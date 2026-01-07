IdentifiantMot de passe
Le , par Patrick Ruiz
Lusage de Linux sur Steam a en fait atteint un record historique, daprès une mise à jour de la dernière enquête sur la plateforme de gaming
La lassitude envers Windows est un des facteurs explicatifs

Les résultats de l'enquête Steam Hardware & Software Survey de Valve pour décembre 2025 indiquaient que l'utilisation de Linux sur Steam comptait pour 3,19 %. Une récente mise à jour fait plutôt état d'une revue à la hausse, soit 3,58 %. La lassitude envers Windows figure parmi les facteurs permettant dexpliquer ce tableau. En droite ligne avec cet état de choses, des observateurs voient Linux continuer à récupérer des parts de marché face à Windows dans la filière des ordinateurs.



Lune des idées reçues à propos de Linux est que cest un système dexploitation de geeks contrairement à Windows qui serait plus adapté à madame Michu comme le confirment certains commentaires sur la toile : « Bien que le système Linux soit meilleur pour la programmation, je choisirais Windows plutôt que Linux en termes de jeu, de convivialité (facilité à rafraîchir le bureau) et, surtout, d'utilisation des logiciels Microsoft Office. Office word 2016, par exemple, est 10 fois meilleur que LibreOffice. »

La donne des idées reçues sur Linux prend néanmoins un coup avec la disponibilité de plateformes matérielles comme la Steam Deck de Valve. Cest un ordinateur personnel optimisé pour le gaming. Lidée avec ce dernier est de faire comprendre aux utilisateurs quil est possible de bénéficier sur Linux dune expérience de gaming similaire à celle sur Windows. La plateforme sappuie pour cela sur SteamOS  un OS basé sur Linux et optimisé pour le jeu  ainsi que sur Proton  un outil qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux.

Au travers de la Steam Deck, Valve a réussi un mouvement que peu anticipaient : faire de Linux non pas un « OS pour power users » mais un environnement préconfiguré, sans friction, où Proton  la couche de compatibilité basée sur Wine  exécute la quasi-totalité des jeux Windows avec un niveau de performance souvent comparable, voire supérieur.

Le Deck agit alors comme une forme d'évangélisation douce. Lutilisateur lambda découvre quil joue en réalité sous Linux. Il découvre ensuite quil peut basculer en « mode bureau », profiter dune distribution complète, installer flatpaks, développeurs, IDE, applications professionnelles. Le gaming devient alors la porte d'entrée vers un usage élargi.

Pour lindustrie des technologies de linformation, ce phénomène représente un cas décole en matière dadoption technologique : un produit matériel a réussi à embarquer un OS libre au cur dun usage de masse.

Les jeux sous Linux ont considérablement progressé grâce à la mise à contribution simultanée de SteamOS et de la Steam Deck, ce qui permet désormais à près de 90 % des jeux Windows de fonctionner sous Linux.


Labsence dAdobe photoshop et autres Microsoft Office sur Linux : raison de son échec sur la filière desktop ?

Cest ce que laissent penser les commentaires relatifs à ces comparaisons induites entre Windows et Linux. Cest probablement lune des raisons pour lesquelles GNOME et KDE, des puissances du bureau Linux, se sont mis ensemble pour la mise sur pied dun magasin dapplications basé sur Flatpak. Lidée : remplacer les méthodes traditionnelles de fourniture dapplications de bureau Linux que sont les systèmes de gestion de paquets DEB et RPM par une approche basée sur le système de paquets Flatpak. La raison : les applications Flatpak tournent sur toutes les distributions Linux. Lapproche devrait permettre de contribuer à la réduction de la fragmentation de lécosystème pointée du doigt comme une raison de léchec de Linux face à Windows sur le desktop.

Et vous ?

Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Linux est-il trop compliqué pour lutilisateur moyen ? Pourquoi peine-t-il à simposer face à Windows pour le gaming ?
Partagez-vous les avis selon lesquels le Steam Deck est la preuve que Linux peut détrôner Windows sur le desktop avec plus de vente liée ?

