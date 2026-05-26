La Californie envisage d'exempter Linux de sa future loi sur la vérification de l'âge après la levée de boucliers suscitée par l'obligation faite aux systèmes d'exploitation de collecter l'âge des utilisateurs

Linux est une famille de systèmes d'exploitation libres et open source de type Unix, basés sur le noyau Linux, dont la première version a été publiée le 17 septembre 1991 par Linus Torvald. Certains systèmes sont généralement proposés sous forme de distribution (ou « distro »), qui comprend le noyau ainsi que des logiciels système et des bibliothèques développés par des tiers tels que GNU, Red Hat et X.Org afin de créer un système d'exploitation complet ; cependant, tous les systèmes d'exploitation basés sur Linux ne sont pas considérés comme des distributions, Android en étant un exemple. Linux a été initialement conçu comme un clone d'Unix et est distribué sous la licence copyleft GPL.
Déposé au Congrès américain le 13 avril 2026 par deux élus bipartisans, le projet de loi H.R. 8250 entend imposer aux fournisseurs de systèmes d'exploitation l'obligation de vérifier l'âge de chaque utilisateur. Une proposition qui ne se limite pas aux réseaux sociaux ni aux plateformes de contenu pour adultes, mais vise l'ensemble des OS (Windows, macOS, Android, iOS, et même Linux). Pour ses partisans, il s'agit de redonner aux parents le contrôle de ce à quoi accèdent leurs enfants. Pour ses adversaires, c'est l'amorce d'une surveillance numérique généralisée, déguisée en politique familiale.
H.R. 8250 ne surgit pas du vide. Il s'inscrit dans une tendance législative émergente : le Colorado a adopté SB26-051, qui oblige les OS à collecter des informations sur l'âge lors de la configuration des comptes et à fournir des signaux relatifs à l'âge aux applications. La Californie, quant à elle, a adopté AB 1043, qui impose des systèmes de segmentation par tranche d'âge aux systèmes d'exploitation et aux boutiques d'applications, avec une entrée en vigueur prévue en janvier 2027.
Récemment, un rapport a révélé que les législateurs californiens pourraient faire marche arrière concernant le projet de loi controversé sur la vérification de l'âge qui avait alarmé les développeurs Linux et open source plus tôt cette année, après qu'un nouvel amendement a été proposé pour exempter la plupart des systèmes d'exploitation open source de la future loi californienne sur la vérification de l'âge numérique (Digital Age Assurance Act). Dans la pratique, cela exempterait probablement la plupart des distributions Linux grand public notamment Debian, Fedora, Ubuntu, Arch Linux et Mint des exigences de conformité devant entrer en vigueur le 1er janvier 2027.
La Californie envisage d'exempter Linux de sa future loi sur la vérification de l'âge
Le projet de loi 1856 (AB 1856), actuellement examiné par la législature californienne en vue d'une étude en commission en juin, modifierait la loi antérieure de l'État sur la vérification de l'âge en excluant les logiciels distribués sous des licences autorisant les utilisateurs à « copier, redistribuer et modifier le logiciel ». L'amendement proposé stipule spécifiquement : « Le terme fournisseur de système d'exploitation ne désigne pas une personne ou une entité qui distribue un système d'exploitation ou une application sous des conditions de licence permettant au destinataire de copier, redistribuer et modifier le logiciel. »
Cet amendement fait suite à des mois de vives réactions après l'adoption par la Californie, fin 2025, du projet de loi initial 1043 (AB 1043), officiellement connu sous le nom de Digital Age Assurance Act. La loi visait à transférer la vérification de lâge en ligne des sites web et applications individuels vers le niveau du système dexploitation. En vertu de la loi initiale, les systèmes dexploitation auraient été tenus de demander lâge ou la date de naissance de lutilisateur lors de la configuration de lappareil, puis de communiquer une « indication de tranche dâge » aux applications et aux boutiques...
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