'affichage graphique et les GPU pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL), et je souhaite vous faire part d'une décision que nous avons récemment prise en matière de produits et d'ingénierie. Je souhaite vous présenter le contexte et vous expliquer les efforts que nous avons déployés pour parvenir à cette décision.La transition du système X Window, vieux de plus de 30 ans, vers la nouvelle pile basée sur Wayland a lieu depuis une quinzaine d'années, et Red Hat a été impliqué dès le début. Au fil du temps, il est devenu évident que le protocole X11 et le serveur Xorg présentaient des problèmes fondamentaux qui devaient être résolus, et Wayland était la solution. Aujourd'hui, Wayland est reconnu comme la solution de facto en matière de fenêtrage et d'infrastructure d'affichage.Tout au long de cette transition, Red Hat a pris en charge les piles X.org et Wayland. Cela divise le temps dont nous et la communauté en amont disposons pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités et pour corriger les bogues.Ceci étant dit, la communauté a développé de nouvelles fonctionnalités et comblé les lacunes de Wayland, tandis que le développement du serveur Xorg et de l'infrastructure X11 s'est arrêté. Bien qu'il soit formidable que Wayland ait été grandement amélioré, cela signifie qu'il y a une charge de maintenance accrue dans les deux piles, avec beaucoup de nouveau travail à maintenir dans Wayland et beaucoup de travail plus ancien à maintenir dans X.org. Cette situation est devenue difficile à maintenir.Au fur et à mesure que Wayland a progressé et est devenu plus performant, nous avons travaillé en amont et en interne avec de nombreux fournisseurs de matériel et de logiciels, des clients, l'industrie des effets visuels (VFX) et des projets en amont afin de comprendre et de développer les projets nécessaires pour combler l'écart de fonctionnalités et même étendre la pile Wayland. Je suis très fier du travail que nous avons accompli :Nous tenons à saluer les efforts considérables déployés par toutes ces organisations et tous ces individus, en particulier le reste de la communauté en amont, sans laquelle ce projet n'aurait jamais atteint une telle maturité. Cet effort nous a donné la confiance nécessaire pour faire de Wayland la solution par défaut pour la plupart des cas d'utilisation dans RHEL 8, suivi par la dépréciation du serveur Xorg dans RHEL 9, avec l'intention de le supprimer dans une version future. Au début de cette année (2023), dans le cadre de la planification de RHEL 10, nous avons réalisé une étude pour comprendre le statut de Wayland, non seulement du point de vue de l'infrastructure, mais aussi du point de vue de l'écosystème. Le résultat de cette évaluation est que, bien qu'il y ait encore des lacunes et des applications qui nécessitent un certain niveau d'adaptation, nous pensons que l'infrastructure et l'écosystème Wayland sont en bon état, et que nous sommes sur la bonne voie pour que les obstacles identifiés soient résolus d'ici la sortie de RHEL 10, prévue pour la première moitié de 2025.Nous avons donc décidé de supprimer le serveur Xorg et les autres serveurs X (à l'exception de Xwayland) de RHEL 10 et des versions suivantes. Xwayland devrait être en mesure de gérer la plupart des clients X11 qui ne seront pas immédiatement portés sur Wayland, et si nécessaire, nos clients seront en mesure de rester sur RHEL 9 pour son cycle de vie complet tout en résolvant les spécificités nécessaires à la transition vers un écosystème Wayland. Il est important de noter que "" et "" ne sont pas synonymes, X11 est un protocole qui continuera à être supporté par Xwayland, tandis que Xorg Server est l'une des implémentations du protocole X11.Bien que nous reconnaissions l'énergie derrière certaines distributions et les spins Fedora évoluant vers un avenir similaire, cette décision est limitée à RHEL 10 - nous reconnaissons que d'autres distributions Linux ont des besoins et des structures de décision différents, et en outre nous ne sommes pas au courant de plans pour des efforts similaires dans Fedora, et nous ne sommes pas non plus impliqués dans des efforts similaires en dehors du partage de nos connaissances.Nous avons travaillé à recueillir des commentaires, mais nous savons que nous ne pouvons pas nous adresser directement à tout le monde. Si vous avez des idées ou des questions à ce sujet, nous vous invitons à rejoindre la discussion que nous avons mise en place sur le portail client.Cette décision nous permettra de concentrer nos efforts, à partir de RHEL 10, sur une pile et un écosystème modernes. Cela signifie que nous pourrons nous attaquer à des problèmes tels que le HDR, une sécurité accrue, des configurations avec des écrans mixtes à faible et haute densité ou des écrans à très haute densité, une meilleure connexion à chaud GPU/affichage, de meilleurs gestes et défilement, etc. Nous sommes convaincus que Wayland fournira une plateforme solide et nous sommes impatients de travailler avec la communauté et tous nos partenaires et clients pour construire l'avenir de Linux.