Le noyau Linux envisage dactiver par défaut les « extensions C de Microsoft » (option de compilation -fms-extensions) dans sa version 6.19. Cette option, utilisée avec les compilateurs GCC et Clang, permet de reconnaître certaines constructions non standard du langage C inspirées de Microsoft Visual C++, comme les structures ou unions anonymes. Le but est de simplifier certaines parties du code du noyau et daméliorer sa lisibilité. Étant dans la branche « kbuild-next », ces correctifs pourraient être soumis pour la fenêtre de fusion du noyau Linux 6.19, sauf objection de la part de développeurs éminents du noyau Linux ou de Linus Torvalds lui-même.
Deux correctifs sont placés dans la branche « kbuild‑next » du développement du noyau Linux pour activer par défaut loption de compilation ‑fms‑extensions partout afin de permettre à GCC et LLVM/Clang d'utiliser les extensions C de Microsoft lors de la compilation du noyau Linux. Si certains décrient un comportement de type Microsoft, l'apparition de ces correctifs dans kbuild-next suggère qu'ils sont prêts à être adoptés à l'échelle du système.
L'option du compilateur -fms-extensions prise en charge par la GCC et Clang permet d'activer certaines constructions C/C++ non standard utilisées dans les fichiers d'en-tête Microsoft et prises en charge par le compilateur Microsoft Visual C/C++. Dans le cadre du développement du noyau Linux, l'activation des extensions C de Microsoft permettrait d'inclure une structure ou une union balisée de manière anonyme dans une autre structure/union.
Le développeur Rasmus Villemoes explique : « activer les extensions -fms qui permettraient d'obtenir un « code plus élégant » et d'autres ont déjà souligné par le passé le potentiel d'économie d'espace de pile et les avantages généraux liés à la possibilité de tirer parti du comportement de Microsoft C ».
Linus Torvalds s'est joint à la discussion sur la liste de diffusion et ne semble pas être contre l'activation de -fms-extensions à partir du noyau Linux 6.19, qui arrivera l'année prochaine. Le deuxième correctif concerne kbuild : ajouter « -fms-extensions » aux zones avec des CFLAGS dédiés afin de garantir que -fms-extensions soit transmis aux architectures CPU qui dépendent de leurs propres CFLAGS plutôt que des KBUILD_CFLAGS principaux.
Linux 6.19 gérera mieux les systèmes de fichiers Minix corrompus
Pour ceux qui utilisent encore les systèmes de fichiers Minix, créés il y a près de 40 ans, le noyau Linux 6.19 devrait apporter quelques corrections au pilote Minix afin d'améliorer la gestion des images de systèmes de fichiers corrompus. Des bogues de corruption ont été découverts dans le pilote du système de fichiers Minix du noyau. Ceux-ci sont actuellement traités afin de pouvoir signaler ladite corruption et corriger les bogues sous-jacents détectés.
En attendant, le noyau Linux 6.18 améliorera le sous-système HID avec un pavé tactile haptique, l'amélioration de la gestion audio Sony DualSense, la flexibilité HID-BPF, le renforcement de la sécurité des ioctls hidraw, le retour de force PIDFF et la configuration Intel QuickI2C. Ces mises à jour comblent les lacunes des systèmes d'exploitation propriétaires, favorisant une meilleure expérience utilisateur et une meilleure compatibilité matérielle.
Alors que la communauté travaille à la sortie de la version stable du noyau Linux 6.18, prévue vers fin décembre 2025, Linux 6.18-rc5 vient d'être publié pour permettre aux utilisateurs de tester les nouveautés. Elle est marquée principalement par des modifications mineures dans l'espace du noyau.
Le noyau Linux 6.17 a été publié fin septembre 2025. Il offre une prise en charge matérielle améliorée grâce à des pilotes nouveaux et mis à jour, des améliorations apportées aux systèmes de fichiers et aux réseaux, et bien plus encore. Il offre également une latence réduite, ainsi que d'autres améliorations.
Linus Torvalds a rejeté les correctifs RISC-V pour Linux 6.17 proposés par un ingénieur de Google, les jugeant « indésirables » en raison de leur mauvaise qualité et de leur retard dans la fenêtre de fusion. Les mises à jour sont reportées à la version 6.18, ce qui pourrait, entre autres, ralentir l'adoption de RISC-V. L'équipe doit affiner ses soumissions pour les cycles futurs. Cela met en évidence les normes strictes du noyau Linux en matière de stabilité.
