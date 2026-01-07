La lassitude envers Windows est un des facteurs explicatifs
Les résultats de l'enquête Steam Hardware & Software Survey de Valve pour décembre 2025 indiquaient que l'utilisation de Linux sur Steam comptait pour 3,19 %. Une récente mise à jour fait plutôt état d'une revue à la hausse, soit 3,58 %. La lassitude envers Windows figure parmi les facteurs permettant dexpliquer ce tableau. En droite ligne avec cet état de choses, des observateurs voient Linux continuer à récupérer des parts de marché face à Windows dans la filière des ordinateurs.
Lune des idées reçues à propos de Linux est que cest un système dexploitation de geeks contrairement à Windows qui serait plus adapté à madame Michu comme le confirment certains commentaires sur la toile : « Bien que le système Linux soit meilleur pour la programmation, je choisirais Windows plutôt que Linux en termes de jeu, de convivialité (facilité à rafraîchir le bureau) et, surtout, d'utilisation des logiciels Microsoft Office. Office word 2016, par exemple, est 10 fois meilleur que LibreOffice. »
La donne des idées reçues sur Linux prend néanmoins un coup avec la disponibilité de plateformes matérielles comme la Steam Deck de Valve. Cest un ordinateur personnel optimisé pour le gaming. Lidée avec ce dernier est de faire comprendre aux utilisateurs quil est possible de bénéficier sur Linux dune expérience de gaming similaire à celle sur Windows. La plateforme sappuie pour cela sur SteamOS un OS basé sur Linux et optimisé pour le jeu ainsi que sur Proton un outil qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux.
Au travers de la Steam Deck, Valve a réussi un mouvement que peu anticipaient : faire de Linux non pas un « OS pour power users » mais un environnement préconfiguré, sans friction, où Proton la couche de compatibilité basée sur Wine exécute la quasi-totalité des jeux Windows avec un niveau de performance souvent comparable, voire supérieur.
Le Deck agit alors comme une forme d'évangélisation douce. Lutilisateur lambda découvre quil joue en réalité sous Linux. Il découvre ensuite quil peut basculer en « mode bureau », profiter dune distribution complète, installer flatpaks, développeurs, IDE, applications professionnelles. Le gaming devient alors la porte d'entrée vers un usage élargi.
Pour lindustrie des technologies de linformation, ce phénomène représente un cas décole en matière dadoption technologique : un produit matériel a réussi à embarquer un OS libre au cur dun usage de masse.
Les jeux sous Linux ont considérablement progressé grâce à la mise à contribution simultanée de SteamOS et de la Steam Deck, ce qui permet désormais à près de 90 % des jeux Windows de fonctionner sous Linux.
Labsence dAdobe photoshop et autres Microsoft Office sur Linux : raison de son échec sur la filière desktop ?
Cest ce que laissent penser les commentaires relatifs à ces comparaisons induites entre Windows et Linux. Cest probablement lune des raisons pour lesquelles GNOME et KDE, des puissances du bureau Linux, se sont mis ensemble pour la mise sur pied dun magasin dapplications basé sur Flatpak. Lidée : remplacer les méthodes traditionnelles de fourniture dapplications de bureau Linux que sont les systèmes de gestion de paquets DEB et RPM par une approche basée sur le système de paquets Flatpak. La raison : les applications Flatpak tournent sur toutes les distributions Linux. Lapproche devrait permettre de contribuer à la réduction de la fragmentation de lécosystème pointée du doigt comme une raison de léchec de Linux face à Windows sur le desktop.
Et vous ?
Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Linux est-il trop compliqué pour lutilisateur moyen ? Pourquoi peine-t-il à simposer face à Windows pour le gaming ?
Partagez-vous les avis selon lesquels le Steam Deck est la preuve que Linux peut détrôner Windows sur le desktop avec plus de vente liée ?
Voir aussi :
« Linux sur Desktop est une catastrophe de Tchernobyl » pour le créateur de GNOME qui n'a pas lancé son poste Linux depuis fin 2012
Le support des applications Linux débarque en préversion sur Chrome OS dans un premier temps sur Pixelbook
« L'année de l'ordinateur de bureau Linux est arrivée » selon le Directeur de la Technologie d'Intel
2017 est officiellement l'année de Linux desktop selon un utilisateur de macOS : le patron de la Fondation Linux, quel message aux fans de Linux ?
Vous avez lu gratuitement 801 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.